Se non hai mai letto i libri di Sophie Kinsella devi assolutamente correre ai ripari. E se li hai già letti e li hai adorati come la sottoscritta, allora devi subito condividerli o regalarli alle tue amiche più care. Perché sono semplicemente una delle letture più piacevoli che si possano fare.

Forse non tutti sanno che Sophie Kinsella è lo pseudonimo di Madeleine Sophie Townley, una scrittrice e giornalista inglese nata a Londra il 12 dicembre del 1969. Laureata nell’interfacoltà Politica, Economia e Filosofia presso il New College di Oxford, nel suo curriculum ha come esperienza quella di giornalista finanziaria. Ma è stata la narrativa ad attirarla, diventando in breve tempo una scrittrice di successo.

Con il suo vero nome ha pubblicato 7 romanzi rosa e spesso è stata paragonata a Rosamunde Pilcher. Nel 2000 ha iniziato a scrivere con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre). I love shopping è stato un successo planetario, a cui sono seguiti cinque sequel, più altri libri. Dal romanzo è stato anche tratto il film I Love Shopping con Isla Fisher nel ruolo della protagonista. Mamma di cinque figli, ecco i libri che ha scritto: qui solo una selezione per imparare a conoscerla.

Attenti all’intrusa!

Nel 2021 ecco l’ultimo libro scritto da Sophie Kinsella, dal titolo “Attenti all’intrusa“. I genitori di Effie hanno divorziato e lei non riesce a comprendere come sia potuto accadere. Non riesce più a parlare con il padre, che si è innamorato di una ragazza molto più giovane, che posta su Instagram foto imbarazzanti. Quando scopre che la coppia ha venduto la casa di famiglia dove è cresciuta, organizzando un party, va su tutte le furie e non capisce come il fratello e la sorella possano accettare questo. Si ricorda poi delle sue bambole russe nascoste vicino al camino: deve assolutamente recuperarle, ma le matrioske non si trovano. In compenso ritrova il suo ex fidanzato che non ha mai smesso di amare.

Amo la mia vita

Nel 2020, invece, Sophie Kinsella ci ha proposto il suo libro “Amo la mia vita”. Protagonista una ragazza di nome Ava che vive a Londra con il suo Beagle e che cerca l’anima gemella, senza riuscire a trovarla. Ha mille cose in mente da fare, ma non sa da quale cominciare. Forse dal lavoro? O dai corsi per cambiare lavoro? Si iscrive a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo misterioso del quale però non sa nulla, nemmeno il nome. I due scoprono di essere diretti entrambi a Londra, sarà la svolta romantica di cui aveva bisogno Ava?

La famiglia prima di tutto!

Ed è sempre del 2020 il libro di Sophie Kinsella intitolato “La famiglia prima di tutto”. Protagonista Fixie Farr, che mette sempre la famiglia al primo posto, come faceva suo padre, che quando è morto ha lasciato alla moglie e ai tre figli un negozio di casalinghi a West London. I fratelli però ne combinano sempre di tutti i colori e lei inizia a trascurarsi un po’. Quando incontra un uomo affascinante di nome Sebastian, un importante manager finanziario, gli fa un favore, che lui si impegna a ricambiare il prima possibile. Cosa gli chiederà in cambio?

Dov’è finita Audrey?

Nel libro “Dov’è finita Audrey” l’autrice ci racconta la storia di una ragazzina di 14 anni che non esce mai di casa dopo che ha avuto un brutto trauma a scuola a causa del bullismo. È in terapia per attacchi di ansia e di panico e non riesce a ritrovare il contatto con il mondo esterno, dal quale si protegge con grandi occhiali scuri. La madre nevrotica e il fratello ossessionato di videogame non aiutano Audrey a uscire dalla sua situazione, fino a quando lei non conosce Linus, che forse potrebbe aiutare tutta la famiglia a ritrovarsi.

I love shopping a Natale

Dalla serie di I love shopping, la saga di libri di Sophie Kinsella che ci ha fatto innamorare del suo stile narrativo, ecco I love shopping a Natale, per ridere un po’ della frenesia di acquisti sotto le feste di fine anno. Becky Bloomwood ama ovviamente questo periodo dell’anno: adora andare a casa dei genitori, cantare le canzoni tradizionali, mangiare il pudding, i maglioni a tema. Ma quest’anno è diverso, perché i genitori le chiedono di organizzare un Natale a casa sua, in campagna, dove vive con Luke e Minnie, vicino a Suze. Adesso adora fare shopping online, anche se non disdegna le scorribande nella grande città. Quali danni riuscirà a fare questa volta?

La mia vita non proprio perfetta

Nel libro “La mia vita non proprio perfetta” Sophie Kinsella ci racconta la vita di Katie, una ragazza di 26 anni che vive in campagna, ma che sogna la città di Londra. Non può però permetterselo, visto che non arriva nemmeno alla fine della settimana con i lavori mal pagati che è costretta a fare. Lei in realtà sui social fa finta di avere una vita straordinaria, ma è tutto finto. Vorrebbe essere come la sua responsabile, una donna di 40 anni ormai realizzati. Quando Katie rimane senza lavoro, deve tornare dai genitori ed è qui che comincia la sua seconda vita.

La regina della casa

Il romanzo “La regina della casa” è decisamente intrigante. Protagonista Samantha, una ragazza di 29 anni che lavora come avvocato. La sua carriera è in ascesa e aspetta la nomina a socio, ma a causa di un errore si gioca il suo posto. Scappa dalla città e si ritrova in campagna, di fronte a una casa che sta cercando una governante. La assumono senza sapere che lei è un avvocato di successo dal quoziente intellettivo altissimo, che però non sa come badare alla casa.

