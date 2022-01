I libri sul macramè sono l’idea regalo perfetta per chi ama questa tecnica del fai da te che permette di intrecciare nodi e fili per creare gioielli, oggetti per la casa, accessori è molto altro ancora. Il macramé è il merletto che si crea seguendo le regole di una tecnica marinara molto antica, che intreccia e annoda i fili tra loro senza usare aghi o uncini.

Le nostre nonne erano solite intrecciare fili, con una tecnica che è caduta poi in disuso ed è stata riscoperta solo di recente. Tramite nodi e intrecci si possono realizzare tantissime creazioni, dall’abbigliamento al design, dalla gioielleria alla tappezzeria. La lavorazione è semplice ed è una passione di molte persone in tutto il mondo.

Ci sono diversi nodi che si possono usare per fare il macramè: nodo semplice, piano, giuseppina, cordoncino, punto festone, noccioline. E tanti i motivi da realizzare, come nexma, jasmine, warda. L’attrezzatura necessaria è essenziale: abbiamo bisogno di fili, spilli, uncinetti, forbici, pettini e magari qualche libro per usare i filati di cotone, lino, lana, fibra sintetica.

Ecco i migliori libri sul macramè da comprare comodamente online su Amazon.

Gioielli con nodi: macramè cinesi e celtici. Edizione a colori

Jenny Townley e Suzen Millodot propongono un libro dedicato alla creazione di gioielli con i nodi, macramè, cinesi e celtici. Per trasformare un semplice cordoncino in un vero e proprio gioiello da indossarero da regalare. Un libro pieno di fotografie e istruzioni da seguire passo dopo passo, con progetti per creare gioielli in poco tempo, anche per chi è alle prime armi. L’aletta posteriore si dispiega per mostrare i passi utili per costruire i nodi di base, così da creare fin da subito bracciali, orecchini, collane, anelli e molto altro ancora.

Il grande libro del macramè: 3 libri in 1. La guida definitiva illustrata per imparare 36 tecniche di annodatura. Realizza 45 progetti per decorare la tua casa e creare bellissimi accessori

Da Macramè Art ecco “Il grande libro del Macramè”, un libro che si fa in tre per tutti gli appassionati del genere, per proporre una guida definitiva illustrata per imparare tantissime tecniche per fare i nodi e creare progetti per la casa o accessori da regalare. Grazie a questo libro si potrà sapere tutto sull’arte, quali sono i primi passi da fare, i nodi migliori da realizzare, le idee per creare arredi per la casa, progetti illustrati per decorare ogni ambiente e per fare idee regalo sempre gradite. Anche se si è ancora dei principianti.

Macramè: 2 libri in 1. Una guida illustrata per imparare l’arte dei nodi. Realizza progetti unici, con trucchi e tecniche per decorare in modo creativo la tua casa e creare accessori

Nancy Taylor propone il suo libro sul macramè che invita tutti quanti a esprimere il proprio lato artistico e creativo, con tecniche che sfruttano i principali nodi per creare emozioni uniche. Un libro che si fa in due per tutti gli appassionati, con 450 pagine illustrate, spiegazioni di progetti, tecniche da imparare in poco tempo. Dai fondamenti alle tecniche di annodatura, dagli strumenti e attrezzatura da usare alla selezione delle corde, con 34 progetti da iniziare subito.

Semplice macramè per principianti: 2 libri in 1 – L’arte di annodare a mano creando complementi d’arredo per rendere la vostra casa unica. Idee creative per realizzare gioielli e progetti da regalo

Per chi è alle prime armi, “Semplice macramè per principianti” è il libro di Rachel Mullins ideale per imparare l’arte di annodare a mano, creando arredi per rendere la casa unica, gioielli da regalare e molto altro ancora. Disponibile nei formati con copertina flessibile, copertina rigida e Kindle, ecco il libro ideale per chi è principiante, per imparare i nodi, le tecniche, per scoprire tutti i trucchi, per rilassarsi un attimo con un passatempo che non passerà mai d moda. Il volume contiene la storia del macramè, strumenti, materiali, nodi, tecniche, termini da conoscere e anche progetti illustrati da cui prendere spunto per i nostri lavoretti fai da te.

Macramè. Creazioni per la casa con l’arte dei nodi. Ediz. illustrata

Fanny Zedenius, con le fotografie di Kim Lightbody, propone tra i libri sul macramè questo volume dedicato alle creazioni per la casa seguendo la nobile ed elegante arte dei nodi. Un’edizione illustrata scritta dalla designer svedese che ha dato un tocco moderno alla tecnica molto antica. Nel libro sono presenti 20 progetti per arredare casa e diventare esperte dell’arte del nodo, usando solo le mani e pezzi di corda per creare arazzi, acchiappasogni, portavasi pensili e tanto altro ancora.

Macramè: Un libro con modelli e progetti per principianti. Crea, in pochi giorni e con pochi euro, pezzi unici per arredare con stile la tua casa. Rilassati e libera la tua mente da ogni pensiero

Da Giorgia Pelizzari ecco un libro sul macramè che propone modelli e progetti anche per chi è alle prime armi, per creare con poco e in poco tempo arredi per la casa. Disponibile nei formati con copertina flessibile o ebook Kindle, ecco un volume che spiega quali sono i migliori materiali da usare, quali spessori di corde scegliere, come calcolare quanta corda serve, come trovare le migliori offerte. Ma anche le tecniche base, i suggerimenti per non sbagliare e idee per realizzare sempre i progetti migliori.

Macramè d’inverno di Francesca Peterlini

Infine, Francesca Peterlini propone “Macramè d’inverno”, un libro per realizzare splendide creazioni per celebrare la stagione più fredda e le feste che sono presenti sul calendario in questo periodo. 48 pagine con illustrazioni, per un libro edito nel 2021, che costa anche poco. Ideale, dunque, come idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione.

Buona lettura con i migliori libri sul macramè.