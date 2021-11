Quali sono i migliori libri da leggere la sera prima di spegnere la luce e cercare di addormentarsi? Gli esperti consigliano di non usare i dispositivi elettronici prima di andare a dormire, perché il loro utilizzo potrebbe interferire con il nostro riposo notturno. Meglio leggere un buon libro sotto le coperte, non ti pare?

Sul comodino dovremmo avere tutta una serie di letture da fare prima di coricarci per il riposo durante la notte. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti in materia di letteratura, quindi noi oggi vogliamo consigliarti 5 letture che abbracciano un po’ diversi generi.

Libri da leggere, libri da regalare, libri da condividere. Da sfogliare durante il giorno nelle pause dal lavoro o durante i trasferimenti sui mezzi pubblici. O da leggere la sera prima di andare a dormire. Bastano poche pagine, per una buona abitudine da insegnare anche ai più piccoli di casa.

I libri che ti consigliamo oggi si possono comodamente acquistare su Amazon nel formato che preferisci: copertina rigida o flessibile, ma anche per il Kindle, così da avere sempre con noi il nostro libro preferito, nel nostro dispositivo che legge gli ebook.

L’Oceano alla fine del sentiero di Neil Gaiman

Fonte foto da Amazon

Neil Gaiman ci propone il suo libro “L’oceano in fondo al sentiero”, ambientato nel Sussex, in Inghilterra. Protagonista un uomo di mezza età torna alla casa dell’infanzia per un funerale, anche se la fattoria dov’era cresciuto è fatiscente. Qui all’età di 7 anni aveva conosciuto Lettie Hempstock, una ragazza che non ha mai dimenticato, come la madre e la nonna. Il passato torna protagonista dei suoi pensieri, con ricordi che pensava di aver relegato nell’angolo più remoto della sua memoria. Un romanzo davvero molto commovente, che parla di come i ricordi possano riemergere dall’infanzia quando meno te l’aspetti.

Il cuore di tutte le cose di Elizabeth Gilbert

Elizabeth Gilbert, invece, ci propone il suo romanzo “Il cuore di tutte le cose”, edito nel 2014. La storia è ambientata nella Filadelfia di inizio Ottocento: Alma vive in una famiglia molto ricca, che opera nel cambio delle piante, soprattutto medicinali. Fin da piccola studia la natura che la circonda, approfondendo tematiche scientifiche anche molto importanti. Ma finisce per innamorarsi di un uomo agli antipodi, che invece crede nella magia e nella spiritualità, proprio lei che è una scienziata razionale. Cosa riserverà loro il destino?

Alice nel Paese delle meraviglie di Lewis Carrol

Fonte foto da Amazon

Un classico che è sempre un piacere rileggere, magari nella versione integrale e originale di Lewis Carroll con le illustrazioni di Benjamin Lacombe, per tornare a viaggiare nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Ritorniamo a far visita a un universo fatto di conigli con panciotto e orologio che sono sempre in ritardo, di stregatti che non danno mai indicazioni giuste, di cappellai matti e di strani rituali per prendere il tè. Ma anche di regine malvagie che non esitano a tagliare la testa a poveri innocenti se le cose non vanno come vorrebbero loro. Età di lettura dagli 8 anni in su.

Noi siamo infinito di Stephen Chbosky

Fonte foto da Amazon

Il romanzo di Stephen Chbosky “Noi siamo infinito. Ragazzo da parete” è una bellissima lettura da fare prima di andare a dormire. Protagonista un adolescente che inizia le scuole superiori facendo tante esperienze per la prima volta. La prima festa, la prima rissa con al tri coetanei, ma anche il primo amore di una ragazza con gli occhi verdi a cui dà il primo bacio. Non è facile essere adolescenti e questo libro racconta tutti i conflitti che rivivono all’interno del suo animo, con esperienze che tutti noi ricordiamo.

La verità, vi prego, sull’amore di W.H. Auden

Fonte foto da Amazon

Il poeta inglese Wystan Hugh Auden ci ha lasciato moltissime belle poesie, con versi che parlano di tanti temi che vanno dall’amore ai sentimenti che albergano nel cuore umano. Una serie di letture che possono far bene all’anima, in un libro edito nel 2021 da Adelphi. Un volume da avere sempre con sé, come consigliano alcuni lettori che su Amazon hanno lasciato una recensione. Da avere anche sempre sul comodino per letture che fanno bene al cuore e libri da leggere la sera prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo.

Buona lettura, con i migliori libri da leggere la sera prima di addormentarti.