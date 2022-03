Fëdor Michajlovič Dostoevskij è stato uno degli scrittori più conosciuti dell’Ottocento, che ancora oggi con la sua letteratura ci permette di conoscere il suo stile e la sua poetica. Scrittore e filosofo russo, insieme a Tolstoj è uno degli autori più rinomati del paese europeo. Dostoevskij con i suoi libri ha spesso raccontato spaccati di vita del suo tempo, che ancora oggi incollano alle sue pagine tanti lettori di tutto il mondo.

Nato a Mosca nel 1821 da un medico militare russo e da famiglie ricche e nobili, dopo aver perso prima la madre e poi il padre, rinuncia alla carriera militare per dedicarsi alla letteratura.

Dostoevskij, libri dello scrittore russo

Il suo primo libro porta ala data del 1846: Povera gente è il primo lavoro in cui l’autore parla del degrado della società e di un’umanità incompresa. Il secondo romanzo è Il sosia, al quale seguono due romanzi brevi Le notti bianche e Netočka Nezvanova.

Ma sono ben altri i libri che gli hanno dato popolarità non solo nel suo paese, ma anche nel resto del mondo: Delitto e castigo e I fratelli Karamazov, l’ultimo capolavoro che ci ha lasciato prima di morire a San Pietroburgo il 28 gennaio del 1881.

Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive.

Su Amazon possiamo trovare tutti i titoli dello scrittore russo, ma per quanto riguarda la poetica di Dostoevskij e i suoi libri più belli, ecco la nostra selezione con cinque consigli di lettura per te.

Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij

Tra i libri di Fëdor Dostoevskij “Delitto e Castigo” è sicuramente uno dei romanzi più famosi e più letti di tutto il mondo, uno spaccato di attualità dell’epoca che ancora oggi è molto attuale. Racconta il tema della salvezza c he passa per forza attraverso la sofferenza, con una moralità profonda che parla di colpe riconosciute, pentimento e rinascita spirituale. Delitto e Castigo è disponibile su Amazon, anche con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente, nei formati con copertina flessibile, Kindle e audiolibro.

I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij

Insieme a “Delitto e Castigo”, un’altra opera celebre dell’autore russo è “I fratelli Karamazov“, un libro disponibile su Amazon nei formati con copertina rigida, con copertina flessibile, Kindle e audiolibro (e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente). È l ‘ultimo romanzo di Dostoevskij, il suo capolavoro diventato celebre in tutto il mondo. All’epoca venne pubblicato a puntate su Il messaggero russo e quattro mesi dopo la sua pubblicazione lo scrittore è morto. Racconta l’Impero Russo del XIX secolo trattando sempre di moralità e destino dell’uomo, attraverso la storia di una famiglia russa.

Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij

Fëdor Dostoevskij nei suoi libri parla sempre del suo paese e nel libro intitolato “Le notti bianche” ci porta alla scoperta della meravigliosa città di San Pietroburgo. Protagonista un giovane ragazzo sognatore che incontra nella notte una ragazza in lacrime. Il libro è disponibile su Amazon nei formati Kindle, audiolibro e con copertina flessibile. Ed è anche acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

I demoni di Fëdor Dostoevskij

Il romanzo “I demoni” di Fëdor Dostoevskij, tra i libri disponibili su Amazon nei formati Kindle, CD audio e con copertina flessibile, ci porta a scoprire la storia di Petr Verchovenskij, la cui mente è guidata da Stavrogin. È a capo di un grruppo nichilista che commette delitti e omicidi: solo quando anche Stavrogin si suicida i misteriosi crimini cessano improvvisamente. Edito da Einaudi, il libro è venduto da Amazon e si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

L’idiota di Fëdor Dostoevskij

Fëdor Dostoevskij tra i suoi libri pubblica anche un’opera intitolata “L’idiota“. Siamo di nuovo a San Pietroburgo e il protagonista è un principe russo che è pronto a fare una confessione che lascia tutti senza parole. Il romanzo di di Fëdor Dostoevskij tra i libri dello scrittore russo venduti su Amazon è disponibile nei formati con copertina rigida, copertina flessibile e Kindle.

