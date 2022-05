Se sei un fan di Luciano Ligabue, i libri scritti dal rocker di Correggio non devono mancare nella tua libreria. Si tratta di ottime idee regalo da fare in ogni occasione, per poter fare la gioia di chi ama le canzoni scritte dal celebre cantante italiano. Cantante che proprio recentemente ha dato alle stampe la sua autobiografia.

Luciano Riccardo Ligabue, conosciuto in arte solo con il cognome Ligabue, è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 13 marzo del 1960. Cantautore, chitarrista, regista, sceneggiatore e produttore discografico, forse non tutti sanno che è anche uno scrittore. L’artista che ha vinto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio Le parole della musica e un Premio Lunezia, ha anche il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, per il concerto a Campovolo nel 2005. Record poi battuto nel 2017 da Vasco Rossi per il Modena Park 2017.

La sua carriera letteraria ha avuto inizio nel 1997 con i quarantatré racconti Fuori e dentro il Borgo, con cui ha vinto il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante e il “Premio Città di Fiesole”. “La neve se ne frega” è invece il primo romanzo, uscito nel 2004: con questo libro ha vinto il Premio speciale Fregene 2004, il Premio Fernanda Pivano e il Premio Giuseppe Giacosa. Ma in seguito ne sono poi seguiti altri di libri, romanzi, racconti. Che oggi andiamo a scoprire.

Su Amazon possiamo conoscere Luciano Ligabue con i libri che ha scritto negli ultimi anni. Idee regalo che sono sempre perfette per i fan del famoso rocker emiliano.

Una storia: Autobiografia di Luciano Ligabue

Edito da Mondadori e nelle librerie dal 3 maggio 2022, “Una storia: Autobiografia” è il racconto di Luciano Ligabue, che ha deciso di aprire i cassetti dei suoi ricordi dall’infanzia fino ai giorni nostri. 60 anni di vita in una biografia tutta da leggere e da rivivere, attraverso non solo le canzoni dell’artista, ma anche le sue esperienze.

Un racconto biografico sotto forma di romanzo per rivivere il successo di Luciano Ligabue, una storia da raccontare che ne contiene tante altre. Il libro è disponibile sia nel formato con la copertina rigida sia nel formato Kindle.

La neve se ne frega di Luciano Ligabue

Il primo romanzo di Luciano Ligabue si intitola “La neve se ne frega“, edito da Einaudi con diverse ristampe dalla sua data di uscita in poi. L’artista ci porta a scoprire un mondo in cui si nasce vecchie e si diventa più giovani con il passare degli anni. Un mondo senza inquinamento e perfetto, secondo quello che si chiama Piano Vidor, che garantisce a ogni persona la felicità e i diritti necessari. Godere dei propri diritti in questo mondo è un vero e proprio dovere. Difo e Natura si amano, lavorano, si divertono, ma loro sono diversi e presto scopriranno perché quel paradiso che sembra così perfetto in realtà non lo è.

Il libro è disponibile nel formato con copertina flessibile e nel formato Kindle.

Il rumore dei baci a vuoto

Luciano Ligabue nel romanzo “Il rumore dei baci a vuoto“, edito da Einaudi, ci porta a scoprire la voglia di due ragazzini che vogliono scoprire la verità, una verità nascosta che deve venire a galla. Una storia di amicizia, di legami famigliari, di lotta per i propri diritti, di amore, di tenerezza, ma anche di speranza e di futuro.

Il libro è disponibile con la copertina flessibile o nel formato Kindle.

Lettere d’amore nel frigo: 77 poesie

Per Luciano Ligabue i libri all’attivo non sono solo romanzi, ma anche versi. “Lettere d’amore nel frigo: 77 poesie” è una raccolta di poesie, che non sono canzoni, ma vere e proprie poesie per raccontare storie ed emozioni. Tanti i temi affrontati senza una morale, ma che aiutano a riflettere sulla nostra esistenza. Il libro è edito da Einaudi.

Il libro è disponibile con la copertina flessibile o nel formato Kindle.

Scusate il disordine

Un altro romanzo per Ligabue, sempre edito da Einaudi, dal titolo “Scusate il disordine“. Si parla anche di musica in questo libro, oltre che di emozioni, sentimenti, amore. E si parla di vita, una vita in cui la musica è il filo conduttore che accompagna a scoprire la propria esistenza, tra momenti belli e momenti da dimenticare.

Il libro è disponibile con la copertina flessibile o nel formato Kindle.

Fuori e dentro il borgo di Luciano Ligabue, libri da ascoltare: audiolibro con voce narrante di Stefano Venturi

Audible Studios ha pubblicato invece l’audiolibro, disponibile anche con copertina flessibile, dell’opera di Luciano Ligabue dal titolo “Fuori e dentro il borgo”, con Stefano Venturi come narratore. Si racconta il ritorno del cantante nel suo borgo, dove la musica è una cosa seria, l’aspetto fondante della cultura popolare della terra che lui definisce come quella tra la via Emilia e il West. Un ritorno a casa che gli permette di concentrarsi su se stesso, ammirando i luoghi dove è nato. Raccontando anche il dietro le quinte del suo instancabile lavoro.

“È andata così: Trent’anni come si deve” con il contributo di Massimo Cotto

Infine, ecco il volume “È andata così: Trent’anni come si deve“, che il cantante Luciano Ligabue ha scritto insieme a Massimo Cotto. Edito da Mondadori, il volume ripercorre la storia artistica del rocker di Correggio, album dopo album, live dopo live, successo dopo successo. Tanti i retroscena raccontati, m a anche gli aneddoti. Non mancano i racconti visivi con più di 360 foto che i fan di Ligabue gradiranno sicuramente. Alla fine troviamo anche tutta la discografia dell’artista, le copertine dei singoli, le copertine degli album, le copertine dei cofanetti, i VHS e ogni altra opera del cantante.

In questo libro il rocker racconta come sono andate le cose nella sua vita, cercando di sfatare leggende metropolitane per proporre solo la pura verità. È un viaggio nella sua storia. Il libro è disponibile nel formato Kindle, con copertina rigida e come audiolibro.

Oltre ai libri di Luciano Ligabue, ecco i libri dedicati a Vasco Rossi: i due rocker italiani sono sempre stati considerati rivali, anche se il cantante di Correggio nella sua autobiografia racconta che le cose non stanno proprio così.