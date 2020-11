Come nelle case delle favole più belle, ecco che le scale per interni diventano realtà, sopratutto quando occorre collegare i diversi ambienti della casa.

Il design contemporaneo e le soluzioni di progettazione ci suggeriscono moltissime soluzioni per collegare gli ambienti, anche quelli più differenti tra loro. Scopriamo insieme le ultime tendenze.

Scale per interni: tra funzionalità e design degli ambienti domestici

Le scale non sono solo collegamenti verticali che permettono di salire e scendere da un piano all’altro, ma diventano anche una scelta di stile per caratterizzare la casa e determinare la composizione degli spazi.

Per questo motivo, la scelta delle scale per interni, va ponderata in ogni suo aspetto. Prima di tutto occorre comprendere gli spazi di destinazione, poi rispettare gli aspetti normativi, strutturali e di sicurezza e infine, assecondare i personali gusti.

In base poi allo spazio a disposizione, oltre alla larghezza della scala stessa, bisogna considerare anche il dislivello che riguarderà la rampa da installare.

Scale per interni: quali modelli esistono? E come sceglierli

Esistono rampe con strutture di legno, di metallo e in altro materiale. Prima della scelta è importante analizzare spazi ed esigenze personale e, in anticipo, bisogna scegliere anche se si vuole optare per altre soluzioni, come quella di sfruttare il sottoscala come un deposito.

Una volta prese le decisioni preliminari è il momento di scegliere le scale per interni. Ci sono quelle “a giorno” che sono le rampe principali che troviamo nelle grandi ville.

Le scale a chiocciola, invece, sono quelle che si sviluppano su se stesse con lo slancio verso l’alto. Il vantaggio principale di questa soluzione è lo spazio: ne occupa poco ed è anche molto bella da vedere.

Rampe retrattili: una soluzione salvaspazio per gli ambienti domestici

Una soluzione che occupa pochissimo spazio ed è molto amata dalle persone è quella retrattile, ovvero una scala che permette di non avere un ingombro fisso ma di occupare lo spazio solo all’occorrenza.

Certo, non si tratta di una soluzione ottimale per collegare le zone living e gli ambienti vivibili della casa, ma può essere scelta per quegli spazi che non sono fruiti spesso, come la soffitta o un deposito.