Tutti i bambini amano i libri di Tigrotto, perché il gattino, che in realtà si chiama Tigro, ne combina davvero di tutti i colori nella sua casa dove vive con la famiglia che gli vuole tanto bene. Così tanto da condividere le sue avventure con tutti i bambini italiani, in una serie di libri diventati molto popolari.

Tigro, purtroppo, è recentemente morto all’età di 15 anni, ma ci lascia in eredità la sua lunga serie di libri che si possono acquistare su Amazon. Il suo nome d’arte era Tigrotto, da quando la sua mamma umana, Sandra Bortot, che con la sua famiglia lo aveva adottato in un gattile in provincia di Belluno, aveva deciso di scrivere dei libri. A disegnare il dolce micio era l’illustratrice Cristina Pocchiesa Cnò.

Tutto ha avuto inizio nel 2008 con il primo libro e poi altre 4 pubblicazioni ogni due anni, fino a una pausa lunga terminata a fine 2020 con l’ultimo libro della saga, dal titolo “Posso anch’io?“. Oggi per ricordare quel gatto, le cui avventure sono state lette in molte case, scuole, biblioteche italiane, ti proponiamo tutti i libri di Tigrotto, che adorava seguire la sua mamma umana nelle presentazioni dei suoi libri per l’infanzia. Tigrotto sarà felice sul ponte dell’arcobaleno di sapere che quaggiù è ancora molto amato.

Tigrotto Oscar e la piccola Sendy. Edizione illustrata

In questo libro Tigrotto vive tante avventure con il suo amico Oscar e con il padroncino Nico, in occasione di vacanze al mare davvero speciali. Il micio dal pelo rosso tigrato è incuriosito dopo aver incontrato una strada creatura. Tigrotto accompagnerà i bambini per mano a scoprire quanto è importante rispettare tutti gli animali e la natura.

Tigrotto cosa combini? Edizione illustrata

Un altro libro di Sandra Bortot illustrato da Cristina Pocchiesa Cnò che ci porta a scoprire le avventure del gatto dal pelo rosso tigrato, ancora una volta alle prese con un’avventura con il suo padroncino Nico. Questa volta non è al mare, ma in montagna, dove scopre ruscelli e boschi, ma anche qualche piccolo imprevisto.

Gioca e colora il mondo di Tigrotto. Inverno

Scoprire le stagioni con Tigrotto è più divertente. In questo albo illustrato è arrivato l’inverno e il dolce micione arancione tigrato non ne vuole sapere di uscire di casa, perché vuole starsene al calduccio davanti alla stufa. Poi un giorno succede qualcosa: nevica e alla porta bussa Pinguino. Lui non può assolutamente rimanere a casa.

Il libro si può leggere, colorare, ritagliare. Le lettere in stampatello con cui è scritto il libro può aiutare anche nelle prime letture dei bambini. Tante le attività proposte per i più piccoli di casa.

Primavera. Gioca e colora il mondo di Tigrotto. Edizione illustrata

Dopo l’inverno perché non esplorare anche l a primavera con il libro “Gioca e colora il mondo di Tigrotto“, in edizione illustrata? Un libro consigliato dai 4 anni in su per colorare, ritagliare, disegnare, scrivere e fare tante altre attività pensate dall’autrice Sandra Bortot e disegnate dall’illustratrice Cristina Pocchiesa Cnò.

Tigrotto. Il mio co-co miao. Edizione illustrata

Il libro illustrato “Tigrotto. Il mio co-co miao” di Sandra Bortot con le illustrazioni di Cristina Pocchiesa Cnò permette ai bambini dai 4 anni in poi di giocare con il gatto, ideale anche per chi ha difficoltà di lettura. La storia ci porta a scoprire una nuova avventura del micio vivace che adora saltare, arrampicarsi, giocare, rotolare… E ovviamente combinare guai, in casa e fuori casa. Non sempre però è colpa sua: sai aiutarlo a capire cosa succede pagina dopo pagina?

Oh-oh! Tigrotto. Edizione illustrata

Il libro “Oh-Oh! Tigrotto” è un testo per l’infanzia ideale con splendide illustrazioni che ci racconta di come il gatto rosso si è messo nei pasticci mentre giocava a pallone con i suoi migliori amici. Come gli altri libri, anche questo è scritto con caratteri in maiuscolo, pensato per i bambini che sono alle loro prime letture o che hanno problemi di dislessia.

La storia è perfetta per i bambini dai 3 anni in su e parla di amicizia, diversità, unicità, grazie a tanti personaggi che popolano questa avventura davvero divertente con un bruco che inghiotte tutto, anche le parole del libro. Un libro da leggere, da giocare, da ammirare e da cantare.

Estate. Gioca e colora il mondo di Tigrotto. Edizione illustrata

Un’altra stagione da vivere con Tigrotto. Questa volta si parla di estate, come si capisce dalla copertina del libro che mostra il gattone rosso più amato del mondo dei libri per l’infanzia intento a mangiarsi un bel gelato su una spiaggia tra stelle marine e conchiglie. L’età consigliata per questo libro, sempre scritto da Sandra Bortot e illustrato da Cristina Pocchiesa Cnò, è dai 4 anni in su.

Tigrotto posso anch’io? Edizione a colori

L’ultimo libro in cui vediamo protagonista Tigro, in arte Tigrotto, è l’avventura pubblica a settembre del 2020 da Sandra Bortot e Cristina Pocchiesa Cnò intitolata “Tigrotto, posso anch’io?”. Un libro adatto per i bambini dai 4 anni in su che per l’ultima volta ci racconta le storie incredibili del gattino rosso tigrato amatissimo dai bambini.

