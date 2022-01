“Diario di una schiappa”, libri da leggere e da regalare. Diary of a Wimpy Kid, questo il titolo originale della saga, è una serie di libri per ragazzi opera dello scrittore e fumettista Jeff Kinney. I libri principali rappresentano il diario di Greg Heffley, protagonista della serie, che attraverso alcune vignette ci racconta la sua vita. La versione online è uscita a maggio 2004. Nel 2020 in tutto il mondo sono state venduti più di 250 milioni di copie.

Il protagonista della saga di libri si chiama Greg Heffley, un tipico adolescente che deve affrontare la scuola media tra mille difficoltà. Tantissimi ragazzi si immedesimano in lui, nel suo rapporto con i genitori e con gli amici, affrontando bulli e cercando di trovare un modo per parlare con le ragazze. I temi della serie di libri sono l’amicizia, i primi amori, il rapporto con i genitori e con i fratelli, attraverso i diari che Greg, che vuole diventare presidente da adulto, scrive per farli leggere ai giornalisti.

15 in tutto i libri della saga, dal primo del 2008 all’ultimo pubblicato nell’ottobre del 2021. E non mancano ovviamente le edizioni speciali. E lo sapevi che il primo, il secondo, il quarto e il nono libri sono diventati dei film prodotti dalla 20th Century Fox?

Diario di una schiappa, saga ufficiale dal 2008 al 2021

Diario di una schiappa, libri: edizioni speciali

Diario di una schiappa – Fai da te

Un libro fai da te ricco di disegni e fumetti nuovi, pagine da leggere e pagine da scrivere, anche per creare i propri fumetti preferiti, con liste da compilare e un diario di bordo personale da raccontare. Ricordati di nasconderlo in un posto sicuro. Età di lettura: dagli 11 anni in poi.

Diario di una schiappa – Il film. Come Greg Heffley è arrivato a Hollywood

Jeff Kinney ci porta alla scoperta di un libro che racconta tutto quello che c’è da sapere sui film tratti dalla saga di libri “Diario di una Schiappa”. Potremo scoprire come si fa un film, con più di 300 fotografie, pagine della sceneggiatura, storyboard, costumi dei tre film della serie e anche nuove vignette. Età di lettura consigliata: dagli 11 anni in poi.

The Wimpy Kid Movie Diary 2: Rodrick Rules

Un libro in inglese per poter imparare la lingua divertendosi con la saga di libri più amata dai bambini. Ideale per i lettori dagli 8 anni in poi, è un modo per entrare nella serie di romanzi che i ragazzini adorano e non solo in Italia. Ovviamente da leggere con accanto un dizionario di lingua inglese.

Diario di una schiappa – Il libro del film

Un altro libro che ci porta alla scoperta, grazie sempre a Jeff Kinney, del film del 2021 “della Schiappa”, per capire come è stato fatto il lungometraggio. Il libro in italiano, consigliato dagli 11 anni in poi, contiene tante foto esclusive dal set, storyboard, fumetti nuovi da scoprire, per un viaggio movimentato alla scoperta di come si fa un film di un successo letterario come quello amatissimo dai ragazzini.

Diario di un amico fantastico. Il giornale di bordo di Rowley. Un libro Schiappa

Rowley Jefferson scrive un diario proprio come il suo amico Greg. Si chiama “Diario di un amico fantastico” perché è quello che il papà dice sempre di lui. Il suo libro parla anche del suo migliore amico e non fa parte della serie ufficiale, trattandosi di uno spin off. Le vicende di Greg ora sono raccontate da un altro punto di vista, quelle del miglior amico del protagonista.

Le avventure di un amico fantastico. Con l’aiuto di Greg. Un libro Schiappa

Ed ecco il primo libro fantasy della saga, dal titolo “Le avventure di un amico fantastico. Con l’aiuto di Greg. Un libro Schiappa”. Roland e il suo miglior amico Garg il Barbaro devono salvare la mamma del primo, portata via dallo Stregone Bianco. Età di lettura consigliata: dagli 8 anni in su.

