Un attico spettacolare che vi farà innamorare Con vista su Tamigi, quest'attico vi farà innamorare

Considerata la posizione straordinaria con vista sul Tamigi e il Tower Bridge, la ristrutturazione di questo attico di 240 m2 non poteva che essere spettacolare. Gli architetti Paul Lower e Malcolm Crayton di FORMstudio hanno, infatti, ‘aperto’ i due piani creando un’abitazione a pianta aperta, ‘inondandola’ di luce naturale. Per la cucina e la stanza da bagno en-suite, gli architetti hanno scelto l’incredibile Solid Surface HI-MACS® nella tonalità Alpine White, allo scopo di trasmettere sensazioni di calma e tranquillità.

Già dall’ingresso, il panorama sul fiume accompagna il visitatore verso un ambiente a due piani: un’elegante scala conduce al piano superiore, rivelando la spaziosa cucina a pianta aperta, la sala da pranzo e la zona living.

L’isola cucina bianca in HI-MACS®, lunga quasi 5 metri e contraddistinta da un’imponente cappa in acciaio inox, organizza e definisce ulteriormente il paesaggio interno, valorizzando le proporzioni e la coerenza visiva dello spazio. L’isola sembra essere composta da un unico pezzo, grazie al Solid Surface che consente di creare una superficie priva di giunti. In HI-MACS® anche il doppio lavello integrato nel worktop che si estende su entrambi i lati dell’isola creando continuità. La pietra acrilica di ultima generazione è particolarmente indicata nella realizzazione di cucine o piani lavoro per la sua estrema resistenza e gli altissimi standard d’igiene.

Al piano inferiore, la splendida suite matrimoniale offre una vetrata a tutta altezza con una vista panoramica sul Tamigi, mentre il bagno en-suite comprende due lavabi a filo “Blend” di Not Only White, integrati in un mobile a tutta lunghezza. HI-MACS® risulta essere il materiale perfetto per l’ambiente bagno grazie alla texture setosa al tatto, alle proprietà igieniche e alla non-porosità che gli permette di essere utilizzato in spazi molto umidi. Per questo motivo, anche la seduta ‘monolitica’ all’interno della cabina doccia è stata realizzata nel Solid Surface, così come la vasca da bagno su misura che completa l’ambiente.

FORMstudio ha saputo valorizzare al massimo questo meraviglioso attico, trasformandolo da appartamento degli anni Novanta, in un’opera architettonica unica, che soddisfa i rigorosi standard del mercato contemporaneo.

Chi non vorrebbe una casa così?