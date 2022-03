Pasqua è una bellissima festa religiosa che cade in primavera e che piace molto ai più piccoli di casa. E non solo perché si sta a casa da scuola per qualche giorno. Per celebrare questa ricorrenza, i migliori libri di Pasqua per bambini da leggere insieme in famiglia sono sempre l’idea regalo giusta.

Su Amazon si trovano tanti libri per bambini dedicati a ogni argomento, anche alla festa religiosa di Pasqua. Ci sono ovviamente volumi più legati alla tradizione della religione che celebra questo giorno in cui si ricorda la resurrezione di Cristo. E altri che invece indagano l’aspetto più “pagano” e festaiolo, ad esempio con la caccia alle uova di Pasqua.

Per ogni età, ecco le migliori letture, di solito corredate da splendide illustrazioni, pagine colorate, ma anche stickers e attività per rendere più divertente e appassionante la lettura di un libro.

Storia di Pasqua di Juliet David ed Elina Ellis

Juliet David ed Elina Ellis ci portano a scoprire la Storia di Pasqua, in un volume del 2019 dedicato proprio alla festività religiosa. Il libro è edito da Il Sicomoro. L’età di lettura consigliata è dai 6 anni in su. È disponibile nel formato con copertina flessibile ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Jojo alla ricerca dell’uomo di Pasqua: Libro illustrato per bambini di Sujatha Lalgudi

Sujatha Lalgudi ha scritto e illustrato il libro per bambini dal titolo “Jojo alla ricerca dell’uomo di Pasqua“, ideale per i bambini dai 4 agli 8 anni. Il libro illustrato permette ai bambini di intraprendere una nuova avventura per cercare nella giungla le uova di Pasqua. Il piccolo elefante è alla sua prima caccia all’uovo, ma non sa cosa sia: incontrerà anche un coniglietto speciale che lo aiuterà. È disponibile sia in formato Kindle sia con copertina flessibile ed è è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Le uova di Pasqua. Ediz. illustrata Cartonato di Sam Taplin e Rosalinde Bonnet

Sam Taplin e Rosalinde Bonnet ci portano a scovare le più belle uova di Pasqua, in una caccia pasquale emozionante. Un libro dedicato ai più piccoli, da un anno in su, con alette da sollevare per trovare e contare le uova nascoste dal coniglietto pasquale. Il libro, edito da Usborne Publishing; Illustrated edizione, è cartonato ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Harvey e l’Uovo di Pasqua al Cioccolato: Le avventure di un topolino delle risaie di Liliana Pop Schroffel

Il libro di Liliana Pop Schroffel (a cura di Christian Mark Schroffel), è disponibile su Amazon nel formato Kindle o con copertina flessibile (ed dè acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente). Questa è la storia di un topolino delle risaie che riceve dai nonni un regalo, un uovo rosso di cioccolato. Harvey non lo mangia da solo, ma lo vuole condividere con i genitori e i fratellini.

Caccia alle uova di Pasqua. Poppy e Sam. Ediz. a colori Cartonato di Sam Taplin con illustrazioni di Simon Taylor-Kielty

Sam Taplin con le illustrazioni di Simon Taylor-Kielty ci propone le avventure di Poppy e Sam nella loro caccia al tesoro. Nel libro ci sono dei piccoli fori che permettono ai più piccoli di casa di seguire i due bambini alla ricerca delle uova di Pasqua. Il libro cartonato è anche acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente. L’età di lettura consigliata è da 1 anno in su.

Pasqua. Piccoli libri con adesivi. Ediz. a colori di Felicity Brooks con illustrazioni di Malu Lenzi

Per tutti i bambini che adorano giocare con gli adesivi, ecco il libro a colori dedicato alla Pasqua di Felicity Brooks con illustrazioni di Malu Lenzi e traduzione di Marcella Del Bosco. Consigliato dai 3 anni in su, ecco come scoprire tutto il divertimento e la bellezza della Pasqua riempiendo le pagine di stickers disponibili e riutilizzabili più volte. Il libro, disponibile con copertina flessibile, è anche acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

La Pasqua. Scorri e gioca. Ediz. illustrata di Nathalie Choux

E per chi non vuole solo un libro da leggere, ma anche qualcosa con cui giocare, ecco l’idea di Nathalie Choux, un libro della serie Scorri e gioca, interattivo e colorato. Le pagine sono scorrevoli e permettono di scoprire tante cose nuove. L’età di lettura è da 1 anno in su. Il libro è disponibile con copertina rigida ed è edito da Gallucci.

I libri di Pasqua per bambini sono sempre un’ottima idea regalo per prepararsi alla festa religiosa che cade in primavera.