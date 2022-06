I 6 libri di Anna dai capelli rossi da leggere

Forse non tutti sanno che la storia di Anna dai capelli rossi, che abbiamo recentemente visto in una fortunata serie tv in streaming, è tratta dagli omonimi romanzi della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery. I racconti di Anna dei tetti verdi o Anna dei verdi abbaini, come è anche conosciuto il personaggio, risalgono ai primi del Novecento. Il primo romanzo è stato pubblicato infatti nel 1908. La saga è stata poi completata anche con altri romanzi, inizialmente dedicati a ogni età. Ma i libri di Anna dai capelli rossi sono diventati nel tempo un classico della letteratura per ragazzi.

La storia di Anna nasce per caso, quando la scrittrice si imbatte nel racconto di una coppia a cui era stata affidata una ragazzina orfana al posto di un ragazzino. Avevano deciso di tenerla ugualmente e da qui è nato il personaggio di Anna. Dopo il primo, ecco i seguenti romanzi, ordinati in base all’età di Anne:

L’età meravigliosa

Il baule dei sogni

La casa dei salici al vento

La baia della felicità

La grande casa

La valle dell’arcobaleno

Rilla di Ingleside

Nel 2008 Budge Wilson, con l’autorizzazione degli eredi della scrittrice, ha dato un prologo alla saga, dal titolo “Sorridi, piccola Anna dai capelli rossi“. Ma nel corso della storia sono stati creati molti adattamenti cinematografici, dal film muto “Fata di bambole” del 1919 a “La figlia di nessuno” del 1934, arrivando nel 2016 al film “Anna dai capelli rossi – una nuova vita” e dai due film televisivi ” Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti e Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo. Senza dimenticare le serie tv: l’ultima per Netflix dal titolo “Chiamatemi Anna“. Ci sono anche dei fumetti a tema.

Ecco i 6 libri di Anna dai capelli rossi che puoi acquistare anche su Amazon, potendo contare anche sul formato Kindle o sul Bonus Cultura e Carta del Docente. Ricordati, infine, che l’età di lettura consigliata è di solito dai 10 anni in su.

Anna dai capelli rossi 1: Vol. 1

Nel primo romanzo della saga conosciamo Matthew e Marilla, una coppia che vive ad Avonlea. Ormai anziani, adottano un orfano per mandare avanti la fattoria. Ma al posto di un ragazzino, arriva Anna, una bambina dalla grande fantasia e immaginazione che conquisterà tutti quanti.

Il libro è in vendita nel formato Kindle e con copertina flessibile. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Offerta Anna dai capelli rossi 1: Vol. 1 Editore: Gallucci

Autore: Lucy Maud Montgomery , Angela Ricci , Elisa Bellotti

Collana: Universale d'Avventure e d'Osservazioni

Formato: Libro in brossura

Anno: 2018

Anna di Avonlea. Anna dai capelli rossi (Vol. 2)

Nel secondo libro conosciamo meglio Anna Shirley, l’orfana adottata dalla famiglia Cuthbert. Da grande è diventata maestra e cerca di essere parte attiva della sua comunità, anche se continua a sognare di andare all’università. Un giorno però il suo destino è pronto a cambiare.

Il libro è in vendita nel formato Kindle, nel formato audiolibro e con copertina flessibile. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Offerta Anna di Avonlea. Anna dai capelli rossi (Vol. 2) Editore: Gallucci

Autore: Lucy Maud Montgomery , Angela Ricci

Collana: Universale d'Avventure e d'Osservazioni

Formato: Libro in brossura

Anno: 2018

Anna dai capelli rossi 3. Anna dell’isola

Il terzo libro di Anna ci racconta che la ragazzina, ormai cresciuta, adesso può frequentare l’università. Vive a Redmond, lontano dalla sua Avonlea, che le manca sempre tantissimo. Lei pensa che Gilbert possa essere la persona con cui condividere il futuro, ma sappiamo che con Anna il destino non è mai scritto come si pensa.

Il libro è in vendita nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Anna di Windy Poplars. Anna dai capelli rossi (Vol. 4)

Siamo arrivati al quarto capito della storia raccontata nei libri di Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. Anna è diventata preside del liceo di Summerside e vive nella vecchia casa. Gilbert è ancora il suo fidanzato, ma vive lontano. Cosa succederà tra i due? La lontananza li aiuterà oppure no?

Il libro è in vendita nel formato Kindle e con copertina flessibile. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

La casa dei sogni di Anna. Anna dai capelli rossi (Vol. 5)

Nel quinto libro Anna non è più una ragazzina, ma la signora Blythe. Ha coronato il suo sogno e vive in una bella casa sulla baia di Four Winds, la sua casa dei sogni, creata con Gilbert. Tanti nuovi amici entreranno a far parte della sua straordinaria vita. E forse anche un’altra bellissima gioia attende la coppia!

Il libro è in vendita nel formato Kindle e con copertina flessibile. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Anna di Ingleside. Anna dai capelli rossi 6

Nel sesto romanzo si racconta la vita di Anna e Gilbert sei anni dopo aver lasciato la loro casa dei sogni, per andare a vivere in un’abitazione più grande dove accogliere la famiglia numerosa composta da sei figli: Jem che ama l’avventura, Walter che sogna sempre a occhi aperti, le gemelline di e Nan, Shirley e la neonata Rilla.

Il libro è in vendita nel formato Kindle e con copertina flessibile. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

