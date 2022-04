La serie tv dei Bridgerton deriva dai libri scritti da Julia Quinn. Su Netflix le storie della famiglia aristocratica inglese, dei balli a corte, degli amori appena sbocciati sta avendo molto successo. Siamo alla seconda stagione e la piattaforma streaming segue inevitabilmente l’elenco dei romanzi della Saga dei Bridgerton, tradotta fino a oggi in 29 lingue diverse. Un vero e proprio best seller.

Dopo il successo della prima stagione, che da Natale 2020 ha ottenuto un ottimo successo, con il primo libro della saga, Netflix ha proposto anche la seconda stagione, che si rifà al secondo volume. Se le prime due stagioni ti hanno appassionato e non resisti ad aspettare le prossime, puoi sempre rivivere l’epopea dei Bridgerton nei libri scritti dall’autrice. In tutto sono 9 volumi, pubblicati dal 2000 fino al 2013.

Ovviamente la saga va letta nell’ordine di uscita, perché Julia Quinn ha seguito un ordine temporale che inizia con le vicende amorose di Daphne Bridgerton e il duca Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset. Si prosegue con l’amore tra Anthony Bridgerton e una misteriosa ragazza indiana. E poi si continua con altre storie dove l’amore è sempre presente, così come l’affetto famigliare.

In Italia e anche su Amazon sono già disponibili i primi otto libri de La saga dei Bridgerton. I bestseller sono editi da Mondadori. Purtroppo manca il nono capitolo tradotto in italiano, Felici per sempre, che però possiamo trovare in lingua inglese su sito di e-commerce, in attesa che la casa editrice lo faccia uscire anche in italiano. Li possiamo trovare sia in formato cartaceo sia sotto forma di ebook.

Bridgerton libri, volume 1: Il Duca e io

Il primo libro della serie Bridgerton di Julia Quinn si intitola “Il duca e io” ed è stato pubblicato a settembre 2020. Questo romanzo è ambientato nella Londra del 1813, con il nuovo duca di Hastings, Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, che è lo scapolo più ambito, perseguitato dalle madri dell’alta società che cercano marito per le loro figlie. Lui non ne vuole sapere, fino a quando non incontra Daphne Bridgerton, la più grande delle figlie femmine.

Bridgerton libri, volume 2: Il Visconte che mi amava

Il secondo volume della serie Bridgerton, “Il visconte che mi amava”, ci porta direttamente nel 1814, con Anthony Bridgerton che deve trovare una viscontessa per mandare avanti la famiglia. Lui è lo scapolo più ambito, ma non ha mai mostrato interesse per il matrimonio. Fino a oggi, quando si rende conto che è venuto il momento. Sceglie prima Edwina Sheffield, ma in realtà lui è innamorato della sorella maggiore Kate.

Bridgerton libri, volume 3: La proposta di un gentiluomo

Il terzo volume della serie Bridgerton si intitola “La proposta di un gentiluomo”. L’autrice ci porta a conoscere la storia di Sophie Beckett, la figlia illegittima del conte di Penwood trattata sempre come una domestica, soprattutto dopo la morte del padre. Un giorno partecipa al ballo in maschera di Lady Bridgerton, dove incontrerà finalmente il principe azzurro, Benedict Bridgerton, proprio come nella fiaba di Cenerentola. Come andrà a finire la loro storia d’amore?

Bridgerton libri, volume 4: Un uomo da conquistare

La saga dei Bridgerton e dei libri dedicati a questa famiglia dell’alta società londinese continua con il quarto libro, intitolato “Un uomo da conquistare”. Protagonista Colin Bridgerton, rampollo affascinante di cui Penelope Featherington è innamorata in segreto da tempo. Sa tutto di lui, perché è il fratello della sua migliore amica. Ma quando scopre chi è veramente si accorge che non lo ha mai conosciuto profondamente. Ma del resto anche Penelope ha una vita misteriosa che lui non conosce…

Bridgerton libri, volume 5: A sir Philip con amore

E siamo già al quinto volume dei Bridgerton, tra i libri spunta il titolo “A Sir Phillip con amore“. Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton fosse alla ricerca disperata di un marito, perché era una zitella. La ragazza, invece, è decisamente determinata, oltre che bellissima e profondamente femminista. Lui non ha più dubbi, mentre lei ne ha tanti, anche perché lui ha due figli davvero dispettosi che hanno bisogno di una mamma. Eloise saprà essere all’altezza anche di questo ruolo?

Bridgerton volume 6: Amare un Libertino

Sesto volume della saga dei Bridgerton, intitolato “Amare un libertino“. Questa volta conosciamo Michael Stirling, che ha deciso di mettere la testa a posto dopo essersi innamorato perdutamente di Francesca Bridgerton. Mai avrebbe immaginato di provare un sentimento così forte, ma lei sta per sposarsi. Poi lui ottiene un titolo, lei diventa improvvisamente libera, ma l’amore non riuscirà a decollare per molto tempo visto che per lei lui è solo un caro amico.

Bridgerton volume 7: Tutto in un bacio

Il settimo volume della saga dei Bridgerton si intitola “Tutto in un bacio“. Gareth St. Clair rischia di perdere l’eredità perché il padre non lo ama. In un vecchio diario di famiglia scopre dei segreti inimmaginabili che possono salvare il suo futuro. Ma è scritto in italiano, cos Hyacinth Bridgerton si offre di tradurlo. Chissà se l’amore sboccerà…

Bridgerton volume 8: Il vero amore esiste

Nell’ottavo libro, “Il vero amore esiste“, Gregory Bridgerton è alla ricerca del vero amore e sa che quando troverà la donna giusta saprà riconoscerla. Ma Hermione Watson ama un altro: l’amica Lucy vuole salvarla da una relazione disastrosa, ma finisce per innamorarsi di Gregory, anche se è già fidanzata.

Bridgerton libri, volume 9: Felice per sempre

Infine, il volume 9 disponibile solo in inglese. “Happily Ever After“, Felici per sempre, è incentrato sulla storia di Violet Bridgerton.

