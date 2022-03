I libri sulla lingua dei segni (e non linguaggio dei segni o lingua dei gesti, ma lingua dei segni) sono il modo migliore non solo per imparare alfabeto e parole che consentono di dialogare con i sordi, ma anche per conoscere il loro mondo, la loro storia, la loro cultura. Le lingue dei segni altro non sono che un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo usate da comunità di segnanti, a cui appartengono anche le persone sorde.

Si tratta di una vera e propria forma di comunicazione, con caratteristiche verbali e non verbali, come le altre lingue parlate. Il 23 settembre l’Onu dal 2017 ha indetto un giorno in cui si celebra la Giornata internazionale delle lingue dei segni, per ricordare l’importanza di questa forma di comunicazione che si basa sui segni.

In Italia la lingua dei segni italiana, LIS, è stata di recente riconosciuta. Ma ce ne sono altre in tutto il mondo: l’America Sign Language o ASL, il British Sign Language, BSL, la Langue des Signes Française, LSF e così via. Esiste anche il Signuno, una lingua internazionalmente valida in tutto il mondo. Senza dimenticare che anche in Italia esistono piccole varianti regionali, come dei dialetti ma in lingua dei segni.

Per scoprire di più sulla cultura sorda e sulla lingua dei segni, italiana e non solo, ecco che su Amazon possiamo acquistare tanti libri da leggere e da condividere in ogni occasione.

Grammatica dei segni. La lingua dei segni in 1300 immagini e 150 frasi

Zanichelli propone il suo libro “Grammatica dei segni. La lingua dei segni in 1300 immagini e 150 frasi“, con copertina flessibile. Edito nel 2017 dalla casa editrice italiana, il volume di Orazi Romeo ci porta alla scoperta della lingua dei segni, così come della sua grammatica, con immagini e frasi da imparare. Perfetto, anche secondo gli utenti che lo hanno recensito, per potersi avvicinare alla lingua dei segni, partendo proprio dalle basi. Questo libro è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Le lingue dei segni. Storia e semiotica

Gli autori Tommaso Russo Cardona e Virginia Volterra presentano per Carocci Editore nel 2007 il libro dal titolo “Le lingue dei segni. Storia e semiotica“. Un libro che ci porta alla scoperta di queste forme di comunicazione visivo-gestuali delle comunità sorde. Si tratta di lingue a tutti gli effetti, come hanno stabilito gli studiosi di linguistica di tutto il mondo. Il libro aiuta a comprendere meglio non solo le lingue dei segni, ma anche come sono nate e come si sono sviluppate. Questo libro si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

Educazione, comunicazione e lingua dei segni italiana

Loredana Scursatone ed Elena Cauda presentano il loro libro “Educazione, comunicazione e lingua dei segni italiana“, che si può acquistare con Amazon anche usando con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente. Edito nel 2017 da PM edizioni, il libro ci porta alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere sulla lingua dei segni italiana, in particolare nei contesti educativi e formativi, ma non solo. Le autrici sono fortemente convinte che bisognerebbe estendere il parlare di lingua dei segni in altri contesti comunicativi ed educativi. In particolare viene analizzata la situazione italiana, per proporre importanti spunti di riflessione.

Parlare, segnare. Introduzione alla fisiologia e alla patologia delle lingue verbali e dei segni

Rosalia Cavalieri e Dontata Chiricò per “Il Mulino”, collana Itinerari, propongono il loro libro “Parlare, segnare. Introduzione alla fisiologia e alla patologia delle lingue verbali e dei segni“. Il libro porta a conoscere sia la lingua parlata sia la lingua segnata, con riflessioni e spunti di dibattito per poter indagare più a ondo i meccanismi della mente umana di fronte al mondo del linguaggio. Lingue che sono analizzate anche dal punto di vista semiotico-linguistico. In vendita con la copertina flessibile, si può acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Gioco e imparo con la LIS. Attività e schede per l’apprendimento della lingua dei segni italiana

Per i più piccini, invece, Jacopo Murolo, Mirko Pasquotto, Rossana Rossena propongono un libro con copertina flessibile per giocare imparando la lingua dei segni italiana. “Gioco e imparo con la LIS. Attività e schede per l’apprendimento della lingua dei segni italiana” è un bellissimo volume che ci porta alla scoperta della LIS insieme a Ciro, un bambino di 6 anni che racconta i segni attraverso disegni a colori che riguardano situazioni in cui possiamo ritrovarci ogni giorno. Il libro si può usare a scuola e in famiglia e c’è anche un poste allegato con le lettere dell’alfabeto con immagine del segno, illustrazione e nome di un oggetto con quella iniziale. Il libro è edito da Erickson.

I primi 400 segni. Piccolo dizionario della lingua dei segni italiana per comunicare con i sordi

Infine, Natalia Angelini, Rossano Borgioli e Anna Folchi presentano per Carocci Faber l’interessante volume “I primi 400 segni. Piccolo dizionario della lingua dei segni italiana per comunicare con i sordi”, un’edizione illustrata per un libro con copertina flessibile pubblicato nel 2008 sempre attuale. Un volume acquistabile anche con Bonus Cultura e Bonus Carta del Docente che ci porta alla scoperta del dizionario della lingua dei segni italiana.

Per imparare a conoscere storia e cultura dei sordi, ecco che i libri sulla lingua dei segni possono aiutarci!