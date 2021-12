I libri di Zerocalcare che non puoi non aver letto

Se non hai mai letto i libri di Zerocalcare devi correre ai ripari. Dopo il grande successo di “Strappare lungo i bordi”, la sua prima serie animata proposta nel catalogo Netflix di tutto il mondo, i libri “illustrati” a fumetti dell’autore romano sono da leggere e rileggere di continuo. Per la profondità degli argomenti trattati, che riguardano ognuno di noi, nessuno escluso.

Su Amazon possiamo trovare tutta la bibliografia completa, anche con le edizioni speciali realizzate a distanza dalle prime uscite, che sono state tutte un grande successo di critica e di pubblico. Le puoi trovare nel formato cartaceo, con copertina rigida, o anche nella versione Kindle, per chi ama leggere gli ebook.

Ecco allora la lista di libri di Zerocalcare che non puoi assolutamente non avere nella tua libreria.

Macerie prime

Il libro Macerie Prime si parla della difficoltà di crescere e di trovare il proprio posto nel mondo, senza perdere i legami fondamentali nella vita. Ci sono tanti personaggi ricorrenti dell’universo di Zerocalcare, più alcuni nuovi, per un cast davvero ricco che racconta la fragile realtà di ognuno di noi.

Macerie prime. Sei mesi dopo

Nel libro Macerie prime. Sei mesi dopo, invece, Zerocalcare, a sei mesi dall’uscita del precedente libro, conclude la sua storia in cui si parla ancora di precarietà sociale, amicizie, paure, problemi. L’armadillo latita, come si può trovare una soluzione a tutto questo?

La profezia dell’armadillo. Artist edition

Zerocalcare, dopo cinque anni e 100mila copie vendute dalla prima edizione, aggiorna il suo romanzo, il primo grafico, con un’edizione speciale e definitiva. C’è anche una nuova storia introduttiva da leggere, per un aggiornamento che è un regalo per tutti i fan del grande autore romano.

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia

Zerocalcare presenta un altro capolavoro, “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, per raccontare delle condizioni della vita nel carcere romano durante la prima ondata della pandemia, parlando anche di sanità territoriale e cancel culture. Una delle storie considerate più serie nella carriera dell’autore romano, impreziosita da una storia inedita di 100 pagine sull’ultimo anno di vita quando realizzava la sua prima serie animata, Strappare lungo i bordi, disponibile dal 17 novembre su Netflix in ogni angolo del mondo.

Scheletri

Zerocalcare presenta Scheletri, una storia che ci parla del giovane autore quando ha 18 anni e mente alla madre dicendo che ogni giorno va all’università, ma in realtà va in metro da capolinea a capolinea. Qui conosce Arloc, un ragazzo più piccolo che perde le sue giornate sul vagone della B di Roma. Diventano amici e si parla anche del mondo dello spaccio di droga.

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare

Il libro “La scuola di pizze in faccia del professor Calcare” è forse meno conosciuto rispetto agli altri, ma non per questo meno interessante da leggere. In realtà è una raccolta di storie pubblicate sul suo blog, su Wired, su Best Movie, su Repubblica, su L’Espresso e su altri portali online. Il sommario cronologico ci porta alla scoperta di tutte le storie già pubblicate, più una inedita divisa in tre parti, per un totale di 25 pagine in cui l’autore affronta il tema di narrazioni più impegnate e altre meno.

A babbo morto. Una storia di Natale

Non manca nemmeno un “canto natalizio”, in perfetto stile Zerocalcare. “A babbo morto. Una storia di Natale” affronta il tema delle feste di fine anno. E delle condizioni di lavoro dei folletti della fabbrica di Babbo Natale. C’è anche spazio per parlare dello sciopero delle anziane rider della Befana insieme ai minatori sardi, il cui lavoro è in crisi perché i bambini non vogliono più trovare il carbone, ma solo orsetti gommosi.

Kobane calling. Oggi

Il libro Kobane calling. Oggi è una nuova edizione riveduta e corretta del libro originale, che ci porta a scoprire cosa sta davvero accadendo in Siria. Si tratta di una rielaborazione della storia su Lorenzo Orso Orsetti che è stata pubblicata all’inizio su Internazionale e che qui può avere anche una nuova introduzione scritta dallo stesso autore.

Ogni maledetto lunedì su due

Il libro “Ogni maledetto lunedì su due” è un libro di Zerocalcare che racconta come sempre la sua generazione, tra coscienza, morale e cultura. Non mancano l’armadillo, le icone dell’animazione, della tv e della cultura pop tra anni Ottanta e Novanta, per 50 pagine a colori di un inedito che parla di un gruppo di persone nate nello stesso periodo illuse e poi disilluse da una realtà che è diventa spietata una volta divenuti adulti.

Un polpo alla gola. Ediz. speciale

La graphic novel di Zerocalcare pubblicata da BAO Publishing dal titolo “Un polpo alla gola” torna 7 anni dopo dal grande successo che ha consacrato l’autore romano nel mondo del fumetto italiano. Si parla del passare del tempo, della ricerca della propria identità personale, del senso di appartenenza, della maturità da raggiungere per trovare la via d’uscita. Questa edizione è ricca di contenuti extra ed è cartonata.

L’Elenco Telefonico degli Accolli

Infine, ecco L’Elenco telefonico degli accolli, la seconda raccolta del blog zerocalcare.it, con 45 pagine inedite nel quale si parla delle responsabilità che derivano dal successo e dall’impossibilità di sentirsi all’altezza delle aspettative degli altri. Una graphic novel dolce e amaro, com’è nello stile dei libri di Zerocalcare, che ripercorre la storia del suo blog.

Buona lettura con i migliori libri di Zerocalcare (cioè tutti, nessuno escluso).