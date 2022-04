Shadowhunters o The Mortal Instruments – Shadowhunters è la fortunata saga di romanzi urban fantasy che Cassanda Clare ha ambientato a Brooklyn. La saga di Shadowhunters e i suoi libri, tutti pubblicati tra il 2007 e il 2014, hanno ottenuto un gran successo. Se ti piace il genere, ti spieghiamo tutto quello che devi sapere.

Dal 2007 al 2014 l’autrice irlandese (il cui vero nome è Judith Rumelt) ha pubblicato una serie di avventure di questi cacciatori di demoni, sempre pronti a sfide incredibili. Tra il 2010 e il 2013, inoltre, la scrittrice ha pubblicato Le origini (in inglese The Infernal Devices), una trilogia prequel che si basa principalmente sul personaggio di Tessa Gray. Nel 2016, invece, è iniziata la pubblicazione della trilogia Dark Artifices, incentrata sul personaggio di Emma Carstairs, che troviamo anche nel libro “Città del fuoco celeste”.

Prima scopriamo tutti i libri fantasy scritti dall’autrice. E poi ti consigliamo alcuni dei titoli da acquistare su Amazon, anche come idea regalo per parenti, amici e colleghi che amano il genere fantasy!

Shadowhunters. Libri della serie The Mortal Instruments

Shadowhunters. Città di ossa (The Mortal Instruments – City of Bones).

Shadowhunters. Città di cenere (The Mortal Instruments – City of Ashes).

Shadowhunters. Città di vetro (The Mortal Instruments – City of Glass).

Shadowhunters. Città degli angeli caduti (The Mortal Instruments – City of Fallen Angels).

Shadowhunters. Città delle anime perdute (The Mortal Instruments – City of Lost Souls)

Shadowhunters. Città del fuoco celeste (The Mortal Instruments – City of Heavenly Fire)

Shadowhunters. Libri della serie The Infernal devices

Shadowhunter – Le origini. L’angelo

Shadowhunter – Le origini. Il Principe

Shadowhunter – Le origini. La Principessa

Libri della serie Le cronache dell’accademia Shadowhunters

Benvenuti in Accademia

L’Herondale scomparso

Il demone di Whitechapel

Soltanto ombre

Il male che abbiamo

Pallidi re, guerrieri e principi

Dove si ignora vecchiaia ed amarezza

La prova del fuoco

Nascono alcuni ad infinita notte

Angeli che due volte discesero

Libri della serie Le cronache di Magnus Bane

Cosa accadde in Perù

La fuga della regina

Vampiri, scones ed Edmund Herondale

L’erede di mezzanotte

L’origine dell’Hotel Dumort

Alla ricerca di Raphael Santiago

La caduta dell’Hotel Dumort

Un regalo di compleanno per Alec

L’ultima sfida dell’Istituto di New York

Il corso di un amor cortese (e dei primi appuntamenti)

Libri della serie The last Hours

The Last Hours vol. 1. La catena d’oro

The Last Hours vol. 2. La catena di ferro

Libri della serie The eldest curses

The eldest curses: La mano scarlatta

The eldest curses: Il libro bianco perduto

Shadowhunters. Libri della serie Dark Artifices

Shadowhunters. Signora della mezzanotte

Shadowhunters. Signore delle ombre

Shadowhunters. Regina dell’aria e delle tenebre

L’autrice ha pubblicato altri due libri dedicati ai cacciatori di demoni da lei ideati:

Shadowhunters – Il codice (The Shadowhunter’s Codex)

Shadowhunters – Pagine rubate (Five Stories about “The Mortal Instruments” World)

Cosa comprare su Amazon della saga di libri dell’autrice irlandese?

Shadowhunters. The mortal instruments: Città di ossa – Città di cenere – Città di vetro – Città degli angeli caduti – Città delle anime perdute – Città del fuoco celeste

Direttamente dalla serie “Shadowhunters. The mortal instruments” ecco il cofanetto che contiene sei libri di Cassandra Clare. Città di ossa, Città di cenere, Città di vetro, Città degli angeli caduti, Città delle anime perdute, Città del fuoco celeste.

Disponibile nei formati con copertina flessibile, copertina rigida e anche nel formato Kindle, il prodotto è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente. I libri sono editi da Mondadori.

Shadowhunters. The infernal devices: L’angelo – Il principe – La principessa

Ecco, invece, il cofanetto “Shadowhunters. The infernal devices” disponibile nei formati con copertina flessibile, copertina rigida e anche in formato Kindle.

Il cofanetto è venduto e spedito da Amazon, quindi si può comprare con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente. All’interno troviamo tre libri: L’angelo, Il principe, La principessa. Il libro è stato pubblicato in italiano nel 2020 da Mondadori.

Shadowhunters Slipcase edition: Cassandra Clare

“Shadowhunters Slipcase edition“, invece, è il cofanetto in inglese, edito da Walker Books a novembre del 2019. Contiene all’interno i libri The Bane Chronicles, Tales from the Shadowhunter Academy and Ghosts of the Shadow Market.

L’idea regalo perfetta per chi vuole cimentarsi anche con l’inglese. Si può acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, ma è disponibile solo nel formato con copertina flessibile.

Shadowhunters. Dark Artifices: Signora della mezzanotte – Signore delle ombre – Regina dell’aria e delle tenebre

“Shadowhunters. Dark Artifices“, poi, è il cofanetto che contiene tre libri scritti da Cassanda Clare. Il cofanetto, disponibile solo nel formato con copertina flessibile, include i titoli Signora della mezzanotte, Signore delle ombre, Regina dell’aria e delle tenebre.

Il volume, acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, è stato pubblicato nel 2021 da Mondadori in italiano.

Shadowhunters. The mortal instruments. Coloring book

Infine, per chi ama la saga urban fantasy dell’autrice irlandese Cassandra Clare, ma ama anche colorare, ecco il Coloring Book, il libro da colorare della serie “Shadowhunters. The mortal instruments”. Disponibile con la copertina rigida e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, il libro è stato pubblicato nel 2017 da Mondadori ed è in italiano.

