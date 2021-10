I libri di Luciana Litizzetto sono una boccata di aria fresca. Su Amazon possiamo trovare i migliori da leggere e da regalare alle amiche, per far sorridere anche loro di piccoli e grandi drammi che accadono a tutti noi ogni giorno. Libri fatti anche per riflettere e per cercare di prendere con maggiore leggerezza quello che ogni giorno avviene nella nostra quotidianità.

Su Amazon i libri della comica piemontese, che attendiamo ogni domenica sera per il suo intervento a Che tempo che fa, sono in vendita sia in formato cartaceo con copertine rigida o flessibile, ma anche in formato Kindle, per chi ama la praticità degli e-book reader, che consentono di avere sempre a portata di mano tutte le letture preferite.

I libri di Luciana Litizzetto diventano la perfetta idea regalo per ogni occasione.

Ogni cosa è fulminata. Alla ricerca delle Picicì (Piccole Cose Certe) di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

Il libro “Ogni cosa è fulminata. Alla ricerca delle Picicì (Piccole Cose Certe)” è stato scritto da Luciana Litizzetto e illustrato da Michela Fabbri. Edito da Mondadori, è uscito nelle librerie fisiche e online il 27 novembre del 2018 (lo possiamo trovare anche in formato Kindle su Amazon). Il libro della comica piemontese è un manifesto sull’importanza delle piccole cose che potrebbero facilitarci la vita e invece ce la complicano. Come ad esempio i tovagliolini dei bar che non asciugano niente o le calze che si rompono sempre o la paletta della scopa che lascia sempre una striscia di polvere. “Sarò la portavoce, l’ambasciatrice, la paladina delle micro-rotture del quotidiano, le incongruenze con le quali tutti, tutti i giorni, abbiamo a che fare. Quelle che ti fanno dire: ‘Ma perché? Ma ti sembra normale che? Non sarebbe più facile se?'”.

Sola come un gambo di sedano di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

Disponibile su Amazon in formato Kindle, con rilegatura editoriale e con copertina flessibile, “Sola come un gambo di sedano” è il quarto libro dell’attrice torinese (dopo Minchia Sabbry! 365 giorni di storie acide, Ti amo bastardo, Un attimo sono nuda). Edito da Mondadori nel 2001 è il racconto di una single che non riesce mai a trovare un uomo che non sia inconcludente, incerto, non sicuro di sé, eterno Peter Pan o con l’insalata tra i denti. Senza dimenticare che viviamo in un mondo maschilista che ci vuole sempre perfette come modelle sulla passerella. Come ironizzare di tempi moderni che non ci calzano per niente a pennello, con sfoghi che fanno riflettere. E sorridere.

La Jolanda furiosa di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

“La Jolanda furiosa” è un libro del 2008 che analizza come le donne vivono il sesso. E come gli uomini si aspettano che le donne lo vivano. I costumi della società moderna vengono messi “a nudo”, con i personaggi del Walter e della Jolanda che già avevamo amato a Che tempo che fa. Battute davvero divertenti. Il libro è disponibile sia in formato Kindle sia con la copertina flessibile.

La bella addormentata in quel posto di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

Un titolo tratto da una famosa fiaba per bambini in cui si parla di come le donne sono oggi e di come la società invece si aspetta che siano. Luciana Litizzetto lo sa che non viviamo nel mondo delle favole, ma questo non vuol dire che ognuno di noi non possa trovare in qualche modo il suo lieto fine. Con questo libro l’autrice piemontese ci aiuta a trovare il nostro modo per resistere e per mostrare resilienza di fronte a un modo che diventa sempre più folle e sempre più pazzo. Edito nel 2017, si può acquistare anche per la lettura sul Kindle di Amazon.

L- RIVERGINATION di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

Nel 2006 Luciana Litizzetto ha dato alle stampe, sempre con la casa editrice Mondadori, il libro L-Rivergination, disponibile solo nel formato cartaceo con copertina flessibile. “La rivergination si fa per evitare la svalutation e incentivare la devolution”: l’autrice parla dell’ultima moda della chirurgia estetica per tornare vergini. E lo fa, ovviamente, con la sua tagliante ironia e con molta irriverenza.

La principessa sul pisello di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

“La principessa sul pisello“, altro titolo che ricorda il celebre racconto fantastico per bambini, è un libro di Luciana Litizzetto pubblicato da Mondadori che parla dei rapporti di coppia, di uomini e donne che hanno manie e riti che sembrano decisamente insoliti a chi li vede dal di fuori. Il romanzo, pubblicato in prima edizione originale nel 2003, è il quinto romanzo del 2003 della comica torinese.

Col cavolo di Luciana Litizzetto edito da Mondadori

Infine, ecco un libro del 2006, intitolato “Col cavolo“, con tanto di ortaggio in copertina, che Amazon vende nel formato Kindle, nelle versioni cartacee con copertina rigida e copertina flessibile e anche in cd audio. Ancora una volta si parla dei rapporti di coppia. “Care elise di rivombrose, aprite quelle orecchie da cavolfiore: bisogna farsene una ragione, la crisi della coppia segue curve inesorabili. I primi mesi si alza il desiderio e calano le mutande. Poi, col tempo, i movimenti si invertono: il desiderio cala e le mutande risalgono fin quasi alle ascelle. Mentre le dichiarazioni d’amore cedono il passo alle dichiarazioni dei redditi“.

Buona lettura a tutte in compagnia della comica italiana che ci appassiona libro dopo libro con le sue riflessioni sulla vita (mai scontate). Tu quali libri di Luciana Litizzetto consiglieresti?