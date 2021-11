Fabio Volo, pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti, è un attore italiano, molto famoso anche per i suoi programmi radiofonici e televisivi, oltre che per la sua carriera di attore. È diventato famoso in radio e in tv, per poi essere apprezzato anche al cinema. Infine ha deciso anche di approdare nel mondo dell’editoria: lo sai che nel 2011 i libri di Fabio Volo hanno venduto solo in Italia più di 5 milioni di copie?

Nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, il 23 giugno del 1972, è cresciuto a Brescia dove vive. Ha iniziato a lavorare dopo la licenza media come panettiere e ha anche intrapreso una breve carriera musicale, prima di incontrare Claudio Cecchetto e diventare uno speaker di Radio Capital. La grande popolarità arriva nel 1998 con Le Iene, che conduce con Simona Ventura e Andrea Pellizzari. E poi con il programma Il volo del Mattino di Radio Deejay. Il primo libro, Esco a fare due passi, è un successo. E ne sono seguiti tanti altri, diventati ben presto best seller.

Se vuoi conoscere la carriera editoriale dell’attore italiano (apparso anche in Manuale d’amore, Matrimoni e altri disastri, Figli delle stelle, Il giorno in pipù e Genitori VS influencer, per citare alcuni dei suoi film), ecco i migliori libri di Fabio Volo.

Una vita nuova

L’ultimo libro di Fabio Volo, dal titolo Una vita nuova. Il romanzo parla di una coppia di amici che attraversano l’Italia in auto. Hanno 40 anni e vogliono di più dalla loro vita. Entrambi sono in crisi e hanno bisogno si schiarirsi le idee. Per questo partono all’avventura a bordo di una vecchia Fiat 850 spider che il padre di Paolo l’aveva venduta con tristezza. Dalla Puglia la direzione è Milano e nel tragitto ci sarà l’occasione di parlare di tutti i problemi dei 40enni.

Una gran voglia di vivere

Il libro Una gran voglia di vivere di Fabio Volo ha per protagonista un uomo che un mattino si sveglia e non sa più se ama la donna con cui ha costruito la sua famiglia e la sua stessa vita. Così, all’improvviso, lentamente, nei piccoli gesti di ogni giorno si sono allontanati e non sono più gli stessi di una volta. Marco e Anna riusciranno a riscoprire il loro amore o finirà tutto per una crisi di coppia esplosa così senza nessun annuncio alla vigilia?

Quando tutto inizia

Nel libro Quando tutto inizia di Fabio Volo i protagonisti sono Silvia e Gabriele, che si innamorano in primavera. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due che iniziano una relazione davvero molto intensa. Ma dopo la passione dei primi tempi, nelle loro menti si affollano domande che li porteranno a fare un’analisi profonda della loro vita personale e anche della loro vita insieme.

È tutta vita

Nel romanzo dal titolo È tutta vita Fabio Volo affronta ancora una volta il tema dell’amore di coppia, che inevitabilmente cambia, perché l’amore si evolve. E chi non riesce a star dietro a questa metamorfosi inizia a dubitare che quella sia la sua strada. In particolare qui la crisi di coppia inizia quando in famiglia arriva un bambino.

Il tempo che vorrei

Ne Il tempo che vorrei lo scrittore italiano Fabio Volo ci racconta di un uomo, Lorenzo, che non è in grado di amare e di dimostrare affetto. Ma lui vuole riconquistare suo padre e la sua compagna, che stanca del suo carattere se n’è andata. Deve crescere, diventare grande, imparare a perdonare e recuperare il tempo perduto. Lorenzo dovrà prima ritrovare se stesso per poi ritrovare chi ha perduto.

Le prime luci del mattino

Il libro Le prime luci del mattino di Fabio Volo racconta la storia di Elena, che a un certo punto scopre di non amare la sua vita. Il matrimonio non le ha dato soddisfazioni, il marito lo vede come un fratello e tutto inizia a vacillare nella sua esistenza. Un giorno si sveglia è capisce che può però avere un’altra vita, non quella progettata nei minimi termini che l’ha portata a essere insoddisfatta di tutto. Ma quella che la porterà a tornare a vivere.

La strada verso casa

Ne La strada verso casa l’autore Fabio Volo ci parla di Marco, che non sa scegliere, al contrario del fratello maggiore, Andrea, che ha sempre fatto tutto come doveva essere fatto. La sua vita è sempre un imprevisto, mentre quella del fratello è sempre una certezza. Ed è dal confronto dei due uomini che il romanzo ci porta a scoprire come la felicità sia difficile da raggiungere, qualunque sia il nostro modello di vita.

È una vita che ti aspetto

Bellissimo il romanzo “È una vita che ti aspetto” di Fabio Volo. Racconta di Francesco, un 30enne sempre stressato dal lavoro, che non trova pace in amore, che ha paura di stare da solo per troppo tempo e che con coraggio decide di affrontare la depressione in cui è caduto. Grazie a Ilaria.

Esco a fare due passi

In Esco a fare due passi, Fabio Volo ci racconta la storia di Nico, un ragazzo di 28 anni che lavora come deejay e che ha sempre successo con le donne. È però immaturo, un eterno Peter Pan in un corpo di un uomo, che si rifiuta di crescere e diventare grande.

Il giorno in più

Ne Il giorno in più Fabio Volo ci racconta che è possibile cambiare e trovare quella felicità da tempo inseguita. In un’esistenza tutta uguale come quella di Giacomo, all’improvviso qualcosa scatta quando lui incontra sul tram una sconosciuta, della quale si innamora perdutamente. E che stravolgerà la sua vita.

Un posto nel mondo

Infine, Un posto al mondo è il libro di Fabio Volo che ha avuto un grande successo. Protagonisti due amici, Michele e Federico, che da tempo condividono tutto. Fino a quando uno dei due non decide di lasciare la provincia per andare alla scoperta del mondo. L’altro rimane e quando si rivedono tutto è cambiato. Il finale ti sconvolgerà.

Che dici, è ora di regalare e regalarti uno dei libri di Fabio Volo? Sempre se ti piace il genere!