Il suo nome è Simona Zulian, ma tutti la conoscono come Felinia, una disegnatrice che passa il suo tempo tra i fumetti e la realtà.

Perché è proprio in quella dimensione, e dai suoi colori, che è nata Felinia, il suo personaggio di punta, caratterizzato da un divertente sarcasmo e una pungente ironia.

Perché dovremmo tutti conoscere e leggere Felinia

Così, ecco che all’alba dei 25 anni, Simona Zulian non può che essere letta. Tutto merito di quel personaggio assolutamente non stereotipato, dotato di un grande sarcasmo e tanti difetti che però, in ogni storia raccontata, diventano il suo cavallo di battaglia.

Felinia ama i gatti, come forse si può intuire dal suo alias ed è una ragazza normalissima che non si nasconde dietro agli stereotipi o la perfezione che caratterizza tante ragazze della sua età.

Non è super dotata, non ha poteri magici, né tantomeno un fisico scultoreo. Al contrario si fa portavoce di tutte quelle piccole problematiche che contraddistinguono le giovani donne della sua età: deve radersi, ha fame, è golosa e combatte con la sua linea. Ma in questo, i gatti sono sempre presenti.

Un personaggio non stereotipato in cui le donne possono riconoscersi

Leggere Felinia, vuol dire entrare in contatto con una realtà fin troppo veritiera. Tutti quelli che sono considerati difetti dalla società stereotipata, gli stessi che devono essere nascosti o eliminati, nelle sue avventure vengono portati alla luce come un vero punto di forza.

Le vignette, infatti, raccontano una quotidianità tutt’altro che romanzata, molto spesso anche cruda ma estremamente autentica. La stessa in cui donne e ragazze potranno, facilmente, indentificarsi.

Come entrare in contatto con Felinia

Oltre a leggerla, Felinia la si può conoscere attraverso il Felinia’s Mood, un’applicazione gratuita per smartphone che ci permette di entrare nel suo mondo. Attenzione però, durante il ciclo mestruale, sarà impossibile avere a che fare con lei.

C’è anche un videogioco in cantiere dove, la protagonista dei fumetti, accompagnata da un esercito di gatti andrà a salvare il suo principe azzurro, Andrea Ribaudo, che è sia il suo compagno di vita che di avventure fumettistiche.