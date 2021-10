Gianni Rodari è stato un grande scrittore di libri per bambini, che hanno anche molto da raccontare a chi bimbo non lo è più da un po’ di tempo. I libri di Gianni Rodari sono fiabe, favole, racconti, filastrocche che non ci stancheremo mai di leggere e rileggere, magari insieme ai nostri figli.

Gianni Rodari, infatti, ci ha lasciato in eredità tantissimi titoli che possiamo leggere insieme ai bambini, certi di trovare tanto divertimento e insegnamenti che servono a crescere. Favole per sorridere, altre per riflettere, racconti per affrontare temi importati o per sostenere i piccoli nelle loro avventure quotidiane durante la crescita.

I libri di Gianni Rodari su Amazon sono sempre il regalo perfetto da fare. A qualunque età.

Favole al telefono di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Sicuramente le Favole al telefono sono tra i libri di Gianni Rodari il più famoso in assoluto. Tanti i racconti contenuti all’interno del libro: come i viaggi di Giovannino Perdigiorno, le disavventure di Alice Cascherina, strade di cioccolata, numeri che parlano, domande impossibili a cui rispondere. L’autore risponde con ironia e leggerezza a tante domande che potrebbero frullare nella testa dei più piccini. Consigliato per i lettori dai 6 anni in su.

Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Nel 2020 abbiamo festeggiato i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari ed ecco che è stato pubblicato un libro con cento storie e filastrocche accompagnate da altrettante illustrazioni per parlare del grande scrittore di libri per bambini. E per spiegare come le sue parole siano ancora oggi tanto attuali. 100 grandi illustratori italiani e stranieri hanno realizzato a testa una tavola per raccontare la propria favola o filastrocca preferita di Rodari. Consigliato dai 6 anni in su.

Il libro dei perché. Ediz. illustrata di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Gianni Rodari ha scritto anche il Libro dei Perché, qui con le illustrazioni di Giulia Orecchia. Il gioco dei perché piace tanto ai bambini, che adorano le frasi con il punto interrogativo finale. Perché sono curiosi e vogliono conoscere tante cose nuove. Non sono mai stanchi di domandare e Gianni Rodari ci porta a scoprire le migliori risposte alle domande dei piccoli lettori. L’età di lettura consigliata per questo libro è dai 9 anni in su.

Il libro degli errori di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Con le illustrazioni di Bruno Munari, ecco il libro degli errori di Gianni Rodari. Lo scrittore di Omegna parla anche degli errori, degli sbagli, come fonte di apprendimento e di crescita. Un libro ricco di spunti interessanti per parlare con i bambini di tanti argomenti diversi, legati anche alla contemporaneità, nonostante sia stato scritto tantissimo tempo fa. L’età di lettura consigliata è dai 9 anni in su.

I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Ediz. illustrata di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Ed eccoci al racconto dei viaggi di Giovannino Perdigiorno, nel libro di Gianni Rodari con illustrazioni di Guicciardini. Sei pronto a seguire le avventure di questo viaggiatore curioso che racconta i posti meravigliosi che ha visto in giro per il globo? Saprà coinvolgere anche i più piccoli con le sue parole e i suoi racconti davvero originali. L’età di lettura consigliata è dai 6 anni in su.

Le favole a rovescio. Ediz. illustrata di Gianni Rodari e con illustrazioni di Nicoletta Costa

Fonte foto da Amazon

Con le illustrazioni della bravissima e amatissima Nicoletta Costa, ecco Le favole a rovescio di Gianni Rodari. Lo scrittore si è divertito, in questo caso, ha rileggere con un’altra chiave di lettura le fiabe classiche più famose, rendendole divertenti e incredibili: da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, passando per Cenerentola e la Bella Addormentata nel Bosco, Aurora. Età di lettura consigliata: dai 4 anni in poi.

Le avventure di Cipollino. Ediz. illustrata di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Hai mai letto Le avventure di Cipollino, il libro di Gianni Rodari con illustrazioni di Santini? Il racconto parla di un monello e di un principe cattivo, per un romanzo che è stato pubblicato la prima volta negli anni Cinquanta. Cipollino e Limone si affrontano per liberare un popolo davvero bizzarro e per permettere ai buoni di vincere sui cattivi, senza mai ricorrere alla violenza. Perché una società più giusta e più equa è sempre possibile. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

Fiabe lunghe un sorriso di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Le Fiabe lunghe un sorriso, con illustrazioni di Sophie Fatus, sono una dolce lettura per poter accompagnare i bambini a dormire sonni tranquilli, ma anche a riflettere sul mondo in cui viviamo, apprendendo tanti valori che possono aiutare i nostri piccoli a crescere bene. L’età di lettura consigliata è dai 6 anni in su.

C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari

Fonte foto da Amazon

Alzi la mano chi non conosce “C’era una volta il barone Lamberto”, il libro qui proposto con i disegni dell’illustratore Javier Zabala. Il barone vive sull’isola di San Giulio, in mezzo al lago d’Orta. È vecchio, ricco, malato. Vive con il suo maggiordomo, ma cosa succede quando nella sua villa arriva il nipote Ottavio che è lì solo perché vuole la sua eredità? Età di lettura consigliata: dai 10 anni in su.

Il cielo è di tutti. Ediz. illustrata di Gianni Rodari e illustrazioni di Nicoletta Costa

Fonte foto da Amazon

Infine, sempre con le illustrazioni di Nicoletta Costa, ecco il libro “Il cielo è di tutti”. Una domanda che i bambini potrebbero fare ai genitori: ma il cielo è un solo per tutti gli abitanti della terra? E perché è così? L’età di lettura consigliata è dai 4 anni in su.

Buona lettura a tutti, grandi e piccini.