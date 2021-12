Se pensi che i libri di psicologia possano servire solo a chi affronta un percorso di studi per diventare professionista del settore, ti sbagli di grosso. Sono libri da leggere e da regalare per comprendere come funzionano alcuni meccanismi innati in noi, ma che potremmo non capire fino a fondo, non conoscendoli bene.

La psicologia è una tematica sempre molto affascinante, che abbraccia tanti settori e può aiutarci davvero a vivere meglio. Capire come funziona la mente umana ci aiuta a migliorare le nostre relazioni, personali e di lavoro. E a essere persone migliori, consapevoli di chi si è o chi si vuole diventare.

Ovviamente se sei all’inizio, inutile leggere volumi che si studiano all’università. Meglio partire dalle basi e da libri piacevoli e scorrevoli da leggere che forniscono tante informazioni utili su tutti i campi di indagine del mondo della psicologia.

Su Amazon possiamo trovare tanti libri da leggere e da regalare a tema psicologia. Noi abbiamo fatto per te una selezione di 5 titoli che potrebbero tornarti utili.

Psicologia e metapsicologia. Saggi sulla metapsicologia. Introduzione al narcisismo. Al di là del principio del piacere. Progetto di una psicologia… dell’accadere psichico

Non si può non partire da Sigmund Freud per parlare di psicologia. Il volume inizia con un breve articolo scritto dallo stesso papà della psicanalisi nel 1911, “Precisazione sui due princìpi dell’accadere psichico“, per parlare del meccanismo con cui l’Io primordiale sostituisce all’originario principio del piacere il principio di realtà, tipico dell’età matura. Nel volume si possono poi leggere due o pere del 1915, dal titolo “Introduzione al narcisismo” e “Metapsicologia“. Ma ci sono anche riferimenti ad altri testi di Freud, come “Al di là del principio del piacere“, in cui lo psicanalisti per la prima volta di coscienza e conoscenza. Il libro è edito da Newton Compton Editori ed è disponibile nel formato con copertina flessibile e nel formato Kindle.

Come Smettere di Pensare Troppo: Tecniche e Strategie Efficaci per Alleviare l’Ansia, Fermare le Spirali Negative, Concentrarsi sul Presente e Semplificarsi la Vita

Augusto De Luca ci offre consigli utili per smettere di pensare troppo, in un libro che fornisce tecniche e strategie per combattere l’ansia e la negatività, migliorando la propria vita. Molto spesso nella nostra esistenza ci sentiamo sopraffatti dal nostro cervello che non smette di pensare. E talvolta non ci fa nemmeno addormentare la sera per quanti pensieri si affollano nella mente. Purtroppo prendersi del tempo per se stessi oggi non è facile ed è per questo che spesso non ci sentiamo realizzati, a nostro agio nella vita che ci siamo costruiti e cuciti addosso. Questo libro consente di prendersi una pausa per concentrarsi su chi siamo e sul presente, per recuperare le energie e capire cosa ci tiene intrappolati. Il libro è disponibile nel formato con copertina flessibile e nel formato Kindle.

Psicobiologia di John P. J. Pinel e Steven J. Barnes, a cura di Andrea Facoetti edito da Edra

Il libro Psicobiologia edito da Edra, disponibile nel formato con copertina flessibile e nel formato Kindle, è una vera e propria ricerca nel settore della psicobiologia, neuropsicologia, neurofisiologia, per proporre nuovi modelli interpretativi delle basi fisiologiche dei processi psichici. Temi che si affrontano nei corsi di laurea di Psicologia, per comprendere il comportamento umano e i diversi processi cognitivi e affettivi, fortemente legati alle componenti biologiche, alle strutture neuroanatomiche e ai meccanismi funzionali del cervello. Una nuova edizione del volume aggiornata con le ultime scoperte nel settore, spiegate in modo semplice anche attraverso casi clinici, situazioni sociali, immagini, metafore e aneddoti.

Psicologia NON Convenzionale: Emozioni, Pensieri, Cambiamento

Massimo Giusti ci accompagna per mano alla scoperta della Psicologia non convenzionale, per parlare di emozioni, pensieri e voglia di cambiamento. Il libro, disponibile solo nel formato con copertina flessibile, parla di un argomento davvero particolare, le sedute di psicoterapia non convenzionale. I primi tre capitoli spiegano cosa succede durante i colloqui con il terapeuta, che mette in atto una strategia per aiutare il paziente ad abbracciare il cambiamento. Nella seconda sezione, invece, si illustrano le teorie sull’inconscio, con lavori spiegati con semplicità. Mentre nella terza sezione possiamo trovare un corso di crescita personale per aumentare l’autostima, con esercizi, metodi, tempistiche, aspettative. Per diventare davvero chi si vuole essere.

Psicologia a strappo. 60 pensieri da leggere, conservare e condividere con le persone che ami

Luca Mazzucchelli, infine, propone un libro ideale da condividere con le persone care. Disponibile nella versione con copertina flessibile, “Psicologia a strappo. 60 pensieri da leggere, conservare e condividere con le persone che ami” è un testo edito da Giunti Psychometrics a ottobre 2021 che ci spiega come le nostre idee possono influenzare le nostre azioni e i risultati che otteniamo. Ci sono idee idonee a raggiungere quello che vogliamo e altre che ci portano fuori rotta. Altre ancora ci permettono di scoprire nuove strade, facendo emergere il nostro potenziale. Il volume si compone di 60 idee che possono trasformare i nostri comportamenti e aiutarci a procedere nel nostro percorso di crescita personale. Le pagine con le idee si possono anche strappare e appendere in luoghi ben visibili. O essere regalate e condivise.

