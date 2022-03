I libri di moda da collezione sono la scelta ideale come idea regalo per tutte quelle amiche e per tutti quegli amici appassionati di sfilate. Storie di grandi stilisti, di passerelle storiche, di collezioni epiche e di grandi show dedicati al magico e colorato mondo della moda.

Su Amazon sono tanti i libri di moda che possono permetterci di immergerci in lustrini e paillettes, ma anche in proteste e slogan che hanno sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Perché l’industria fashion non è solo abiti, ma anche costume. E come cambia la società, cambia anche lei.

Direttamente dalle recensioni degli utenti che su Amazon hanno comprato queste opere, ecco una selezione di 5 libri di moda da collezione da comprare subito. Alcuni sono in inglese, ma le immagini e le foto valgono più di mille parole.

Yves Saint Laurent: catwalk : the complete haute couture collections 1962-2002

Per tutti gli appassionati di Moda con la M maiuscola, ecco il libro in edizione inglese “Yves Saint Laurent: catwalk : the complete haute couture collections“, disponibile con copertina di rigida. Un libro per ripercorrere la storia della casa di moda fondata da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé e che ha visto passare direttori creativi del calibro di Christian Dior. Un libro scritto da voci autorevoli come Suzy Menkes, Olivier Flavian, Jéromine Savignon e Aurelie Samuel.

Louis Vuitton. Sfilate. Tutte le collezioni

Louise Rytter ci porta invece a scoprire la storia della maison francese Louis Vuitton, con le sfilate e le collezioni del marchio di lusso che hanno letteralmente fatto la storia della moda internazionale. La prima collezione pret-a-porter è del 1998 e nel corso della sua storia il brand ha collaborato con molti marchi. Il libro contiene tutte le sfilate del primo direttore artistico Marc Jacobs (dal 1998 al 2014) e quelle di Nicolas Ghesquière. Ci sono le collezioni di moda pret-a-porter e Cuise, con immagini e foto.

Libri di moda da collezione: “Chanel. Collections and creations”

Il libro con copertina rigida dal titolo “Chanel. Collections and creations“, in edizione inglese e scritto da Bott Daniele, ci presenta il marchio fondato ormai tantissimi anni fa dalla bravissima e compianta Coco Chanel, una pioniera nel mondo della moda. La casa francese apre le porte dei suoi archivi privati per ripercorrere i successi del brand dal 1920 e fino ai giorni nostri. Abiti, accessori, modelle, sfilate iconiche e molto altro ancora. Per vivere la moda di Chanel con immagini e foto esclusive.

Libri di moda da collezione: Little Book of Prada

E veniamo ora a un marchio di moda tra i più iconici e conosciuti in tutto il mondo. Little Book of Prada di Laia Farran Graves, in inglese, propone un viaggio nella storia del brand fondato da Miuccia Prada. Un libro in versione tascabile illustrato con le più belle immagini della leggendaria casa di moda Made in Italy, che ha cambiato per sempre il panorama internazionale. Le sfilate, le collezioni, le modelle e molto altro ancora, per comprendere l’evoluzione del costume fashion a partire dalle intuizioni della bravissima stilista italiana.

Offerta Little Book of Prada Binding : hardcover

Publisher : Welbeck Publishing Group

Graves, Laia Farran (Author)

Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti. Ediz. illustrata: The Way Successful Stylists Use Fabric

E infinte un altro libro con copertina flessibile, scritto da Stefanella Sposito e illustrato, che ci porta a scoprire la materia prima con cui gli stilisti creano dei sogni da indossare. “Archivio tessile. 230 tessuti nella pratica degli stilisti” è un volume illustrato che ci porta a conoscere i tessuti, parlando di più di 200 tipi con le immagini di Gianni Pucci che arrivano da reportage delle sfilate di pret à porter e haute couture.

I libri di moda da collezione sono il regalo perfetto per tutti coloro che hanno nel cuore la passione per le passerelle.