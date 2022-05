31 maggio, giornata mondiale per la lotta contro il fumo. Una giornata senza tabacco per ricordare quanto le sigarette facciano male alla salute dei fumatori, di chi sta loro accanto a causa del fumo passivo e anche del pianeta. Se sei un accanito fumatore e vuoi diventare un ex fumatore, oggi ti proponiamo i 5 libri per smettere di fumare più utili per te.

Lo sappiamo, smettere di fumare non è assolutamente facile. Molti ci provano e ci riprovano più e più volte nella vita, ricadendo sempre nel vizio dannoso per la salute. Forse perché non hanno trovato la motivazione giusta o la strategia migliore per non cadere in tentazione quando altri intorno a loro si accendono una bionda.

Su Amazon possiamo trovare i migliori libri per smettere di fumare che ti consentiranno finalmente di prenderti cura della tua salute. La classifica comprende i 5 più amati dagli acquirenti di Amazon che li hanno comprati, letti e anche recensiti!

Smettere di fumare: La strategia completa con problemi e tentazioni che ho affrontato per smettere di fumare, Step by step

Smettere di fumare Strategy propone il suo libro con una strategia completa che spiega problemi e tentazioni che potrebbero capitare nel lungo e difficile percorso per dire addio per sempre alle bionde. Gli autori si rivolgono direttamente ai fumatori che hanno già deciso che devono smettere di fumare, per risparmiare in salute e in denaro. Vogliono dire basta al vizio del fumo, ma non sanno da quale parte cominciare. Se ci hanno già provato con scarsi successi, questo è un metodo semplice spiegato passo dopo passo che ha funzionato con gli autori del testo.

Un manuale per iniziare fin da subito a smettere di fumare. Il libro è disponibile sia nel formato Kindle sia nel formato con copertina flessibile.

Smettere di fumare facile : Il metodo definitivo per smettere di fumare (Come Smettere di Fumare Vol. 1) di Han Carel, con illustrazioni di Frank Cant e a cura di Yuki Yishida

Han Carrel ci porta a scoprire il suo manuale per “Smettere di fumare facile. Il manuale definitivo” con schede di esercizi. Un libro che ha già venduto migliaia di copie e che si avvale delle illustrazioni di Yuki Yishida. Per chi è ossessionato dalla sigaretta e non riesce proprio a smettere di fumare, per chi vuole smettere ma ha paura di ingrassare o di rimanere solo senza un conforto come quello dato dalla nicotina, ecco un metodo che propone un percorso strutturato ed efficace.

Questo volume consente di avere consapevolezza di sé, di trovare la giusta determinazione per smettere di fumare e di agire per ottenere i risultati sperati. Han Carrel è il maggiore esperto vivente per la disassuefazione tabagica. Il libro è disponibile nei formati Kindle, audiolibo, con copertina rigida e con copertina flessibile.

È facile smettere di fumare se sai come farlo: Ultima edizione di Allen Carr

E poi c’è un classico del genere che ha aiutato milioni di persone a smettere di fumare in tutto il mondo. Allen Carr ci propone il suo libro dal titolo “È facile smettere di fumare se sai come farlo“, qui proposto nella sua ultima edizione. Solo in Italia ha venduto un milione e mezzo di copie e nella versione aggiornata a marzo 2020 spiega a tutti i fumatori accaniti come liberarsi da quella che è una vera e propria schiavitù. Acquistando l’e-book si ha anche in omaggio un e-book gratuito dal titolo “E’ facile smettere di preoccuparsi, se sai come farlo“. Ma s i può anche ricevere in omaggio il mini ebook “Fumo: 3 storie e 10 consigli”, con ulteriori consigli di Allen Carr.

Pubblicato da Ewi Editrice, il libro è disponibile nel fomato Kindle e con copertina flessibile.

Smettere di fumare: Smetto semplice – L’unico sistema funzionante per smettere di fumare senza sforzi, che ti svela i segreti per non ricominciare e non … dopo aver smesso. (2 BONUS Vol. 1) di Fabio Bernardi

Fabio Bernardi, invece, ci propone il suo metodo “Smetto semplice” per smettere di fumare senza sforzi. E soprattutto per non ricominciare dopo tutti gli sforzi fatti per abbandonare la sigaretta. I fumatori abituali possono trovare strategie e suggerimenti per riuscire finalmente a dire basta alle bionde, trovando la motivazione più adatta e cambiando la propria mentalità, per non ricadere più nel vizio del fumo.

Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Fumo zero in 30 minuti: Ecco come ho smesso di fumare e per sempre. Il desiderio è morto da tempo di Michele Saporito

Infine, Michele Saporito ci presenta il suo libro “Fumo zero in 30 minuti: Ecco come ho smesso di fumare, e per sempre. Il desiderio è morto da tempo“. Un volume ideale per chi spesso ha provato e non ce l’ha mai fatta. O chi ha sempre detto di voler smettere ma non ha mai iniziato sul serio, forse perché mancava la giusta motivazione. L’autore è un ex fumatore accanito che è riuscito a smettere e ora vuole condividere il suo successo con tutti quanti, per aiutare altri fumatori accaniti a smettere con un vizio molto pericoloso per la salute.

Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Oltre ai libri per smettere di fumare, su Amazon ecco i libri per prendersi cura ogni giorno della propria salute.