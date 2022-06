70 anni di regno, dal 1952 al 2022, per un Giubileo storico che è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo in diretta tv. Per celebrare questo primato di una sovrana inglese dei record, oggi ti proponiamo i libri sulla Regina Elisabetta II più belli e interessanti da leggere.

Oltre alle serie tv, che spesso raccontano in maniera un po’ troppo romanzata le vicissitudini della casa reale inglese, la più spiata di tutta Europa, ecco che su Amazon possiamo acquistare i libri sulla Regina Elisabetta II che ci permettono non solo di scoprirla come sovrana. Ma anche di conoscerla come donna, come moglie, come madre. E come donna appassionato di cavalli, Corgi, corse in auto, abiti colorati, cappellini bizzarri in perfetto stile british.

Ecco 10 libri sulla Regina Elisabetta, la sovrana dei record, da leggere, regalare, condividere. Per celebrare la regina inglese nell’anno del 70esimo Giubileo.

Elisabetta. La regina infinita di Alberto Mattioli e Marco Ubezio

Alberto Mattioli e Marco Ubezio raccontano la storia della Regina Elisabetta II in occasione dei 70 anni dal giorno dell’incoronazione, la prima trasmessa in diretta tv. La Regina viene raccontata attraverso le epoche, con una favola che racconta di una donna che ha sfidato le leggi del tempo e che ancora oggi affascina tutti quanti.

Elisabetta II regina di Francesco De Leo

Francesco De Leo racconta la storia della Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha superato i giorni di regno della Regina Vittoria, infrangendo un record e diventando nel suo paese la sovrana più longeva. Una storia che ci porta a conoscere sia la storia della Casa Reale inglese sia quella di una Regina davvero incredibile.

Elisabetta II. Ritratto di regina di Paola Calvetti

Paola Calvetti ci porta a scoprire il lunghissimo regno della Regina Elisabetta II, che ha fatto della corona la sua vita. The Queen però ha anche molte altre passioni, come quella della fotografia, che forse non tutti conoscono. L’autrice ne dà un quadro anche intimo e personale e non solo pubblico.

Elisabetta II. La regina di Jean Des Cars

Jean Des Cars racconta la Regina inglese attraverso il tempo. Lei è la sovrana più conosciuta al mondo, ma anche la più misteriosa. Ha sempre saputo adattarsi ai tempi che cambiano e dal 1952 è sempre stata attuale, pur rimanendo fedele a se stessa e preservando quella monarchia che continua a difendere di fronte a tutto e a tutti. Dall’infanzia al trono, dagli episodi che hanno caratterizzato la sua vita alla passione per i Corgi e i cavalli.

Elisabetta II, la Regina Pop (Pop Icon) di Anna King

Anna King ci racconta la regina che è diventata una vera e propria icona pop. Amatissima dai suoi sudditi, passerà alla storia anche per i suoi cappellini eccentrici, per i suoi abiti colorati, per i suoi cani Corgi, per la passione per le auto e per lo champagne, ma anche per la difesa della monarchia. Non a caso il regista Kenneth Branagh nel 2013 l’ha definita “la più memorabile Bond Girl della storia”. Perché Elizabeth Alexandra Mary Windsor è una Regina Pop!

Elisabetta II. La donna e la regina di Paolo Filo della Torre

Paolo Filo della Torre ci porta a scoprire la Regina nelle vesti anche di donna, di moglie e di madre, come la definì il suo primo Premier, Winston Churchill, nel 1952 quando salì al trono. Oggi Elisabetta è famosa come regina, ma non dobbiamo dimenticare la donna, le sue passioni, la sua storia personale.

Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti di Antonio Caprarica

Il giornalista Antonio Caprarica, che per anni ci ha raccontato la storia della monarchia inglese, ha voluto racchiudere in questo libro le vicende della dinastia reale legata alla regina Elisabetta II. Una Regina che ha attraversato diverse epoche con la corona sempre salda in testa, con i suoi abiti pastello anacronistici, che ha dovuto sopportare divorzi e scandali nella sua più stretta cerchia famigliare, ma che si è sempre risollevata, tenendo alta la sua testa nonostante il peso della corona inglese. Tra i libri sulla Regina Elisabetta II sicuramente il più completo.

The Queen. Diario a colori della regina Elisabetta. Edizione illustrata di Sali Hughes

Una regina pop e a colori, come i suoi completini, quella che emerge dal libro di Sali Hughes che fa un viaggio nell’eleganza e nella stravaganza di una regina amatissima, che veste colorato per farsi riconoscere più facilmente nella folla. Il libro ha una prefazione di Rossella Migliaccio.

Elisabetta II dalla A alla Z di Lavinia Orefici

Basta un alfabeto per descrivere la sovrana dei record? Lavinia Orefici ci prova raccontandola dalla A alla Z. A come amore, Anna, Ascot, B come Balmoral, Buckingham Palace. C come Carlo, Camilla, Cappellini, Corona, Commonwealth…

Elisabetta. L’ultima regina di Luisa Ciuni ed Elena Mora

Infine, Luisa Ciuni ed Elena mora ci portano a scoprire colei che può già essere considerata come l’ultima grande regina. La regina dei record che ha viaggiato più di tutti gli altri, che è comparsa per prima in tv, che ha affrontato scandali incredibili difendendo sempre la monarchia, che ha raggiunto 70 anni di regno sul trono inglese.

