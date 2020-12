Esistono dei libri in grado di aprirci a nuove prospettive ed emozioni anche se non le viviamo in prima persona. E questo è il caso di Perla Nera, il capolavoro di Liza Marklund che ci fa riflettere sull’appartenenza.

Perla Nera: di cosa parla il libro di Liza Marklund

Tutto è ambientato a Manihiki, minuscolo atollo delle Isole Cook, nell’Oceano Pacifico. È qui che vive e lavora Kiona all’interno dell’allevamento di perle gestite dalla sua famiglia.

Ogni giorno, insieme ai fratelli, la ragazza si immerge in apnea per occuparsi e curare quelle ostriche che racchiudono le preziose gemme nere che fanno parte del suo allevamento.

La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, a un certo punto però viene rivoluzionata dall’arrivo di uno straniero. Il suo nome è Erik, un ragazzo arrivato dalla Svezia e finito sull’atollo per caso dopo che sua imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l’isola.

Un’avventura appassionante e drammatica

La vita di Kiona in quel momento, e da quell’incontro, cambia per sempre. Inizia per lei un’avventura appassionante e drammatica insieme ad Erik. I due fanno il giro dei quattro continenti con un solo e unico scopo: quello di proteggere una misteriosa valigetta che l’uomo arrivato dal mare custodisce con tanta attenzione.

Kiona arriverà a Los Angeles, poi a Londra, a Dar es Salaam e infine a Lund, nel Sud della Svezia, dove, nel sotterraneo di una banca, potrà finalmente aprire una cassetta di sicurezza con la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le Isole Cook.

Perla Nera: una storia avvincente da leggere tutta d’un fiato

Nel suo nuovo romanzo, storia audace e coinvolgente di denaro, violenza e solitudine, intessuta di leggende e riflessioni sul prezzo che siamo tutti costretti a pagare in nome dell’economia globale, Liza Marklund affronta la complessa questione dell’appartenenza.

Attraverso le vicende narrate e la protagonista, l’autrice arriva a chiedersi e e a scoprire fino a che punto siamo disposti ad arrivare per proteggere le persone che amiamo.