Se non sai come trascorrere il tuo tempo libero nei prossimi mesi caldi, ecco che oggi vogliamo darti un ottimo consiglio, proponendoti i 5 libri da leggere assolutamente questa estate. 5 titoli molto diversi tra loro che sapranno farti compagnia in ogni momento della giornata.

Puoi portarli con te sotto l’ombrellone, per trascorrere delle piacevoli ore di lettura in riva al mare. O sul lettino della piscina dove hai deciso di rinfrescarti un po’ dalla calura estiva. Oppure puoi leggerli durante il viaggio in auto, treno, aereo, traghetto… O magari possono essere semplicemente la tua compagnia a fine giornata: appoggiali sul comodino e leggili per rilassarti prima di andare a dormire.

Su Amazon puoi acquistare comodamente i 5 libri da leggere assolutamente, una selezione per te che può anche diventare un’ottima idea regalo da fare. Perché donare libri è sempre un’ottima scelta, a ogni età, per far appassionare amici, bambini, parenti, colleghi alla lettura.

Un libro è sempre un ottimo compagno, non dimenticarlo. E portane sempre uno con te.

Il sottile filo che ci unisce di Stefania Enne

La nostra selezione inizia con il libro di Stefania Enne dal titolo “Il sottile filo che ci unisce”. Protagonista del racconto è Aiden Miller, un bambino introverso e asociale, dallo sguardo che raggelerebbe chiunque. Noah Campbell sembra essere il suo opposto: sempre solare e sorridente, molto socievole con tutti, riesce a scaldare il cuore di chiunque. In un caldo pomeriggio di settembre i due bambini si incontrano per caso nel giardino di una villa di campagna dove sorge un orfanotrofio. No, non diventano subito amici della pelle, ma si odiano a priva vista. Eppure i due bambini saranno legati da un piccolo filo rosso da quando il papà di Noah diventa tutore legale di Aiden.

La verità sul caso Harry Quebert di Joel Dicker

La seconda scelta è un bellissimo libro di Joel Dicker, tradotto da Vincenzo Vega, dal titolo “La verità sul caso Harry Quebert“, da cui recentemente è stata tratta anche una fortunata miniserie. La storia ci racconta di una ragazzina scomparsa nel nulla nell’estate del 1975 nella tranquilla città di Aurora, nel New Hampshire, negli Stati Uniti d’America. La polizia non riesce a risolvere il caso. Ci pensa molti anni dopo, nella primavera del 2008, lo scrittore Marcus Goldman, che ha un momento di crisi, è bloccato. Quando l’amico e professore universitario Harry Quebert viene accusato dell’omicidio di Nola, il protagonista corre a Goose Cove, nella sua casa, perché è convinto della sua innocenza. E per scoprire chi ha ucciso Nola.

Perché tu vali! Un libro pieno d’amore. Per te di Giovanna Terrizzi

Giovanna Terrizzi nel suo libro ci aiuta invece a ritrovare l’amore per se stessi. “Perché tu vali! Un libro pieno d’amore. Per te” è una v era e propria dichiarazione d’amore verso la persona più importante della nostra vita. Ognuno di noi ha un grande valore e ognuno di noi dovrebbe amarsi più di ogni altra cosa al mondo, anche se spesso lo dimentichiamo. Il libro è diviso in quattro capitoli: felicità, amore per se stessi, gratitudine, consapevolezza.

Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più di Giacomo Mazzariol

Se non lo hai ancora letto, corri subito su Amazon a comprare il libro di Giacomo Mazzariol dal titolo “Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più“. È il libro che racconta la storia vera di un bimbo di 5 anni con due sorelle che sogna un fratellino. I genitori gli dicono che arriverà e il bimbo è al settimo cielo, anche perché mamma e papà dicono che il bambino sarà speciale e per un piccolo di 5 anni speciale significa solo una cosa: sarà un supereroe. Si chiamerà Giovanni, perchè tu lo hai scelto. Quando però Giovanni è nato, Giacomo si accorge che il fratellino è diverso e fa difficoltà a relazionarsi con lui. Ma in adolescenza scoprirà che speciale significa proprio avere dei superpoteri.

Ciò che inferno non è di Alessandro D’Avenia

Infine, lo scrittore Alessandro D’Avenia ci porta a scoprire il suo romanzo “Ciò che inferno non è”, con protagonista Don Pino, che era stato maestro della voce narrante. Federico ha 17 anni e tante domande che attendono risposta. Vive a Palermo, si prepara ad andare a studiare in Inghilterra in estate quando incontra 3P, Padre Pino Puglisi, docente di religione. Ma purtroppo la vita a Palermo è dura e lo scoprirà molto presto. Un romanzo da leggere tutto d’un fiato che “parla di noi, della possibilità – se torniamo a guardare la vita con gli occhi dei bambini che tutti siamo stati – di riconoscere anche in mezzo alla polvere ciò che inferno non è”.

