7 cose che fanno di te una donna matura Queste sono 7 cose che fanno di te una donna matura; alcune sono poco importanti e passano inosservate mentre altre sono molto evidenti

La maturità non è sinonimo di vecchiaia ma ha a che fare con la connessione con se stessi e la capacità di conoscersi abbastanza da sapere cosa lasciarsi alle spalle e cosa cercare di ottenere combattendo con tutte le nostre forze. Le donne, quando maturano, diventano molto più sicure e si liberano da tutti i legami che non consentono loro di ottenere ciò che vogliono.

Ecco, dunque, le 7 cose che ti lasci alle spalle quando diventi una donna matura

1. Moda

Non scegli più i vestiti in base al colore o allo stile della moda della stagione ma in base al tuo desiderio di avere un bell’aspetto per sentirti a tuo agio con te stessa, non per adattarti a uno stereotipo.

2. Le pene dell’amore

Probabilmente hai già attraversato tutte le fasi dell’amore e hai capito che c’è qualcosa di molto più profondo in questo sentimento. Quando maturi, acquisisci una serenità che ti permette di vivere la tua vita nel modo migliore.

3. I silenzi per paura

Non sei più interessato ad “uniformarti” con il resto del gruppo, ora alzi la voce ed esprimi tutto ciò che pensi e senti, essendo autentica e non sottomesso.

4. L’ossessione del corpo perfetto

Hai imparato ad apprezzare te stessa come sei e sai che il tuo corpo è solo una parte di te ma che la bellezza è molto più profonda di una silhouette perfetta.

Ti prendi cura della tua salute e del tuo corpo, perché capisci il valore che rappresentano nella tua vita, non per raggiungere parametri estetici.

5. Cosa pensano gli altri

Non sei più interessata a ciò che pensano gli altri di te quando prendi una decisione. Sai che i tuoi amici e la tua famiglia ti capiscono e ti rispettano perché sanno che le tue azioni ti aiuteranno finalmente a diventare quello che vuoi davvero essere.

6. Le malelingue

Hai capito che è molto meglio risolvere un problema aggredendolo frontalmente piuttosto che da dietro.

Riesci a sbarazzartene di quelli che non ti fanno bene, senza dover mantenere relazioni tossiche che ti danneggiano.

7. Tabù nella vita intima

Conosci già il tuo corpo e sai cosa ti piace. sai cosa ti piace da cosa ti fa sentire a disagio. Puoi parlare di questi problemi serenamente, persino fare battute sulla tua vita intima senza arrossire.