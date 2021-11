I libri di Wilbur Smith sono sicuramente un’ottima lettura da fare e da consigliare, per idee regalo sempre belle da ricevere e da donare. Un grande scrittore contemporaneo che ci ha lasciato in eredità moltissimi titoli e saghe che ancora oggi sono dei best seller in tutto il mondo.

Su Amazon possiamo trovare tutti i libri di Wilbur Smith in diversi formati: cartacei con copertina rigida o morbida, ma anche in formato ebook, per essere letti sul Kindle, e persino audiolibri. Abbiamo tantissime possibilità di andare alla scoperta del suo stile narrativo, partendo dai primi libri oppure andando un po’ random, seguendo i consigli di lettura di altri utenti che prima di noi hanno scelto lo scrittore.

Ma prima di scoprire quali sono i 5 libri più amati in vendita sull’e-commerce, scopriamo chi è l’autore e perché è così importante per la letteratura moderna.

Chi era Wilbur Smith

Wilbur Addison Smith è stato un grande scrittore contemporaneo, nato a Broken Hill , città dello Zambia, e morto a Città del Capo il 13 novembre del 2021. Scrittore zambiano naturalizzato sudafricano con origini britanniche, diventa popolare in tutto il mondo nel 1964 quando dà alle stampe Il destino del leone. I suoi libri sono spesso ambientati nella seconda metà del XVII e fino alla prima parte del XX secolo, in particolare in Africa, per parlare dell’influenza dei coloni inglesi e olandesi nel Continente nero.

Tantissimi i libri di grande successo, per 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 25 milioni solo nel nostro paese. Tante le saghe di libri che ha scritto come il Ciclo dei Courtney (Atto I, Atto II, Atto III e i Courtney incontrano i Ballantyne), il Ciclo dei Ballantyne, i Romanzi Egizi, il Ciclo Hector Cross, ma anche tanti altri romanzi, anche per ragazzi, come il romanzo Tempesta scritto con Chris Wakling.

Il mondo gli dice addio nel 2021, quando è morto improvvisamente all’età di 88 anni nella sua casa di Città del Capo.

Il dio del fiume di Wilbur Smith

Fonte foto da Amazon

Ritroviamo la splendida terra d’Egitto nel libro “Il Dio del fiume”, che fa parte del ciclo dei Romanzi Egizi: dopo due secoli di pace, ritornano la guerra e le battaglie sulle rive del fiume Nilo, un fiume le cui sorgenti sono nel falso Faraone, il Pretendente Rosso che minaccia il regno e il sovrano Mamose, sia in un’orda di popoli nomadi che grazie a misteriose creature fanno razzia nel paese e si avvicinano a Tebe. L’Egitto deve affidare il suo futuro a chi accoglie il richiamo del dio del fiume, il Nilo, appunto.

Re dei Re di Wilbur Smith

Fonte foto da Amazon

Il libro Re dei Re fa parte del Ciclo I Courtney incontrano i Ballantyne. Siamo ancora in Egitto, in particolare a Il Cairo e la data è quella del 1887. Un’ex amante gelosa decide di mettere i bastoni tra le ruote a Penrod Ballantyne e alla fidanzata Amber, che sognavano di formare una famiglia. La ragazza decide di andare via con Saffron, sua gemella, e Ryder Courtney, marito della sorella, per trovare una cena d’argento. Non sarà un viaggio facile, complicato anche dall’instabile situazione politica della regione con lotte per la successione al trono d’Etiopia e la politica coloniale italiana. Ryder Courtney deve negoziare con il Re dei Re, Menelik II, mentre Penrod si arruola come agente segreto per l’esercito inglese, visto che l’Italia potrebbe avere in mente di invadere l’Abissinia. Penrod e Amber si ritrovano agli opposti e solo il destino li riunirà. Oppure saranno separati per sempre?

La guerra dei Courtney di Wilbur Smith

Fonte foto da Amazon

Anche la Guerra dei Courtney fa parte del Ciclo I Courtney incontrano i Ballantyne. Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach sono stati separati dalla guerra e lottano per sopravvivere alla seconda guerra mondiale appena esplosa in Europa. È il 1939 e Gerhard vuole aiutare a liberare la Germania da Hitler. La sua unità a Stalingrado viene coinvolta in una terribile battaglia e lui non sa se ne uscirà vivo. Saffron, invece, fa parte del SOE, l’Esecutivo Operazioni Speciali ed è in Belgio per capire come i Nazisti si sono infiltrati nell’organizzazione, ma c’è una spia tedesca che le dà la caccia. I due innamorati sono posti di fronte a prove indicibili, nella speranza di potersi ritrovare prima o poi.

L’Uccello del Sole di Wilbur Smith

Fonte foto da Amazon

Non appartiene a nessun ciclo di opere di Wilbur Smith il romanzo L’uccello del sole, che narra delle avventure dell’archeologo Ben Kazin che in Botswana ha scoperto tracce di Opet, la Città della Luna, centro di una civiltà africana che è svanita nel nulla. Qualcosa però scombina i suoi piani volti a scoprire il segreto dei resti di questa città: riuscirà a scoprire qual è il legame che sembra avvicinarlo al sacerdote Huy Ben-Amon, il “Grande-uccello-del-Sole”, lui che dai boscimani viene chiamato “Piccolo-uccello-del-Sole”?

Il settimo papiro di Wilbur Smith

Fonte foto da Amazon

Infine da non perdere Il settimo papiro, libro dello scrittore che fa parte del ciclo dei Romanzi Egizi. Protagonista la giovane archeologa anglo-egiziana Royan Al Simma, che ha appena perso il marito in un’aggressione. Lei vuole continuare il lavoro iniziato con il compagno di vita e di lavoro per decifrare gli indizi che l’architetto Taiata ha lasciato sul settimo papiro, per trovare la tomba del faraone Mamose VIII e il suo tesoro. Insieme a lei c’è un ricco aristocratico, Nicholas Quenton-haper, pronto a darle una mano. Ma non sarà facile, perché chi ha ucciso il marito è pronto a tornare in azione.

A te piacciono i libri di Wilbur Smith? Qual è il tuo preferito? Siamo curiosi!