I libri di Felicia Kingsley da acquistare e leggere

I libri di Felicia Kingsley sono un piacere da leggere, da condividere e da regalare. Li possiamo acquistare online anche come idea regalo per una cara amica, per la mamma, per sorelle e cugine, amiche e colleghe. O solo per noi stesse, per entrare nel magico mondo della scrittrice italiana.

Forse non tutti anno che Felicia Kingsley è lo pseudonimo usato da Serena Artioli, scrittrice italiana classe 1987. Tutto è iniziato nel 2016 con il romanzo auto-pubblicato dal titolo Matrimonio di convenienza: è stato il secondo ebook più letto nel 2017. Da quel momento sono tanti altri i romanzi scritti.

Ecco su Amazon una selezione di libri di Felicia Kingsley da iniziare a leggere subito!

Prima regola: non innamorarsi

Il libro “Prima regola: non innamorarsi” è edito nel 2022 da Newton Compton Editori e racconta di una ragazza con un sogno e una mamma che non le lascia vivere la sua vita. Peccato che sia una truffatrice.

Il libro è disponibile nei formati Kindle, audiolibro e con copertina flessibile, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Non è un paese per single

Edito a inizio 2022 da Newton Compton Editori, il libro ci porta alla scoperta delle splendide colline toscane e di un ricco ereditiere arrivato dall’Inghilterra, lo scapolo perfetto.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina rigida.

Una Cenerentola a Manhattan

Il libro del 2020 ci porta alla scoperta di New York.

Il libro del 2020 ci porta alla scoperta di New York.

Bugiarde si diventa

Alzi la mano chi odia Capodanno, perché bisogna fare bilanci. Lo sa bene Charlotte, che si reputa un fallimento totale. Il libro è del 2021.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina rigida.

La verità è che non ti odio abbastanza

Il libro è disponibile nei formati Kindle, audiolibro e con copertina flessibile e rigida, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Matrimonio di convenienza

Il primo romanzo di Felicia Kingsley, da leggere sicuramente per primo.

Il primo romanzo di Felicia Kingsley, da leggere sicuramente per primo.

Due cuori in affitto

Un libro del 2022 che ci parla di sogni, di incomprensioni, di amori impossibili.

Un libro del 2022 che ci parla di sogni, di incomprensioni, di amori impossibili.

Il mio regalo inaspettato

A Natale spesso arrivano regali che proprio non ti aspetti… Saranno piacevoli oppure no?

A Natale spesso arrivano regali che proprio non ti aspetti… Saranno piacevoli oppure no?

Appuntamento in terrazzo

Uno dei primi romanzi dell’autrice italiana: i proventi derivanti dalla vendita dell’eBook saranno donati all’Ospedale Policlinico di Modena.

Uno dei primi romanzi dell'autrice italiana: i proventi derivanti dalla vendita dell'eBook saranno donati all'Ospedale Policlinico di Modena.

