I libri di poesie sono sempre un’ottima idea regalo da fare e da farsi. Tutti noi abbiamo i nostri autori preferiti, dei quali adoriamo parlare con le persone care. Poesie e sonetti sono sempre in grado di farci riflettere, di spingere a una riflessione interiore e anche a cambiamenti nella nostra vita.

Sono tanti i poeti italiani e stranieri che hanno fatto breccia nel nostro cuore e le cui parole sono diventati moniti per affrontare la vita da un’altra prospettiva. Aprendosi ad esempio all’amore, al rispetto, alla condivisione, alla scoperta del bello. Tanti i temi affrontati dalle poesie, di cui parlare con il partner, con gli amici, anche con i figli.

Su Amazon sono tanti i libri di poesie che possiamo acquistare, seguendo magari i consigli di chi ha fatto l’acquisto prima di noi e ha trovato spunti interessanti di riflessione da quelle pagine scritte nero su bianco, in tempi recenti o più antichi.

Sei pronto a scoprire i nostri consigli di lettura di oggi? Tra rime, strofe, sonetti di sicuro troverai quello che fa al tuo caso.

Mistica d’amore di Alda Merini, libro di poesie edito da Sperling & Kupfer

Non potevamo non iniziare da lei, una grande poetessa italiana, che ci ha lasciato in eredità tantissimi spunti di riflessioni utili per la nostra vita, soprattutto per quello che riguarda l’amore. Mistica d’amore è la raccolta dei suoi versi, disponibile nei formati con copertina flessibile, copertina rigida o Kindle.

All’interno troviamo cinque opere che parlano di religione, scritte tra il 2000 e il 2007 e che ci raccontano di diverse figure chiave della fede cristiana. In Corpo d’amore si parla di Gesù e dell’amore verso il prossimo, in Poema della croce entra in gioco il tema della crocifissione. E ancora, in Magnificat viene raccontata una Vergine Maria nel suo essere donna, umana e fragile, in Cantico dei Vangeli emerge il rapporto tra vari protagonisti del Vangelo e Gesù. Infine in Francesco il focus è dedicato al santo protettore d’Italia, con un monologo tutto da leggere.

Il libro si può acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Le cento più belle poesie d’amore italiane: Da Dante a De André. A cura di Guido Davico Bonino. Libro di poesie edito da Interlinea

Per chi non sa decidere quali poesie o quali autori leggere, ecco che Guido Davico Bonino cura un testo dal titolo “Le cento più belle poesie d’amore italiane: Da Dante a De André”, disponibile in formato Kindle e con copertina flessibile.

Ci sono Dante, gli Stilnovisti, Saba, Montale, Luzi, ma anche un cantautore poeta come De Andrè. Tutti autori che parlano dell’amore in tutte le sue sfaccettature: l’amore passionale, quello romantico, quello dolce e delicato e così via.

Un libro che arriva dritto al cuore.

In comode rate. Poesie d’amore di Beatrice Zerbini con prefazione di Alba Donati. Edito da Interno Poesia Editore

Beatrice Zerbini, con la prefazione di Alba Donati, presenta il volume “In comode Rate. Poesie d’amore”. Un libro che parla del sentimento più nobile, di storie d’amore, di allontanamenti, di nostalgia. Una raccolta davvero interessante che fa innamorare di sé pagina dopo pagina. La poesia d’amore è ancora possibile, come ricorda Alba Donati.

Il libro è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente perché è venduto e spedito direttamente da Amazon.

I canti di Giacomo Leopardi edito da Rizzoli, prima edizione del 1998

Non poteva mancare un libro di poesie con I canti di Giacomo Leopardi, uno degli scrittori più famosi del nostro paese. Il volume, curato da Franco Gavazzeni e M.M. Lombardi, contiene al suo interno una serie di riflessioni sull’opera leopardiana. Con interessanti confronti tra la lingua dello scrittore di Recanati, nelle Marche, e quella che usiamo oggi tutti i giorni.

Il libro è edito da Rizzoli e la prima edizione è del 1998. Ovviamente su Amazon si trovano anche tanti altri testi dedicati al grande poeta dello Zibaldone, di A Silvia e di molte altre opere importanti per la letteratura poetica italiana.

Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

I sonetti di William Shakespeare. Testo inglese a fronte, a cura di Alessandro Serpieri. Edito da Rizzoli, prima edizione nel 1995

Infine, un libro dedicato a I sonetti di William Shakespeare, disponibili in italiano con comodo testo inglese a fronte, per confrontare la versione originale con quella tradotta.

Potremo così rileggere gli scritti del grande drammaturgo inglese nato nel 1564 a Stratford upon Avon.

Disponibile nei formati Kindle, Audiolibro, CD audio, con copertina flessibile, il volume è stato curato da Alessandro Serpieri ed edito nella prima edizione il 4 ottobre del 1995 dalla casa editrice Rizzoli.

