Chris Salvatore è quello che si dice un bravo ragazzo e un vicino di casa davvero d’oro. Il 31enne invita la vicina malata di 89 anni a trasferirsi nella sua abitazione. La loro è una grande amicizia: quando il ragazzo ha scoperto che la nonnina viveva tutta sola, le ha fatto una proposta che l’anziana donna non ha potuto rifiutare. La loro storia ha già fatto il giro del mondo.

Nel 2013 Chris Salvatore è diventato il vicino di casa di Norma Cook, un’anziana signora che viveva con il suo gatto Hermes. I due sono diventati subito grandi amici. La donna era già molto anziana e soffriva di diverse patologie.

Quando le sue condizioni di salute si sono aggravate, ha iniziato ad avere bisogno di cure costanti. Ma viveva da sola e non aveva nessuno che potesse occuparsi di lei. Così l’attore 31enne che abitava di fronte a lei le ha chiesto se volesse trasferirsi da lui, così non sarebbe stata più sola.

Quando Norma ha compiuto 89 anni, la sua salute è peggiorata ulteriormente. Dopo una degenza in ospedale, Chris ha scoperto che senza le cure costanti a casa non l’avrebbero mai dimessa. E così ha iniziato lui a prendersi cura della vicina.

Sono così felice di aver potuto farle questo dono di vivere i suoi ultimi giorni a casa Non riesco a immaginare come sia passare la fine della tua vita in un ospedale senza i tuoi amici o animali domestici.