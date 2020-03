A cosa serve quel piccolo anello sul retro delle scarpe sportive Ti sei mai chiesto a cosa serve quel piccolo anello sul retro delle scarpe sportive? Ebbe, devi sapere che svolge diverse funzioni, ecco quali

Sicuramente avrai notato che sul retro delle tue scarpe da ginnastica c’è una specie di fiocco ornamentale. Ma… ti sei mai chiesto a cosa serva? A noi questo fatto ci ha incuriosito e abbiamo deciso di fare una piccola ricerca. Nel farla, non solo abbiamo imparato tutti i modi possibili per usare questi piccoli anelli ma anche molto sulle calzature. Abbiamo scoperto che i maestri calzolai hanno i loro segreti… ecco, dunque, a cosa serve quel piccolo anello sul retro delle scarpe sportive.

1. Per facilitarti il compito di indossarle

Naturalmente, queste asole (puoi chiamarli anche occhielli, come preferisci) sono realizzate principalmente per aiutarti ad indossare più facilmente le tue scarpe.

Se li prendi con un dito, potrai infilarti le scarpe senza preoccuparti di sporcarti con le suole sporche. Ma questi anelli servono anche ad altri scopi.

2. Per lavarle insieme

In effetti, molte persone legano insieme le loro scarpe da ginnastica usando gli anelli, prima di lavarle.

Ovviamente parliamo dei lavaggi fatti nelle lavanderie.

3. Per asciugarle

Questi anelli servono anche per asciugare le scarpe. Ti basterà mettere semplicemente le mollette e voilà.

In questo modo le sneaker non si deformeranno e non ci sarà traccia della molletta su di esse.

4. Per i lacci

Un altro modo insolito di usare questi anelli è per far passare i lacci attraverso di essi, legarli attorno alla caviglia e questo gesto manterrà meglio la scarpa sul piede.

Questo è valido, però, solo per calzature di scarsa qualità o di dimensioni troppo grandi. Le buone scarpe da ginnastica dovrebbero rimanere saldamente attaccate alla caviglia, senza i lacci!

5. Per rendere le scarpe visibili al buio

Inoltre, questi anelli di tenuta sono spesso realizzati in un materiale catarifrangente che riflette la luce, qualcosa che aumenta la sicurezza dei pedoni al buio.

6. Per non farti usare le mani

Alcune scarpe moderne, però, non hanno gli anelli in tessuto. Tuttavia, al loro posto è presente uno strano modello di gomma. Ma… perché pensi che sia stato inventato?

Ammetto che la prima volta che ho visto questo tipo di scarpa, ho pensato che la gomma fosse necessaria per fissare snowboard o le racchette da neve, ma non è così. Queste sporgenze sono necessarie affinché le scarpe possano essere rimosse con l’altra gamba, senza danneggiare il tallone inferiore e senza toccare la suola con le mani.

Cos’altro inventeranno i calzolai per semplificarci la vita? Scrivi quello che pensi nei commenti e condividi queste curiosità con i tuoi amici.