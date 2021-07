Ti piacciono i libri romantici? Sicuramente saranno un’ottima compagnia sotto l’ombrellone. Nella valigia delle vacanze, infatti, non devono mancare mai delle letture da portarsi dietro, per potersi rilassare un po’ e immergersi in pagine scritte per emozionarci e farci battere forte il cuore.

Oggi ti proponiamo una selezione di 10 titoli, da leggere e magari condividere con le persone più care, per poter poi parlare insieme delle avventure dei protagonisti, di quello che avreste fatto voi al posto dell’eroina di turno e per confrontarsi un po’ sui fatti raccontati nel libro ed esperienze magari personali.

10 libri romantici da acquistare su Amazon, magari potendo contare in spedizioni veloci e qualche bella offerta. Splendide idee regalo da fare e da farsi in ogni occasione!

Sai tu l’isola bella di Anna Distefano

Il libro Anna Distefano è un bellissimo romanzo che porta il lettore in un altro mondo. I personaggi sono caratterizzati in maniera tale da renderli subito vicini a noi, con i loro pregi e i loro difetti. Un romanzo che porta a scoprire la forza che è nascosta in ognuno di noi per superare avversità che sembrano insormontabili, ma che in realtà possono essere affrontate proprio grazie alle risorse che ritroviamo dentro di noi. Per un viaggio in una Sicilia d’altri tempi, non c’è romanzo migliore.

Ti odio con tutto l’amore che ho di Kat Sherman

La protagonista del libro di Kat Sherman è Stella Harper, una donna abituata ad affrontare la vita a testa alta. Suo padre non c’è più e tocca a lei mandare avanti l’azienda di famiglia, una riserva naturale dove si rifugia tra un esame e l’altro all’università. Ma all’orizzonte c’è un uomo ricchissimo che vorrebbe regalare quel posto da sogno a suo figlio, per farlo diventare un resort. Figlio che odia quel posto, tanto quanto Stella odia lui. Amore e odio convivono insieme in un romanzo che pone i protagonisti di fronte a una scelta che sono chiamati a compiere: cercare di trovare una soluzione per fare in modo che nessuno soffra o spezzare il cuore di tutti quanti con decisioni che fanno male al cuore?

Come una Piuma sull’Acqua di Martina Annicelli

Fonte foto da Amazon

Il libro di Martina Annicelli racconta la storia di Iris Lambert, che vive ad Hokkaido, dove si è trasferita dopo aver lasciato la città in cui è nata, Atlanta. È lontana dagli affetti più cari, in un paese che non conosce, soffrendo di antropofobia, la paura delle relazioni sociali. Quando un nuovo inquilino, William Miller, arriva nel suo palazzo, però, tutto cambierà e lei sarà accompagnata per mano a riscoprire se stessa. E forse anche l’amore.

Vorrei che fossi tu di Lorenza Bernardi

Fonte foto da Amazon

Il libro di Lorenza Bernardi comincia con un messaggio arrivato da un ragazzo di cui Beatrice, una giovane 16enne molto timida, non sa nulla. Lei vorrebbe cancellare quel messaggio, ma parla del suo libro preferito e così i due iniziano a parlare scoprendo di avere tante cose in comune con quel ragazzo del mistero, con cui può parlare veramente di tutto. Nel frattempo a scuola conosce un ragazzo che trova insopportabile e mai vorrebbe avere a che fare con lui. Cos’ha in serbo per Beatrice il destino?

Il mio respiro nei tuoi occhi di Anna Tipaldi

Fonte foto da Amazon

Il libro di Anna Tipaldi racconta la storia di una ragazza alla ricerca del vero amore, che incontra un ragazzo che è davvero bellissimo. I due si incontrano e nei loro sguardi la scintilla scocca, anche se è davvero difficile tornare a fidarsi l’uno dell’altro, soprattutto per un passato che si vorrebbe cancellare il prima possibile. Chissà se nuovi incontri possono riuscire a far sbloccare qualcosa nel cuore dei protagonisti.

Ti fidi di me di Armentrout Jennifer L. (J. Lynn)

Fonte foto da Amazon

Il libro di Armentrout Jennifer L. (J. Lynn) racconta la storia di Cameron Hamilton che vuole lasciarsi il passato alle spalle, divertirsi e riprendere gli studi. Quando un giorno incontra Avery Morgansten (o meglio si scontra con lei) tutto cambia: lui è abituato ad avere le donne ai suoi piedi, ma lei è diversa, sicura di sé, intraprendente. In men che non si dica lui si innamorerà perdutamente, senza sapere che però dietro ai suoi comportamenti si nasconde qualcosa che lui ancora non conosce.

Libri romantici di Nicholas Sparks: Il meglio di me

Fonte foto da Amazon

Un altro capolavoro di Nicholas Sparks, che ci porta indietro nella primavera del 1984, con Amanda e Dawson giovani innamorati al liceo. Dopo l’estate, però, tutto finisce, ma il destino li farà incontrare di nuovo 25 anni dopo, al funerale di un vecchio amico in un comune. In pochissimo tempo i due scopriranno che il vero amore dura per sempre e può fare dei giri immensi che nemmeno possiamo immaginare prima di ripresentarsi più forte che mai.

È un giorno bellissimo di Amabile Giusti

Fonte foto da Amazon

Amabile Giusti nel suo libro racconta la storia di Grace Gilmore, una 18enne di buona famiglia che ha tutta la vita perfettamente delineata, a partire dal fidanzato, un vero e proprio principe azzurro pronto a sposarla. Ma in una notte tutto cambia e tutte le sue certezze si frantumano, portando la giovane a ribellarsi a un futuro che gli altri hanno deciso per lei. Fino a quando non conosce a New York Channing!

Portami a vedere il mare di Daniel Vascan

Fonte foto da Amazon

Il libro di Daniel Vescan ha per protagonista Giulia, una ragazza che ama il mare e i tramonti. La sua vita non è facile, ma alle sue spalle ha una famiglia che la sostiene sempre. Per la prima volta scopre l’amore, ma non è tutto così facile come potrebbe sembrare a prima vista.

Ti avrei dato tutto. Io e te a 313 km dalla felicità di Nicolas Paolizzi

Fonte foto da Amazon

Infine, Ti avrei dato tutto. Io e te a 313 km dalla felicità di Nicolas Paolizzi: un romanzo romantico adolescenziale, in cui una ragazzina di 15 anni che vive in Abruzzo con una mamma che non le dà retta. Poi incontra un 17enne che vive a Roma e con una famiglia presente. Si incontrano in spiaggia per caso e da quel giorno la vita di Nicole cambierà per sempre.

Buona lettura con i nostri suggerimenti per libri romantici da leggere tutti d’un fiato!