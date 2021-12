I libri sui Beatles migliori da leggere e da regalare sono il modo migliore per entrare nel mito dei Fab Four, i quattro musicisti di Liverpool che hanno cambiato per sempre la storia della musica internazionale e non solo inglese. E anche per comprendere meglio il nuovo documentario in onda in streaming su Disney+.

Su Amazon sono tantissimi i libri dedicati ai Beatles che possiamo leggere, per rendere la nostra libreria davvero unica. Un’ottima idea regalo da fare in ogni occasione, per poter parlare di un po’ di sana musica, ripercorrendo le gesta di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, anche per ricordare chi non c’è più.

“The Beatles: Get Back” è un documentario di Peter Jackson in onda sulla piattaforma streaming Disney+, che ripercorre la storia della band inglese. Tre le parti in cui è divisa la miniserie tv, per un totale di 8 ore di produzione.

Per prepararci alla visione del documentario, ecco una selezione di libri per comprendere meglio cosa è stato il fenomeno Beatles.

La musica e l’arte dei Beatles. A day in the life

Il libro di Mark Hertsgaard, per la traduzione di Fabio Zucchella, ripercorre la storia di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, tra i più grandi musicisti pop rock dei nostri tempi. Dagli Abbey Road Studios di Londra sono usciti dei veri e propri capolavori, album che sono diventati un cult per la musica internazionale. Una vera e propria rivoluzione quella dei Fab Four, qui raccontati non solo per la loro musica, ma anche nei loro rapporti personali, che non erano proprio tranquillissimi.

The Beatles: Get Back. Ediz. illustrata

Questo volume, dal titolo The Beatles: Get Back, nella sua edizione illustrata, è perfetto per conoscere la storia dei Beatles attraverso le parole dei diretti interessati. Parole raccolte dalle sessioni di registrazione dell’album di Let it be, mai ascoltate prima. Tante le immagini inedite mai viste, per un volume curato e dalla grafica unica. 240 pagine per raccontare chi sono stati i Fab Four, dal 1970 in poi, con la trascrizione di 120 ore di registrazioni in studio. Nella prefazione si possono leggere le parole di Peter Jackson e un’introduzione di Hanif Kureishi. I testi sono a cura di John Harris.

Il libro (più) bianco dei Beatles. Le storie dietro le canzoni

Franco Zanetti propone “Il libro (più) bianco dei Beatles. Le storie dietro le canzoni”, un volume per capire chi sono stati i Beatles, attraverso le storie che si celano dietro le loro canzoni. Si tratta di tutte le canzoni edite ufficialmente dal 1962 al 1969, anno in cui hanno collaborato insieme. Non solo quelle di John Lennon e Paul McCartney, ma anche tutte le altre, cover comprese, per un totale di più di 300 brani. Ognuno raccontato attraverso la nascita, la storia e il successo (o l’insuccesso), con aneddoti piacevoli da raccontare e le parole dei diretti protagonisti.

Shout! Tutta la storia dei Beatles

Philip Norman, che conosce bene i Fab Four, propone il libro “Shout! Tutta la storia dei Beatles”, per raccontarli in prima persona (la traduzione è di Terry Arguti). Il racconto inizia nel 1969, quando i Beatles chiesero all’autore di seguire le sorti della Apple. E da lì è nato il primo volume “Shout! The Beatles in their generation”, a cui ne sono seguiti altri, considerati le biografie definitive dei cantanti di Liverpool, ripercorrendo tutta la loro storia dalla nascita allo scioglimento della band.

The Beatles. Album per album. 1963-1970. La band e la loro musica raccontate da esperti, testimoni e addetti ai lavori

Brain Southall cura un libro davvero interessante, dal titolo “The Beatles. Album per album. 1963-1970. La band e la loro musica raccontate da esperti, testimoni e addetti ai lavori”, nell’edizione illustrata tradotta da Marcella Mancini e Lorenzo Piciarelli. L’ex capo ufficio stampa della EMI e collaboratore dei Beatles in tanti progetti, insieme a esperti, testimoni e addetti ai lavori che li hanno conosciuti, ha deciso di raccontare non solo le canzoni, ma anche il significato e l’impatto culturale di ogni loro lavoro.

The Beatles. Fatti, canzoni, curiosità

Infine, ecco un bel libro scritto da Guido Michelone e Corrado Rizza, dal titolo “The Beatles. Fatti, canzoni, curiosità”. Il libro fornisce dati, commenti, notizie, informazioni sui Fab Four di Liverpool, che in pochi anni hanno sconvolto il panorama musicale internazionale. Grazie a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr hanno condotto una vera e propria rivoluzione musicale, con canzoni che hanno cambiato una generazione di ragazzi. Un vero e proprio fenomeno che qui è indagato per poter raccontare i Beatles pubblici, ma anche quelli privati.

