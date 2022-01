Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Una giornata importante per non dimenticare i crimini e le tragedie dell’Olocausto. E fare in modo che un evento storico così terrificante per la nostra storia più recente non accada mai più. I libri sul Giorno della Memoria, per grandi e bambini, possono essere un utile strumento per comprendere il perché di questa data e di tale ricorrenza che dobbiamo impegnarci a portare avanti.

La Giornata della memoria è una ricorrenza internazionale, che cade ogni il 27 gennaio, per ricordare le vittime dell’Olocausto. Ebrei uccisi dalla Germania nazista e dagli alleati prima e durante la seconda guerra mondiale, ma anche altre persone ritenute da Hitler razze inferiori per motivi religiosi, politici, razziali, sessuali, di salute e non solo.

La data del 27 gennaio non è stata scelta a caso, dal momento che in tale giorno nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa, entrando nel campo di concentramento di Auschwitz e mostrando al mondo gli orrori della guerra, posero di fatto fine all’Olocausto.

Se sei alla ricerca di libri sul Giorno della memoria da leggere anche insieme a bambini e ragazzi, ecco una serie di proposte di lettura per te, da acquistare su Amazon.

La storia di Anna Frank di Lia Levi e Barbara Vagnozzi

Lia Levi, con le illustrazioni di Barbara Vagnozzi, ci racconta la storia di Anna Frank. Anna era una ragazzina che aveva 13 anni e viveva ad Amsterdam. Un giorno la sua vita cambiò completamente. Con la famiglia dovette rifugiarsi in un posto nascosto per sperare di salvarsi dalla furia omicida di un imperatore che dava la caccia alle persone come lei. Per sopravvivere decise di raccontare tutta la sua storia al diario Kitti, il suo unico amico in quel momento storico così devastante. Consigliato dai 6 anni in su.

Il Giorno della Memoria di Lia Levi

Sempre Lia Levi propone un libro davvero molto bello, dal titolo “Il Giorno della Memoria raccontato ai miei nipoti”, disponibile nel formato con copertina rigida e nel formato Kindle. Attraverso domande e risposte, curiosità e riflessioni, la donna racconta cosa significa per il mondo intero la Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio. La scrittrice racconta la sua infanzia, dalle Leggi Razziali all’occupazione nazista, parlandone con i suoi nipoti e con tutti i piccoli lettori con cui spesso ha parlato a scuola. L’età di lettura consigliata è dagli 8 anni in poi.

La Shoah e il giorno della memoria di Lia Tagliacozzo e Angelo Ruta

L’autrice Lia Tagliacozzo e l’illustratore Angelo Ruta presentano, nel libro con copertina flessibile edito nel 2017 con un’edizione a colori, “La Shoah e il Giorno della Memoria”, un volume che ripercorre il genocidio degli ebrei e di tutte le altre vittime dell’Olocausto. Si inizia con un documentario in televisione in cui ci sono persone magrissime, malandate, malate, vestite con stracci, con le facce stravolte. Sono le persone perseguitate dal regime nazista e dai suoi alleati. Giacomo e i suoi compagni chiedono al nonno di avere più informazioni e l’uomo parla dei suoi amici che hanno vissuto quella pagina di storia terrificante dei nostri tempi. Consigliato dai 7 anni in poi.

L’albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini di Anna Sarfatti e Giulia Orecchia

Anna Sarfatti e Michele Sarfatti, insieme all’illustratrice Giulia Orecchia, hanno scritto il libro, in formato Kindle e in formato con copertina flessibile, dal titolo “L’albero della memoria. La Shoah raccontata ai bambini”, edito da Oscar Junior nel 2019. Il racconto ci porta a scoprire la storia di Samuele Finzi e della sua famiglia. Vivono a Firenze, sono felici e sereni, sono ebrei. In giardino hanno un bellissimo olivo, dove Sami nasconde le sue cose preziose. Quando l’Italia promulga le leggi anti ebraiche la sua vita, la vita della sua famiglia e la vita di tutti gli ebrei italiani cambiano per sempre. Vengono perseguitati. I genitori perdono il loro lavoro, Sami non può andare a scuola o vedere gli amici. Gli zii sono costretti a emigrare. Devono iniziare a vivere in clandestinità; la loro vita non sarà più la stessa. L’età di lettura consigliata è dai 6 anni in poi.

Il baule dei segreti. La storia delle bambine sopravvissute ad Auschwitz di Andra e Tatiana Bucci, illustrazioni di Elisabetta Stoinich

Bellissimo il libro di Andra e Tatiana Bucci, con le illustrazioni di Elisabetta Stoinich, dal titolo “Il baule dei segreti. La storia delle bambine sopravvissute ad Auschwitz”. Siamo nel 1950 e a Trieste Andra e Tati aprono il coperchio di un baule, tornando indietro nel tempo e ricordando la storia della loro famiglia ebrea, dopo l’entrata in vigore nel 1938 delle leggi razziali e la deportazione in un campo di concentramento. Poi le bambine sono state liberate da Auschwitz, vivendo però in orfanotrofio fino a quando non hanno potuto riabbracciare i genitori, anche loro sopravvissuti. Il libro è disponibile nel formato Kindle, con copertina rigida e con copertina flessibile.

La bambina del treno di Lorenza Farina, con illustrazioni di Manuela Simoncelli

Lorenzo Farina, infine, ha scritto nel 2010 il libro “La bambina del treno”, che racconta la storia di una bambina e di un bambino che guardano i treni passare. Si salutano e il bambino inizia a chiede alla mamma il perché di quel viaggio. Un modo toccante e semplice per spiegare l’Olocausto ai più piccoli. L’età di lettura consigliata è dagli 8 anni in poi. Il libro è edito da Paoline Editoriale Libri.

Buona lettura, con i migliori libri sul Giorno della memoria da leggere insieme e proporre anche a bambini e ragazzi.