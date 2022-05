I libri di Roberto Saviano sono tutti da leggere. E magari da regalare. Una serie di romanzi, racconti, resoconti, memorie del giornalista sotto scorta dopo aver denunciato la malavita in Campania, a partire dal suo best seller Gomorra, da cui sono stati tratti film e serie tv.

Nato a Napoli il 22 settembre del 1979, Roberto Saviano è uno scrittore, giornalista e sceneggiatore. Ha debuttato come scrittore proprio con Gomorra, pere parlare della camorra e della criminalità organizzata. Dal 2006 è sotto scorta, per aver denunciato le attività criminali nella piazza di Casal di Principe. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molte testate giornalistiche italiane e straniere.

Dopo Gomorra sono stati anche altri i libri di Roberto Saviano che sono stati un successo editoriale. Scopriamo insieme quali comprare su Amazon.

Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra

Tra i libri di Roberto Saviano Gomorra è il più famoso, anche perché è il primo da cui sono stati tratti film e serie tv. Il libro parla del potere della camorra, di come si è imposta in ogni ambito della vita sociale. Il racconto è in prima persona e parte dalla guerra di Secondigliano, dall’ascesa del gruppo Di Lauro e molto altro ancora.

Il libro è disponibile nel formato Kindle, con copertina flessibile o in formato audio ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo

È dedicato al grande magistrato ucciso dalla mafia il libro “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone“. Un eroe del nostro paese che fino alla fine, insieme ad altri, ha lottato per far emergere la verità, quando altri invece tentavano di insabbiarla. Anche tra le bombe di una stagione nera per l’Italia.

Il libro è disponibile nel formato Kindle e con la copertina flessibile. E si può comprare anche con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

La paranza dei bambini

Il libro “La paranza dei bambini” di Roberto Saviano parla dello sfruttamento dei bambini da parte della criminalità organizzata di Napoli. Ragazzini con soprannomi, scarpe firmate, famiglie apparentemente normali che invece lavorano per la camorra. La paranza è il gruppo di fuoco che arruola poco più che adolescenti per farli diventare dei criminali da sacrificare.

Il libro è disponibile nel formato kindle, con copertina flessibile o nella versione audiolibro. Si può anche acquistare Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Bacio feroce

Il romanzo “Bacio feroce” di Roberto Saviano parla dei legami che si instaurano con un semplice bacio, che lega i destini di tanti. Si parla di vecchie e nuove famiglie di camorra, della paranza dei bambini e di storie che fanno venire i brividi.

Bacio feroce è disponibile come audiolibro, nel formato Kindle e anche con copertina flessibile ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Sono ancora vivo

Nel libro Sono ancora vivo, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente e disponibile nel formato Kindle e con copertina rigida, l’autore con semplicità racconta, attraverso i fumetti disegnati da Asaf Hanuka, cosa vuol dire vivere costantemente sotto scorta, una protezione che gli permette di rimanere in vita, ma che lo imbriglia in un’esistenza dura da affrontare.

In mare non esistono taxi. Edizione illustrata

Roberto Saviano, nel suo libro “In mare non esistono taxi. Edizione illustrata”, propone un racconto delle tragedie che avvengono ogni anno nel Mediterraneo, cercando di smontare la propaganda e le bugie legate all’immigrazione. Nel libro si fa aiutare da chi ha visto, aiutato, fotografato quello che è accaduto. Possiamo trovare le bellissime e toccanti foto Martina Bacigalupo, Olmo Calvo, Lorenzo Meloni, Paolo Pellegrin, Alessandro Penso, Giulio Piscitelli, Moises Saman, Massimo Sestini, Carlos Spottorno.

Il libro, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, si può trovare sia con copertina rigida sia nel formato Kindle.

Vieni via con me

Roberto Saviano in “Vieni via con me” affronta ancora una volta il tema della criminalità organizzata al Sud, come al Nord e anche l’emergenza rifiuti a Napoli. Inoltre si parla di diritti, di lotte senza armi per garantire la legalità e la dignità in tutto il paese. Il libro è diviso in 8 capitoli, una storia per ogni capitolo.

Il libro, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, lo puoi trovare su Amazon con copertina flessibile o se preferisci nel formato Kindle.

ZeroZeroZero. Nuova edizione

La nuova edizione di “ZeroZeroZero”, con copertina flessibile o nei formati Kindle e audiolibro, ripropone un romanzo inchiesta del giornalista, in cui si parla principalmente di traffico di cocaina, per sfatare i tabù legati al tema e raccontare la storia dei cartelli sudamericani.

Il libro è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

La bellezza e l’inferno. Scritti 2004-2009 di Roberto Saviano

Infine, ecco “La bellezza e l’inferno. Scritti 2004-2009”, disponibile su Amazon solo con copertina flessibile e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente. Il terzo libro dell’autore raccoglie alcuni scritti realizzati in cinque anni in cui nomina anche personaggi famosi con cui è venuto a contatto in questo periodo.

