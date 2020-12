Tavoli e sedie, abbinamenti da fare e da non fare. Se state arredando una casa nuova o volete cambiare il volto della vostra, ecco una guida che vi tornerà utilissima.

Arredare la zona living: tavoli e sedie, abbinamenti

Gli abbinamenti tra tavoli e sedie sono quelli più complessi ma che, se fatti con criterio, consentono di creare una zona pranzo davvero d’effetto. Ma come si scelgono? E si possono mischiare stili diversi?

In questa guida abbiamo raccolto i migliori consigli per gli abbinamenti di tavoli e sedie per la zona living e pranzo. Vi stupirete nel scoprire quante soluzioni d’arredo si possono creare, anche con pezzi che si hanno già.

Abbinamenti di design

Il primo consiglio è quello di optare per due complementi d’arredo di design, pur con stili molto diversi. In questo caso la coerenza di base starà proprio nella qualità della scelta.

Anche se le linee appaiono diverse, gli abbinamenti di design, messi insieme, funzionano. E, anzi, creano un grandissimo impatto visivo sia negli ambienti grandi che in quelli più piccoli.

Abbinamento completo

Acquistare tavoli e sedie dello stesso set è la scelta meno rischiosa, in questo caso potete affidarvi alle proposte già preconfezionate dalle aziende. Potete scegliere l’arredamento che più si addice alla zona da pranzo, e ai vostri gusti, e collocarlo così com’è per non sbagliare niente.

Se invece volete osare un po’, potete scegliere i due complementi d’arredo della stessa linea, ma con colori diversi, con un contrasto importante o appena percettibile, così da creare un effetto cromatico davvero stupefacente.

Tavoli e sedie, abbinamenti con materiali di recupero

Se amate lo stile vintage, se siete creativi e volete che il vostro ambiente sia contraddistinto da un’originalità al di fuori del comune, allora create una zona pranzo utilizzando quello che avete già.

Un tavolo creato con una barella di ferro, sedie e panche fatte con i bancali, piani in vetroresina e di altri materiali di recupero. Affidatevi alla vostra creatività e divertitevi a realizzare i migliori abbinamenti per la vostra zona living.