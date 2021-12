Le poltrone ergonomiche sono la scelta migliore per lavorare comodamente e pensare alla propria salute. In ufficio o nell’angolo che abbiamo adibito a studio in casa, se siamo liberi professionisti o in smart working, dobbiamo attrezzarci per seguire le regole degli esperti per la salute sul posto di lavoro. Le poltrone ergonomiche non sono utili solo per lavorare, ma lo sono anche per giocare.

Le sedie e le poltrone ergonomiche consentono di lavorare sempre nel migliore dei modi, per rendere ogni postazione di lavoro comoda anche per operare per più ore al giorno. Sicuramente non una scelta facile, perché bisognerebbe provarle, ma con l’esperienza di altri consumatori si possono anche comodamente comprare online, magari optando per le migliori offerte presenti su Amazon.

Come scegliere le migliori poltrone ergonomiche

Se si trascorre molto tempo al computer, le sedie pensate appositamente per le scrivanie sono ideali per migliorare la postura e affaticare di meno schiena e collo. In ufficio sono obbligatorie per legge, mentre a casa, soprattutto se abbiamo improvvisato una postazione di lavoro, difficilmente troviamo soluzioni idonee alla nostra salute. Ma è assolutamente fondamentale acquistare uno di questi modelli.

Quando siamo seduti sulla sedia da ufficio, le piante dei piedi devono toccare terra e le gambe devono essere piegate a 90 gradi. Potrebbe tornare utile un poggiapiedi per chi non è molto alto. Inoltre da seduti schiena e bacino devono aderire allo schienale della sedia e il margine del sedile non deve toccare la parte posteriore del ginocchio. Meglio una sedia con le rotelle per i piccoli spostamenti quotidiani e meglio i braccioli per appoggiare le braccia.

Sedia da ufficio ergonomica mFavour, con schienale traspirante e seduta regolabile in altezza con supporto lombare, poggiatesta e bracciolo regolabile

Fonte foto da Amazon

Lo store di mafavour su Amazon propone la sua sedia da ufficio ergonomica con schienale traspirante, seduta regolabile in altezza, poggiatesta, bracciolo regolabile e supporto lombare. Il marchio professionale per la fornitura di sedie ergonomiche da ufficio propone un design utile per accompagnare la schiena durante le giornate lavorative, per non fare pressione sulla colonna vertebrale. Il cuscino lombare sostiene la vita, per dire addio al senso di affaticamento che si prova dopo aver trascorso seduti molte ore. Il tessuto dello schienale è traspirante, flessibile e resistente. La sedia dispone di un cuscino alto 10 centimetri imbottito con spugna ad alta densità e memory foam. Lo schienale ha un angolo da 90° a 135 °, mentre il poggiatesta si può regolare per non affaticare la cervicale. I braccioli aiutano a rilassare le braccia. Il peso massimo supportato è di 150 chili.

Comhoma sedia da ufficio con posizione ergonomica, girevole con braccioli e supporto lombare

Fonte foto da Amazon

Comhoma su Amazon propone la sua comoda e compatta sedia da ufficio ergonomica, una poltrona girevole con supporto alla schiena, dal design moderno con braccioli. Lo schienale è curvo e si allinea alla curva naturale del corpo umano. Schienale e sedile sono imbottiti, così da garantire il massimo del comfort. Il sedile è in spugna morbida ad alta densità con rivestimento in tessuto a rete traspirante resistente ed elastico. Il sedile è regolabile in altezza e dispone di ruote.

Umi sedia ergonomica da ufficio, poltrona con schienale alto e design a rete traspirante, supporto lombare regolabile e braccioli

Fonte foto da Amazon

Lo store di Umi su Amazon, invece, propone tra le sue poltrone ergonomiche un modello con schienale a S, per seguire la naturale curva della spina dorsale e supportarla durante le ore di lavoro. Il poggiatesta curvo è largo 43 centimetri, così da supportare la colonna cervicale e garantire la perfetta postura, rilassando la testa e lavorando meglio. Lo schienale è in tessuto a rete traspirante e resistente, così da far circolare l’aria anche quando è caldo. Il cuscino concavo è in grado di ridurre la pressione su bacino e gambe. I braccioli 3D sono regolabili in ogni direzione e sono progettati per prevenire la sindrome del tunnel carpale. Anche il cuscino è regolabile in altezza.

Songmics poltrona da ufficio girevole, sedia da gaming stile racing, con altezza regolabile

Fonte foto da Amazon

Per chi preferisce poltrone ergonomiche perfette per lavorare, ma anche per giocare ai videogame, ecco da Songmics il modello stile racing con braccioli ad altezza regolabile. In similpelle nera e blu, questo modello di seduta è imbottito, con elementi in rete traspirante. Lo schienale ha una forma di S per sostenere la colonna vertebrale lombare e il collo. La base è a stella, con ruote silenziose. I braccioli, invece, sono in nylon di alta qualità. Si monta facilmente in appena 15 minuti, avvitando solo 12 viti. Il peso massimo supportato è 150 chili.

Sihoo sedia da ufficio ergonomica con schienale alto, traspirante, delicato sulla pelle, bracciolo 3D e supporto lombare

Fonte foto da Amazon

Infine ecco la sedia da ufficio ergonomica di Sihoo, con schienale alto e traspirante, in un materiale molto delicato sulla pelle. La sedia dispone di 5 regolazioni differenti per trovare la posizione più comoda. Il supporto lombare, il poggiatesta, l’altezza della seduta, la sua inclinazione e il bracciolo 3D sono tutti regolabili, per il massimo del comfort. Questa seduta è realizzata con schienale di alta qualità con tessuto in rete che garantisce il ricambio dell’aria, dicendo addio a sudore e umidità. Il sedile ha una forma a W, per avere il supporto necessario per lavorare in tutta tranquillità alla scrivania. La seduta è imbottita. La capacità di carico è di 150 chili.

Scegli tra le migliori poltrone ergonomiche per non avere più problemi di schiena o al collo. Il tuo corpo ti ringrazierà e sarai anche più produttivo al lavoro.