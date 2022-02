L’11 febbraio si celebra la Giornata Mondiale per le donne e le ragazze nella scienza. Le materie STEM sono un argomento che affascina spesso i più piccoli di casa e, al di là di una giornata pensata per combattere stereotipi e pregiudizi che precludono studi e carriere delle aspiranti scienziate, sono sempre un ottimo argomento di cui parlare. Sì, si può parlare di scienza anche con i bambini piccoli, ovviamente usando le parole giuste. Magari con i migliori libri scientifici per bambini.

Gli esperimenti scientifici piacciono sempre ai più piccoli di casa, che si divertono ad avere le mani in pasta per scoprire come funziona il mondo. Anche se a scuola sono materie difficili da farsi piacere, prendendole nel verso giusto possono appassionare anche i bambini più restii.

I libri scientifici per bambini sono realizzati appositamente con parole, immagini e anche proposte di esperimenti che possono catalizzare la loro attenzione, sperando di appassionarli ai temi proposti.

Su Amazon possiamo trovare tanti libri scientifici per bambini, con illustrazioni uniche e proposte di approfondimento. Da condividere in famiglia per saperne sempre di più di come funziona il nostro mondo.

Aria e acqua. Esperimenti e scoperte. Ediz. a colori di La Coccinella

La Coccinella ci presenta il libro dal titolo “Aria e acqua. Esperimenti e scoperte. Ediz. a colori”, un libro illustrato che ci porta ad approfondire domande relative all’aria e all’acqua, per conoscere tutto quello che c’è da sapere. Tutti i segreti sono svelati in un volume illustrate che risponde alle loro domande e alle loro curiosità.

Ogni risposta è scritta in modo semplice, accompagnata da illustrazioni che permettono di capire meglio l’approfondimento e con proposte di esperienze ed esperimenti che i piccoli possono fare con mamma e papà. Il libro cartonato è consigliato dai 5 anni in su.

La grande enciclopedia della scienza di Roberto Sorgo

Roberto Sorgo ha tradotto per i bambini “La grande enciclopedia della scienza”, in vendita su Amazon nella versione con copertina rigida. Un libro ricco di illustrazioni realizzate al computer che permettono ai bambini di scoprire tutti i segreti della scienza, rispondendo alle loro domande con semplicità e chiarezza.

Così da comprendere come funziona il mondo in mondo e appassionarsi di tematiche. Non a caso il sottotitolo è: “La scienza come non l’hai mai vista prima“. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

Come funzionano tutte le cose di David Macaulay con traduzione di Roberto Sorgo

David Macaulay, tradotto da Roberto Sorgo, ci parla di scienza e di “Come funzionano tutte le cose”, per incuriosire ancora di più i bambini. L’autore spiega ad esempio il funzionamento dell’aspirapolvere, dei droni, degli smartphone, dei reattori nucleari, del wi-fi, ma anche di oggetti non tecnologici, elettronici o elettrici, come ad esempio le cerniere lampo.

Un mammut porta i più piccoli di casa alla scoperta di tante invenzioni dell’essere umano che hanno letteralmente cambiato la nostra vita. L’età di lettura consigliata è dagli 8 anni in su. Il libro è disponibile solo nel formato con copertina rigida.

Il primo grande libro dello spazio. Ediz. illustrata di Catherine D. Hughes e David A. Aguilar

Gli autori Catherine D. Hughes e David A. Aguilar, con la traduzione di De Martin, ci portano alla scoperta, invece, dello spazio, con “Il primo grande libro dello spazio” dedicato alla curiosità dei bambini. Un volume illustrato, disponibile su Amazon nei formati con copertina rigida e Kindle, per scoprire il nostro Sistema Solare, l’universo, i pianeti, il Sole e la Luna, le galassie e molto altro ancora.

Il libro contiene più di 100 illustrazioni e fotografie, aggiornamenti dallo spazio, dati e moltissime curiosità, per imparare interagendo con il libro. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

50 Esperimenti scientifici da fare a casa: Il libro di attività per bambini e piccoli scienziati! Esperimenti scientifici per ragazzi di French Frog

Per chi vuole conoscere la scienza applicandola ad esperienze da vivere, ecco il libro di French Frog con 50 Esperimenti scientifici da fare a casa, un volume pieno di attività pensate per i piccoli scienziati in erba, consigliato dai 5 anni in su. Un modo per conoscere i fenomeni scientifici che fanno parte ogni giorno della nostra vita con tantissime attività dedicate a materie STEM come chimica, fisica, biologia.

Un modo per trascorrere diverse ore facendo cose utili a scoprire come funziona il nostro mondo, con esperimenti facili illustrati passo dopo passo e spiegazioni scientifici semplici da leggere.

Il mio primo atlante dello spazio. Ediz. a colori

A Natale, per un compleanno o per un’altra occasione, perché non regalare ai bambini il libro con copertina rigida dal titolo “Il mio primo atlante dello spazio. Edizione a colori”, edito da Libreria Geografica? L’ultima ristampa è recente, del 2021, ed è un atlante completo dello spazio, con illustrazioni, informazioni, risposte, curiosità, ma anche giochi e attività per conoscere l’universo e apprendere le prime nozioni base di astronomia. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

Buona lettura con i migliori libri scientifici per bambini.