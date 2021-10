Chi cerca i libri di Lyon li può comodamente trovare su Amazon, pronti da regalare ai fan di uno dei più famosi gamer italiani. Su YouTube sono in molti a seguirlo per scoprire nuovi giochi online e molto altro ancora. E diversi sono i libri che ha dato alle stampe per la gioia di tutti i suoi follower.

Ettore Canu, il nome all’anagrafe di Lyones, Lyon o Lyon WGF, è un famoso gamer. Nato a Sassari il 19 febbraio 1988, è molto popolare su YouTube e ha dato alle stampe anche diversi libri. Lo sapevi che ha una laurea in riabilitazione psichiatrica all’Università degli studi di Sassari?

Il canale Youtube «WhenGamersFail►Lyon» lo ha aperto ad aprile del 2012, iniziando a giocare a Minecraft e altri videogame, come ad esempio DayZ, GuildWars2, Happy Wheels e The Walking Dead. Con i suoi amici gioca e recita storie inventate che si basano sugli interpreti dei videogame.

Dal 2018 scrive anche libri, insieme all’illustratore Andrea Cavallini e non solo. Se i tuoi figli sono appassionati di Lyon e delle sue storie su YouTube, perché non invogliarli alla lettura con i suoi libri che sono vendutissimi anche su Amazon?

A caccia di Entity di Lyon e le illustrazioni di Andrea Cavallini

Il libro A caccia di Entity di Lyon Gamer, con le illustrazioni di Andrea Cavallini, è un libro del 2019 successivo a Herobrine, di cui ti parliamo dopo. Lyon è partito per raggiungere le divinità dalla testa tonda che decidono da sempre il suo cammino, ma incontra strane creature passando in lande desolate, dove ci sono strane malattie che colpiscono piante e animali e villici che scappano dalle loro casa. Bisogna scoprire quello che accade e Lyon chiama come sempre a raccolta i suoi amici. La loro unione sarà la loro forza per sconfiggere prima la strega di nome Baba Yaga ed Entity, il Custode dell’Ordine. Consigliato dagli 8 anni in su, è in vendita su Amazon nei formati Kindle e con copertina flessibile.

A caccia di Herobrine di Lyon e le illustrazioni di Andrea Cavallini

Lyon propone il suo libro A caccia di Herobrine, con le illustrazioni di Andrea Cavallini. Il gamer cerca di capire chi sono quelle strane creature che vede apparire di solito in sogno e che manipolano il suo destino e quello di chi gli sta accanto. Per questo con Anna, Mario e Stefano parte per un viaggio ricco di avventure tra zombie, pirati, serpenti e persino un drago. Ma chi è Herobrine, lo spirito malvagio che dà la caccia agli esploratori per farli impazzire? Il libro, disponibile in formato Kindle o con copertina flessibile, è consigliato dagli 8 anni in su.

Le storie del mistero di Lyon

Hai mai letto Le storie del mistero di Lyon Gamer? Si tratta di un bellissimo libro ufficiale di Lyon, disponibile nei formati con copertina flessibile o Kindle, che parla di un’organizzazione misteriosa che lavora a qualcosa di terrificante nei suoi laboratori. Lyon, Anna e Cico partono alla scoperta di quello che accade per salvare l’umanità e chi è prigioniero nelle celle ricavate nei sotterranei del laboratorio. Dovranno scoprire chi è il vero nemico e non sarà assolutamente facile. L’età di lettura consigliata è dai 12 anni in su.

Le storie del quartiere di Lyon

Il libro Le storie del quartiere è un altro racconto di Lyon, disponibile con copertina flessibile e in formato Kindle. Lyon e i suoi amici hanno perso tutti i soldi guadagnati per un investimento che si è rivelato poco fruttuoso. Dormono nella foresta in un sacco a pelo per ritornare a vivere degnamente. Tante le idee per ritornare sulla cresta dell’onda e i piani geniali si sprecano, fino a quando non scoprono che qualcuno, che si fa chiamare il Killer, non li prende di mira. Chi c’è dietro quella maschera? Lyon e gli amici sono aiutati da Nonno Tombaldo e dai suoi fagioli magici…

Diario della fine del mondo di Lyon

Il libro Diario della fine del mondo è un racconto di Lyon in cui la Terra è invasa dagli zombie e solo il gamer e i suoi amici possono trovare la cura per fermare l’epidemia zombie. Pochissimi i superstiti che vivono nascosti per non finire come i non morti. Lyon, dopo lungo tempo di lotte, si riunisce ad Anna e Cico: li aveva creduti morti e invece insieme riescono ad affrontare missioni per salvare la terra dal contagio del virus. Lungo il cammino verso nord, dove c’è un laboratorio che potrebbe rappresentare una speranza di salvezza per l’umanità, Lyon e i suoi amici incontrano amici e nemici di vecchia data, mentre un Generale mette loro i bastoni tra le ruote. Il libro è disponibile anche in formato Kindle.

WGF Lyon – Diario Scolastico: Agenda / Diario giornaliero (perpetuo) per la scuola. Da settembre a luglio

Non solo libri di Lyon. Per chi vuole portarsi a scuola tutto il mondo di WGF e degli amici di Lyon, ecco il diario scolastico e agenda con diario giornaliero perpetuo per la scuola, da settembre a luglio, di Green Leaf. Ideale per ogni ciclo scolastico, dalle elementari all’università, passando per le medie e le superiori, si può usare ogni anno senza problemi. Ha molto spazio a disposizione per scrivere compiti e appunti, ma anche pensieri. C’è una tabella per l’orario scolastico e dal 10 settembre al 10 luglio consente di annotare tutto quello che serve a scuola. Si può usare per qualsiasi anno. La copertina è flessibile in cartoncino lucido di alta qualità.

Non solo libri di Lyon: La Grande Fuga – Sticker Collection Super Pack

Per tutti gli appassionati di Lyon, la Panini vende su Amazon “Lyon 2 La grande fuga – Sticker Collection Super Pack”, l’album con 100 figurine e 25 card da collezionare. Si tratta della seconda collezione Panini dedicata al famoso gamer italiano. Le carte, con cui si può giocare, si possono anche collezionare e scambiare. Così come le figurine, per completare prima l’album dedicato a Lyon e ai suoi amici, che i fan seguono ogni giorno in nuove avventure sul canale YouTube.

