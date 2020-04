8 aprile 2020 luna piena in Bilancia 8 aprile 2020 - Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle in questa luna piena che transita in Bilancia

Previsione: in che modo la luna piena ti influenzerà?

La luna piena in Bilancia ti dà un’energia molto speciale per trovare la tua vera identità attraverso le relazioni con gli altri. Scopri come la luna piena in Bilancia dell’8 aprile 2020 influenzerà ogni segno zodiacale.

ARIETE

I nativi dell’Ariete devono riprendere la loro determinazione negli aspetti importanti della vita. Questa Luna Piena in Bilancia porta energie positive che l’ariete può usare per abbandonare la contemplazione e trasformare gli scopi in realtà. Ma come farlo? Un consiglio pratico per l’Ariete in questa luna piena di aprile è scrivere gli scopi immediati più importanti e concentrare tutte le energie per realizzarli. Non sprecare energia per cose improduttive.

TORO

Nella sfera del Toro, viene immediatamente presentata la possibilità di realizzare un obiettivo che fino ad ora è rimasto fuori portata. È giunto il momento, riponi tutta la fiducia nelle tue possibilità e diventa il creatore del tuo destino. Hai attraversato una fase di apprendimento molto produttiva ed è giunto il momento di fidarti di te stesso per aumentare il tuo potenziale. Quando vedrai di cosa sei capace, le tue azioni diventeranno una strada per il successo senza colpi di scena.

GEMELLI

Per i nativi dei Gemelli, la Luna Piena apre un nuovo spazio per le relazioni sociali che possono diventare l’occasione per incontrare nuove persone e rinnovare le energie stagnanti in alcune relazioni esistenti. Prova a guardare le relazioni sociali con meno egoismo. Non cercare sempre di pensare a ciò che gli altri possono fare per te, ma a ciò che puoi fare tu per gli altri.

CANCRO

La Luna Piena in Cancro può essere fonte di confusione se non presti attenzione al tuo mondo interiore. Ci sono alcune contraddizioni tra i tuoi desideri e le tue possibilità, tra etico e morale e i tuoi bisogni, ma puoi risolverlo solo se dedichi del tempo a te stesso. È il momento di rallentare sul lavoro e le professioni e focalizzare tutte le tue energie sulla soluzione delle contraddizioni del tuo essere. La luna piena questo 8 aprile ti aiuta a trovare la via dell’armonia per bilanciare i tuoi problemi interni.

LEONE

Dopo un periodo di frustrazioni personali è giunto il momento di socializzare il tuo trauma. Parcheggia il tuo ego ed estendi i tuoi legami di fiducia con gli altri per esternare ciò che ti preoccupa, perché questa Luna Piena porta nuovi canali in modo che Leone possa imparare ad accettare i suoi punti deboli e riconoscere i suoi punti di forza. Non aver paura di condividere le tue preoccupazioni, cerca di mantenere un atteggiamento aperto e dialogante e troverai nell’umiltà la strada per relazioni più produttive. Segui la previsione che segna nuove opportunità per questa luna piena.

VERGINE

Alcuni aspetti relativi al denaro e alla salute sembrano essere radicati e la tensione appare nel tuo essere interiore questo 8 aprile 2020. Tuttavia, la Luna Piena in Bilancia fornisce un flusso di energia molto speciale di cui puoi trarre vantaggio per mettere in ordine i tuoi affari,. Inoltre, la parte più divertente della tua personalità è migliorata e questo può aiutarti a mostrare in modo più naturale le tue caratteristiche più spontanee. Se mantieni un atteggiamento più ottimista nei confronti della vita, aumenteranno le tue possibilità di successo e la tua autostima.

BILANCIA

È tempo di prestare maggiore attenzione ai tuoi bisogni d’amore. Qualcosa è cambiato dentro di te e potresti non sapere come metabolizzarlo. La risposta per questo 8 aprile 2020 è superare la paura dell’affetto, smettere di mostrare quella parte più rigida che funge da scudo difensivo e darti naturalmente e generosamente a tutto ciò che viene dall’amore. Questa luna piena in Bilancia porta una nuova fase di amore e amicizia per la Bilancia che prevede il recupero dell’illusione nell’amore e la luce nell’amicizia.

SCORPIONE

La Luna Piena in Bilancia attira allo Scorpione un intero torrente di energia traboccante che promette di animare le loro relazioni sociali e di eccitare le loro relazioni con il lavoro e le attività monetarie. Si apre un periodo molto interessante in cui tutto è possibile e in cui il potenziale individuale viene incanalato verso il raggiungimento dei desideri. A livello di coppia, tuttavia, questo sovradosaggio di energia può tradursi in gelosia e passione incontrollate. Devi fare uno sforzo per mantenere l’equilibrio.

SAGITTARIO

La malinconia bussa alla porta del Sagittario e può momentaneamente oscurare le parti più importanti della tua vita quotidiana. In questa fase della Luna Piena, i problemi meno rilevanti possono sembrare una montagna e stresseranno i nervi se non imparerai a relativizzare. Ma la Luna Piena in Bilancia contiene altre energie più positive che possono aiutarti a mettere le cose in chiaro e risolvere alcuni problemi personali a lungo termine.

CAPRICORNO

I problemi familiari vengono alla ribalta e acquisiscono un ritmo diabolico che richiede la tua piena attenzione. Sei in pericolo di portare troppe responsabilità sulle tue spalle, ma la Luna Piena in Bilancia diffonde preziosi flussi di energia sul tuo segno per ridefinire il tuo posto a livello sociale e familiare. Alcune false opportunità appaiono sul tuo orizzonte che ti faranno sprecare energia e portare confusione e frustrazione. Impara ad apprezzare le piccole cose che ti circondano, Capricorno.

AQUARIO

Questo nuovo periodo astrale può essere scioccante per i nativi dell’Acquario, che devono ancora risolvere molti conflitti interni. La luna piena in Bilancia porta molte risposte alle tue domande, ma devi smettere di fare domande. Chi sei Dove vuoi andare? Cosa puoi cambiare nel tuo essere? Quali parti di te hanno bisogno di più equilibrio? Le risposte fluiranno naturalmente e imparerai a scoprire una nuova parte del tuo essere e metterla in moto.

PESCI

La luna piena in Bilancia rivitalizza l’ambiente imprenditoriale dei Pesci, che dopo una serie perdente vede con ottimismo la realizzazione dei loro sforzi. Tuttavia, le insicurezze possono rovinare questo momento eccezionale. Approfitta dell’energia positiva di questa luna piena per trasformare la grandezza dei tuoi sentimenti nel motore dei tuoi successi. C’è anche la tendenza a divertirsi più intensamente con piccoli piaceri e a rafforzare l’intimità con il proprio partner in uno stadio pieno di illusione condivisa.