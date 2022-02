I libri di Marie Kondo sono una boccata di aria fresca per chi vuole rimettere ordine non solo nelle proprie case, ma anche nelle proprie vite. Sono le letture ideali da fare ogni giorno per comprendere metodi che possiamo applicare nelle nostre abitazioni, ma anche al lavoro e per organizzare al meglio le nostre giornate.

Chi è Marie Kondo

Marire Kondo è una scrittrice giapponese di libri di economia domestica, nata a Tokyo il 9 ottobre del 1984. I suoi volumi sono sempre dei grandi best seller: lei è famosa in tutto il mondo per aver ideato il metodo KonMari, un sistema messo a punto per riordinare ogni stanza della casa, utile per poter rendere migliore anche la nostra vita. Tanti i libri che Marie Kondo ha pubblicato e che oggi sono letti in tutto il mondo.

Nel 2015 il The Times ha inserito Marie Kondo tra le 100 personalità più influenti a livello internazionale. Un buon risultato per la scrittrice, che è anche mamma di due bambine, Satsuki e Miko, avute dalla relazione con il marito Takumi Kawahara.

Libri di Marie Kondo: da cosa nasce il fenomeno letterario

Lo sapevi che già a 19 anni, quando ancora studiava sociologia alla Tokyo Woman’s Christian University, ha avviato un’attività di tidying consultant, ossia “consulente del riordino“? Nel 2011 è diventata famosa in Giappone per aver pubblicato il suo primo libro che spiega il metodo KonMari: un vero e proprio successo in patria, che si è diffuso ben presto in tutto il mondo. Lo hanno tradotto in tantissime lingue e pubblicato in 30 paesi del mondo, Italia compresa. Da noi il suo metodo è arrivato del 2014 grazie alla pubblicazione di Antonio Vallardi Editore. Il primo libro ha venduto più di 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Su Amazon possiamo trovare tutti i libri di Marie Kondo pubblicati in italiano. E per te anche una piccola chicca in inglese dedicata alle letture per l’infanzia.

Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita

Fonte foto da Amazon

Sicuramente tutti conoscono “Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita”, il libro di Marie Kondo che ha rivoluzionato il nostro modo di tenere in ordine le nostre case. Edito da Vallardi, il libro ci permette di scoprire il metodo della scrittrice giapponese per garantire ordine e organizzazione, in casa come nella vita, per ritrovare la felicità secondo la filosofia zen che è alla base di ogni nostra azione. Un sistema che consente non solo di avere spazi sempre organizzati, ma anche di ritrovare la fiducia in se stessi, di liberare la mente, di aprirsi al mondo, di valorizzare ciò che conta, di lasciar andare il passato.

Il libro è tradotto da Francesca Di Berardino ed è disponibile su Amazon nei formati Kindle, Audiolibro e con copertina rigida. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente in quanto venduto e spedito direttamente da Amazon.

96 lezioni di felicità. Tutti i segreti del metodo Konmari

Fonte foto da Amazon

Il libro 96 lezioni di felicità di Marie Kondo, tradotto da Maddalena Togliani, è stato edito nel 2019. È il secondo libro della scrittrice giapponese che svela principi e consigli che stanno alla base del suo metodo, il metodo KonMari. Per capire cosa dobbiamo buttare e cosa dobbiamo tenere, semplicemente comprendendo se quello che stiamo tenendo in mano ci trasmette felicità o meno.

Disponibile su Amazon nei formati Kindle, Audiolibro e con copertina rigida. E si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Kondo Box. Il magico potere del riordino – 96 lezioni di felicità (Vol. 3)

Fonte foto da Amazon

Nel 2020 è stato pubblicato il volume “Kondo Box. Il magico potere del riordino – 96 lezioni di felicità (Vol. 3)”, per poterci addentrare ancora di più all’interno del metodo ideato dalla scrittrice giapponese conosciuta in tutto il mondo. Così da liberarci fisicamente da oggetti che sommergono le nostre case e i nostri uffici, soffocandoci. Liberandoci al tempo stesso da pensieri negativi, ricordi traumatici, eventi che non devono più fare parte delle nostre vite. Per tenere in casa e nel nostro cuore solo quello che conta davvero.

Un viaggio spirituale attraverso i principi del metodo di Marie Kondo e attraverso i suoi preziosi consigli, che ci invitano a tenere solo quello che ci dona felicità. Il libro è disponibile su Amazon, con la traduzione di Francesca Di Berardino e Maddalena Togliani, nei formati Kindle, con copertina rigida e con copertina flessibile.

Lavorare con gioia grazie alla magia del riordino

Fonte foto da Amazon

Sempre nel 2020, Marie Kondo ha dato alle stampe il libro “Lavorare con gioia grazie alla magia del riordino”, insieme a Scott Sonenshein. Un volume che applica il famoso metodo della scrittrice giapponese anche sul posto di lavoro: dopo aver riordinato casa, è bene fare lo stesso con l’ufficio o la postazione di lavoro, per poter vivere meglio la propria professione e rendere anche la vita privata più piacevole.

Come per le case, anche in ufficio dobbiamo liberarci del superfluo e imparare a gestire bene il tempo. L’autrice in questo percorso si fa aiutare da uno psicologo dell’organizzazione del lavoro, utilizzando anche studi scientifici che svelano come evitare il caso al lavoro. Anche per quello che riguarda il rapporto con capi e colleghi. Il libro si può comprare nei formati Kindle o con copertina rigida anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

La magia del riordino. Una storia d’amore illustrata. Il manga

Fonte foto da Amazon

Poteva mancare un manga dedicato a Marie Kondo? Nel 2018 è stato pubblicato “La magia del riordino. Una storia d’amore illustrata. Il manga”, un libro disponibile su Amazon nei formati Kindle, con copertina rigida e con copertina flessibile. Con le illustrazioni di Yuko Uramoto e la traduzione di Isabella Zani, scopriamo la storia di Chaki, una donna di 30 anni molto disordinata: in casa come nella vita. Non trova mai l’amore e spesso si vergogna della sua casa, così decide di chiedere aiuto a Marie Kondo.

Questo manga si ispira chiaramente a “Il magico potere del riordino” e ha un lieto fine. Il libro è acquistabile anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Kondo, M: Kiki and Jax: The Life-Changing Magic of Friendship

Fonte foto da Amazon

Infine, un libro disponibile solo in inglese scritto da Marie Kondo e illustrato da Salina Yoon, disponibile in formato Kindle oppure con copertina rigida e con copertina flessibile (anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente). Un libro per bambini per riportare ordine anche nelle loro vite e nelle loro camerette, seguendo le avventure di Kiki e Jax, due tipi molto diversi: al primo piace tenere tutto, al secondo mettere tutto in ordine. Cosa succederà ai due protagonisti quando non troveranno le cose di Kiki?

Buona lettura con i migliori libri di Marie Kondo da leggere, condividere e regalare.