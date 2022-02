Nel 2022 una guerra sta sconvolgendo l’Europa, tanto c’è chi teme che si possa scatenare la terza guerra mondiale. E chi ha paura che la Russia di Putin, che ha iniziato il 24 febbraio l’invasione dell’Ucraina, possa ricorrere presto al nucleare, facendo ripiombare il mondo negli anni più bui del secondo conflitto internazionale. Leggere oggi i libri sull’Ucraina dedicati alla storia del paese orientale può far capire qualcosa in più sulla situazione delicata che da sempre si vive in quella parte del mondo.

Su Amazon sono molti i libri sull’Ucraina da leggere, consigliati dagli utenti che hanno già sfogliato quelle pagine e che possono darci alcuni motivi per preferire alcuni titoli rispetto ad altri.

Ripercorrere la storia di questo paese europeo spesso conteso e ricco di risorse, così come di tradizioni e cultura, è fondamentale, per poter comprendere di più sulla situazione attuale. E sperando che la guerra possa presto finire. Perché ogni guerra è sbagliata, ingiustificata e ingiustificabile

Limes – L’Ucraina tra noi e Putin

Il quarto numero della rivista Limes, disponibile in formato Kindle, è del 2014, ma parla della crisi in Ucraina che era già in atto 8 anni fa. Il numero parla della caduta di Yanukovich e dell’annessione della Crimea alla Russia, delineando anche quello che sarebbe potuto accadere in seguito. Il libro, disponibile in formato Kindle, è diviso in tre parti: nella prima troviamo argomenti storico-geografico-culturali, che raccontano l’Ucraina. Mentre la seconda parte propone strategie e mosse di Mosca, che non si discostano poi molto dalla realtà attuale. Infine, la terza e ultima parte affronta come gli altri Stati, in primis Stati Uniti d’America, Cina, Germania e UE, hanno deciso di intervenire nel caso Ucraina.

Limes è una rivista italiana di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, fondata nel 1993 e tra le più importanti del settore a livello europeo, grazie al contributo di storici, geografi, sociologi, politologi, giuristi, antropologi, ma anche di politici, diplomatici, militari, imprenditori, manager.

Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa di Simone Attilio Bellezza

Simone Attilio Bellezza ci porta a scoprire nel libro dal titolo “Il destino dell’Ucraina. Il futuro dell’Europa” quanto è successo nel paese dopo l’annessione unilaterale della Crimea e la guerra nel Donbas, sottolineando i rischi, diventati poi realtà, di una possibile invasione dell’Ucraina a opera di Mosca.

Il libro ci porta indietro a scoprire cosa è successo ai tempi dell’Impero russo, dell’Unione Sovietica e dell’attuale Federazione russa, parlando anche del processo democratizzazione ed europeizzazione intrapreso dal governo di Kyïv (Kiev in ucraino si dice così). Dalla Rivoluzione arancione del 2004 alla Rivoluzione della Dignità del 2013, fino a quello a cui stiamo assistendo oggi.

L’Ucraina, madre di tutte le Russie di Sergio Salvi

Sergio Salvi nel 2021 ha dato alle stampe il libro dal titolo “L’Ucraina, madre di tutte le Russie”, per raccontare la storia e la cultura del secondo più esteso stato slavo d’Europa, dopo la Russia, inserita prima nell’Impero Russo e poi nell’Unione Sovietica. Oggi è uno stato indipendente, minacciato da tempo dalla Russia, come possiamo vedere in questi giorni.

Nel libro si racconta tutta la lunga storia del paese per affermare la propria identità nazionale e la propria indipendenza, proclamata nel 1991, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell’URSS.

Ucraina. Il genocidio dimenticato 1932-1933 di Ettore Cinnella

Ettore Cinnella presenta il libro “Ucraina. Il genocidio dimenticato, 1932-1933”, disponibile su Amazon nel formato Kindle e nel formato con copertina flessibile. Ritorniamo indietro nel tempo tra l’autunno del 1932 e la primavera del 1933, quando 6 milioni di contadini dell’URSS vennero condannati a morire di fame, due terzi dei quali erano ucraini. Una carestia messa a punto da Stalin per punire chi nelle campagne si ribellava al suo governo. Uno sterminio dei contadini chiamato holodomor.

Ucraina. Tra Russia e Occidente. Un’identità contesa di Gaetano Colonna

Gaetano Colonna nel suo libro “Ucraina tra Russia e Occidente. Un’identità contesa” ci fa conoscere la questione Ucraina, parlando dei rapporti con Russia, Occidente e Nato. Le pagine ripercorrono la storia più recente di questo paese, da quando hanno tentato di essere indipendenti per la prima volta, del dominio sovietico, della seconda guerra mondiale, fino a oggi. La storia dell’Ucraina è strettamente legata alla storia d’Europa e a quella dei popoli slavi e della Russia. Un libro che ci porta a riflettere anche sull’identità europea.

La grande carestia. La guerra di Stalin all’Ucraina di Anne Applebaum con traduzione di Massimo Parizzi

Anne Applebaum nel libro “La grande carestia. La guerra di Stalin all’Ucraina”, tradotto in italiano da Massimo Parizzi e disponibile su Amazon nel formato Kindle e con copertina rigida, ci porta indietro nel 1929, quando Stalin costrinse milioni di contadini a consegnare allo Stato scorte alimentari, bestiame e attrezzi, dando inizio a una terribile carestia, che in tre anni causò la morte di 5 milioni di persone, gran parte delle quali ucraine, una delle repubbliche socialiste sovietiche più popolose. Un vero e proprio sterminio per fame.

