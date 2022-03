Forse i nomi di Sofia Scalìa e Luigi Calagna. Magari quelli di Sofì e Luì vi danno già qualche suggerimento di chi stiamo parlando. Ma ovviamente degli YouTuber più amati dai bambini. La coppia che vive a Palermo da tempo intrattiene i più piccoli con sfide, challenge, video, ma anche con gadget, accessori per la scuola, film. E nella vasta gamma di produzione dei Me contro te i libri potevano mancare? Ovviamente no.

I libri dei Me contro Te sono amatissimi dai più piccoli di casa, ma anche dai genitori. I primi possono vivere tante avventure come Team Trote (il nome dato ai follower della coppia fidanzata dal 2013) con i loro personaggi preferiti. Mentre i secondi possono sfruttare questa passione per invogliare i bambini alla lettura.

Oltre ai film dei Me contro te, i libri sono un ottimo strumento per poter conoscere non solo la loro storia, ma anche per rileggere fiabe che piacciano tanto ai più piccini. E che piacciono anche a mamma e papà.

Su Amazon lo store dei Me contro te vende i libri scritti finora dalla coppia siciliana in procinto anche di sposarsi.

Me contro te, libri di Natale: Il FantaNatale di Luì e Sofì

Uscito a novembre 2021, Il FantaNatale di Luì e Sofì è il libro con copertina flessibile dedicato alle feste di fine anno. Tante le avventure dei due YouTuber alle prese con renne ed elfi. Ci sono anche tanti disegni da colorare. Il libro è consigliato dai 6 anni in su.

Divertiti con Luì e Sofì. Il Fantalibro dei Me contro Te

Nel 2018, invece, è uscito il divertente e colorato libro dei Me contro te dedicato al Team Trote. “Divertiti con Luì e Sofì. Il Fantalibro dei Me contro Te” propone curiosità sulla coppia che tutti i bambini italiani amano, pagine su cui scrivere o da colorare, tanti giochi divertenti. Il libo è disponibile nel formato con copertina flessibile ed è indicato dai 5 anni in su.

Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te

Ed ecco che nel 2019 è uscito, invece, “Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te“, un libro con copertina flessibile nel quale ci sono tante informazioni sull’infanzia, sulla scuola, sulla famiglia e sugli amici di Luì e Sofì. Ci sono anche numerose illustrazioni, pagine da completare, da disegnare, da colorare, giochi, challenge e molto altro per intrattenere il Team Trote. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

Me contro te, libri cartonati: Sofì e la chioma magica. MiniFantafiabe. Ediz. a colori

Questa volta Luì e Sofì sono protagonisti di una storia che ricorda quella di Rapunzel, la principessa dai lunghi capelli magici rinchiusa da una strega cattiva in una torre. Luì partirà all’avventura per salvarla, in un librottino che fa rivivere, con la coppia di YouTuber più amata, le fiabe più belle. L’età di lettura consigliata è dai 5 anni in su.

Me contro te, libri cartonati: Luì e la lampada magica. MiniFantafiabe. Ediz. a colori

In questo librottino cartonato, invece, Luì veste i panni di Aladdin, conoscendo un genio e usando un tappeto volante per vivere fantastiche avventure insieme alla sua Sofì. Il libro contiene bellissime illustrazioni. L’età di lettura consigliata è dai 5 anni in su.

Le Fantafiabe di Luì e Sofì

Il primo libro di Fantafiabe di Luì e Sofì, disponibile nei formati Kindle, Audiolibro e con copertina rigida, ripropone i due YouTuber alle prese con le fiabe più amate dai bambini. Voleremo con Luì su un tappeto magico, visiteremo l’Isola che non c’è, balleremo nel castello della Bestia con Belle-Sofì e cercheremo di liberare la principessa dai capelli magici dalla torre dove è rinchiusa. L’età consigliata di lettura è a partire dai 5 anni.

Le fantafiabe di Luì e Sofì 2

Secondo libro di fantafiabe dei Me contro Te, scritto da Luì e Sofì e illustrato da Diana Laudando. Quattro nuove avventure per bambini dai 5 anni in per rivivere, in chiave Team Trote, le avventure di Cenerentola al ballo, di Hansel e Gretel con la casetta di cioccolatini e caramelle, la storia di una spada magica e tante belle fatine…

Sfida il Signor S con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te

Nel 2020 è uscito il terzo fantalibro dei Me contro Te e questa volta il volume, disponibile con copertina flessibile, è dedicato al Signor S, acerrimo nemico di Luì e Sofì e di tutto il Team Trote. I fan della coppia dovranno affrontare sfide, risolvere enigmi, giocare, divertirsi e cercare di non far vincere il Signor S. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni in su.

Luì e Sofì, la nostra storia. Il fantalibro dei Me contro Te

Ancora un fantalibro per raccontare la storia dei Me contro te. “Luì e Sofì, la nostra storia. Il fantalibro dei Me contro Te“, disponibile con copertina flessibile, propone tanti segreti da svelare ai membri del Team Trote, come ad esempio il primo incontro di Luì e Sofì, il primo bacio, i viaggi, il trasferimento a Milano, Kira e Ray, Cico Criceto. E non mancheranno challenge, slime e tante altre attività. Età di lettura consigliata dai 6 anni in su.

Me contro te, libri cartonati: Le avventure di Luì Pan. MiniFantafiabe. Ediz. a colori

Ed ecco un altro librottino cartonato per i bambini dai 5 anni in su, che questa volta ci accompagna, grazie alle avventure di Luì, sull’Isola che non c’è. Non mancheranno Sofì, Kira e Ray e tanti altri personaggi, per una nuova chiave di lettura di una delle fiabe per bambini e ragazzi più amata.

Buon divertimento con i Me contro te e i libri più belli da leggere insieme ai più piccoli di casa.