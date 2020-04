Smart working: questa scrivania si trasforma in un letto, all’occorrenza Un po' scrivania e un po' letto. L'invenzione di questa azienda greca è geniale

Una società di design greca ha creato una sorta di rivoluzione per tutti coloro che lavorano in modalità smartworking: una scrivania che all’occorrenza diventa un letto e ci consente di fare un pisolino o la siesta, come dicono in Spagna, durante le ore di lavoro.

Lavoro sodo e dormire sonni tranquilli, questo il motto della società greca che ha lanciato questo incredibile complemento d’arredo: un po’ letto e un po’ scrivania, Studio NL ha ideato un design rivoluzionario che cambierà la vita delle persone che lavorano da casa. Queste scrivanie sono uniche e multifunzionali, sono dei tavoli, delle scrivanie ma all’occorrenza si trasformano in una zona notte.

Questo scrittoio è chiamato “Working Hard” e consente a una persona di utilizzare il piano del tavolo per lavoro e la metà inferiore può essere convertita in un accogliente spazio per dormire. È persino dotato di una piccola stazione elettronica per è posizionare un piccolo monitor.

L’elegante design del tavolo consente di far scorrere il piano del tavolo ed essere utilizzato da un’altra persona anche quando qualcuno riposa nella parte bassa del complemento d’arredo.

Con programmi di lavoro intensi volti a portare a casa risultati impegnativi, i dipendenti potrebbero non dormire bene durante la notte e trascorrere molte ore proprio sulla scrivania per portare a termine gli obiettivi. Come sappiamo una qualità del sonno non adeguata può avere un impatto negativo sulla salute delle persone, compromettere il benessere fisico e mentale e ridurre la produttività lavorativa.

Questa scrivania offre una soluzione per combattere lo stress causato dal lavoro, anche in modalità smart working. Con un solo complemento d’arredo infatti si ha uno spazio

“È stata una fonte di ispirazione derivante dalle estenuanti ore lavorative dei miei compagni di classe che non avevano un appartamento vicino all’università”, ha detto Leivaditou dell’azienda greca quando gli è stato chiesto dell’ispirazione per la scrivania, in un’intervista con A’Design Award & Competition , dove l’originale complemento d’arredo ha vinto un premio per “Unexpected Design”.

Questo tavolo è davvero unico con una combinazione di due funzioni totalmente opposto: il lavoro e il riposo.