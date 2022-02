Quali sono i libri di Isabel Allende più belli da leggere, condividere e regalare in ogni occasione? La grande scrittrice ci ha regalato testi davvero bellissimi, con libri che sono diventati in breve tempo dei veri cult, per tutti coloro che amano lo stile dell’autrice, il suo modo di raccontare, le sue splendide storie.

Isabel Allende è una scrittrice e giornalista cilena naturalizzata statunitense. Nata a Lima il 2 agosto del 1942, oggi è una delle autrici contemporanee più amate e più conosciute in tutto il mondo. Il suo romanzo più famoso è stato La casa degli spiriti, che le ha permesso di diventare un’icona della letteratura ispanoamericana in ogni angolo del globo. Nei suoi romanzi spesso racconta di esperienze vissute sulla sua pelle, ma anche di storie di altre donne, con un pizzico di fantasia che rende ogni racconto semplicemente memorabile.

Il primo romanzo è ambientato nella casa del nonno, che lei ha particolarmente amato. Con la famiglia ha girato un po’ tutto il mondo, anche in seguito al colpo di stato di Pinochet nel 1973. Dal 1989 si è trasferita in California, lasciando il Cile. Mentre dal 2003 ha ottenuto la cittadinanza statunitense. Ha vinto nel 1988 l’American Book Awards con il romanzo Eva Luna.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi libri di Isabel Allende: sei pronto a scoprire il mondo della scrittrice insieme a noi?

L’isola sotto il mare di Isabel Allende

L’isola sotto il mare è un romanzo di Isabel Allende che parla di passione. Protagonista Zarité Sedella, che tutti chiamano Tété: siamo nel 1770 a Santo Domingo, oggi Haiti. La storia racconta la sua vita da quando, bambina di 9 anni, viene comprata per fare le faccende domestiche, nella casa di famiglia immersa nei campi di canna da zucchero. Un mondo violento, come quello della Louisiana dell’epoca dove andrà a vivere con l’uomo, continuando la sua vita da schiava, in un periodo storico in cui, però, qualcosa sta iniziando a cambiare.

Violeta di Isabel Allende

Il romanzo Violeta di Isabel Allende ci porta a scoprire la vita della protagonista, nata nel 1920, prima femmina dopo 5 maschi. Una vita vissuta intensamente n egli anni della Grande Guerra e dell’influenza spagnola che arriva anche in Cile, ma grazie al padre tutti riescono a sfuggire. La vita però non è facile, vista la grande crisi che vivrà il paese. Violeta parla della sua prima storia d’amore con Camilo, quando sarà più grande. E anche della situazione socio-politica del suo amato paese.

Lungo petalo di mare di Isabel Allende

Il romanzo Lungo petalo di mare di Isabel Allende è ambientato nel 1939, alla fine della guerra civile, quando Franco prende il potere e molti spagnoli scappano, attraversando i Pirenei, per lasciare Barcellona e rifugiarsi nei campi profughi allestiti a Bordeaux. Pablo Neruda dà una svolta alla situazione, noleggiando un piroscafo per portare i rifugiati politici spagnoli in Cile, per trovare la pace che avevano perduto con l’inizio della dittatura nel loro paese. Tutto procede bene, fino al 1973, quando un golpe militare fa cadere il presidente, Salvator Allende, parente stretto della scrittrice. La loro vita in esilio non è mai finita.

Inés dell’anima mia di Isabel Allende

Inés è il romanzo di Isabel Allende che parla di un’eroina cilena indimenticabile, Inés Suarez, nata all’inizio del Cinquecento a Plasencia, piccolo paese spagnolo dell’Estremadura. Figlia di un artigiano ha lottato fin da giovane per migliorare la condizione delle donne nel suo paese, sottomesse all’uomo e al clero. Si guadagnava da vivere ricamando e cucinando, per raggiungere il suo amato nel Nuovo Mondo, ma arrivata in Perù scopre che il marito è morto in battaglia. Qui, però, troverà un nuovo amore e vivrà avventure incredibili realmente accadute, che sembrano inverosimili ma che sono la storia di questa eroina importante per tutto il Cile.

Eva Luna di Isabel Allende

Infine, Eva Luna è il bellissimo romanzo di Isabel Allende che ci porta a conoscere la storia di una bambina figlia di diseredati abbandonata da piccola. Vive la sua vita come serva, ma ama l’avventura e vuole combattere per un mondo migliore. Diventata una donna, con la sua immaginazione e il suo spirito coraggioso e ribelle riesce finalmente a costruire quella vita che ha sempre desiderato, con tanta fatica.

Buona lettura con i libri di Isabel Allende più belli: quali sono i tuoi preferiti?