15 accessori strabilianti che renderanno te e la tua casa a dir poco fantastiche

Ah, cosa sarebbe la vita se non fosse condita da un pizzico di frivolezza? Se vuoi essere felice ogni tanto è giusto concederti qualcosa che tutte ti invidieranno, che puoi sfoggiare con nonchalance dicendo “Oh sì, è proprio mio, baby!”.

Se però la tua fantasia si esaurisce quando sei in procinto di fare shopping e hai bisogno di una spinta, ecco 20 accessori strabilianti che trovi su Amazon e che ti faranno fare centro, in qualsiasi occasione. Pronta?

1. Una borsa a forma di pianoforte, per portare la musica ovunque tu vada e far impazzire tutte le tue amiche.

Dai, tutte abbiamo bisogno di musica nella nostra vita! Questa borsetta è fashion, adorabile e può essere sfoggiata davvero in qualsiasi occasione, oltre che essere adatta a tutte le età. Scommettiamo che tutti ti chiederanno dove l’hai presa? E poi, costa appena 22,99 €. Cosa stai aspettando?

2. Un set di calzini che renderà decisamente più golosa e allegra tutta la tua vita. Sfoggiali e non nasconderli!

Ridi in faccia a chi ti dice che devi indossare dei noiosissimi calzini monocolore! Con questo set la tua vita cambierà in meglio: allegria e cibo sono una combinazione spaziale. Per 16,99 € potrai vantarti di essere sempre cool. L’unico difetto? Guardandoli potrebbe venirti un po’ di fame!

3. Una collana che è anche (e soprattutto) una penna usb, per tenere al sicuro i tuoi ricordi e dati più importanti. Che figata!

Che sia un regalo per te o per le tue amiche, questa collana usb fa parte degli accessori strabilianti che desiderai avere. A parte il fatto che si tratta di un gioiello veramente fashion, ma poi vuoi mettere la possibilità di portare al collo i tuoi file più importanti? Per soli 12,99 € sarebbe un peccato non acquistarla subito, vero?

4. Un bracciale-fiaschetta che ti farà archiviare per sempre le tue noiosissime borracce.

Stanca delle solite, banali borracce? Niente paura, il bracciale-fiaschetta è qui per voi. Al suo interno si può mettere qualsiasi bevanda, dalla semplice acqua fresca al super alcolico (ma ricordatevi di bere con responsabilità). Fino a quando non lo aprirete, nessuno si accorgerà di cosa sia veramente. E costa solo poco più di 11 €!

5. Uno zerbino ironico per dire al mondo intero che la solitudine non è poi così male! (Si fa per ridere però!)

Oh no! Non tu, di nuovo! Per soli 16.33 € questo zerbino farà quello che tu hai sempre sognato di fare: dirà ai tuoi vicini (e agli eventuali ospiti) che non ti piacciono affatto! Ovviamente, con piglio ironico. Ma chissà che qualche volta non ci sia un fondo di verità…

6. Degli ombrelli porta-oggetti che faranno risplendere la tua casa, a prescindere dai giorni di pioggia.

Vuoi delle pareti colorate e quasi magiche? Allora ti servono proprio questi ganci a forma di ombrelli coloratissimi, che riescono a rendere bellissimo ogni ambiente. Costano solo 10.85 € e sono un piccolo incanto. Scommettiamo che ti faranno sorridere, che aspetti?

7. Delle maschere per il viso che renderanno la tua beauty routine decisamente più… animalesca!

Sei più tigre o più panda? Dai, una parte di te ha sempre saputo di avere un animale guida. E adesso, quell’animaletto puoi adagiarlo tranquillamente sul tuo viso. Cosa? No! Non stiamo parlando di strane usanze che fanno male agli animali, ma di maschere per il viso che per soli 5.48 € ti faranno diventare davvero… bestiale. Incredibili, vero?

8. Un set di rossetti letteralmente di-vini che puoi sfoggiare in qualsiasi occasione. E che ti consigliamo di tirare fuori dalla borsetta in maniera teatrale!

Chanel? No, nebbiolo! Questo set di rossetti non solo porta sulle tue labbra delle tonalità matte davvero incantevoli, ma a soli 9.99 € ti permette di mettere in borsetta un accessorio strabiliante da esibire, esibire ed esibire. In quante ti invidieranno questa piccola e curatissima bottiglietta di vino?

9. Un set di bombe da bagno che ti farà venire l’acquolina in bocca (ma soprattutto nutriranno la tua pelle)!

Idea regalo o semplice coccola per te? Propendi per la seconda e spendi 19.99 € per goderti un intenso, rilassante e straordinario bagno al profumo di vaniglia e cioccolato con questo set di cui non potrai più fare a meno. Sono bombe da bagno, ma sembrano pasticcini. Non sono una vera delizia?

10. Un costume da bagno per liberare le sexy pin up che hai dentro e che hai sempre soffocato con i classici bikini.

Dalle bombe da bagno al costume da bagno! Perché non pensi a rivoluzionare il tuo look, per la stagione estiva? Su Amazon trovi questi straordinari costumi da bagno da pin up da 9.99 € a 15.99 €. Scoprili, indossali e sarai super favolosamente rockabilly. Chi è la regina della spiaggia? Yes baby, tu lo sei.

11. Una borsa da spiaggia talmente capiente che puoi infilarci dentro anche il tuo pranzo. E no, non è un modo di dire.

Stanca di muoverti sempre con diecimilacinquecento borse e borsette, quando passi una giornata in spiaggia? Ti abbatte l’idea di avere un borsone con il telo, il cambio e le scarpette e una borsa frigorifera a parte per il pranzo? Bene, spendendo 27.99 € il problema sarà risolto: questa borsa è una mano santa. E diciamolo: è anche infinitamente trendy!

12. Un’agenda coordinatrice del caos per le irrecuperabili ritardatarie e per le scordatrici d’appuntamenti croniche.

Ti serve un life coach? Non sai più dove sbattere la testa per via dei troppi impegni? niente paura, la coordinatrice del caos farà al caso tuo! L’agenda firmata dal marchio June & Lucy è pronta a mettere ordine nella tua baraonda di impegni. E poi, dove lo trovi un life coach a 5.99 €?

13. Un infusore-ornitorinco che ti farà sciogliere il cuore ogni volta che avrai voglia di un tè o di una tisana.

Dì la verità, non avevi mai visto una cosa COSÌ carina! Questa coppia adorabile di infusori-ornitorinco costa solo 16.68 € e promette di far svoltare completamente ogni pausa tè/tisana. Sono talmente graziosi che ti viene quasi voglia di giocarci come quando eri bambina, vero? E in fondo, chi ti vieta di farlo?

14. Un adorabile gattino porta post-it per farti dimenticare qualsiasi giornata stressante al lavoro. E per farti dire “Ma che carino!!”.

Giornata no al lavoro? Migliaia di milioni di impegni che si accavallano e si inseguono? Fermati a guardare questo gattino porta post-it e immediatamente la tensione se ne andrà a quel paese. Con questo sguardo così puccioso diventerà il tuo oggetto preferito. Ma occhio alle tue colleghe, potrebbero rubartelo! 14.63 € ben spese!

15. Un libro da colorare per calmare la rabbia, pieno zeppo di insulti, che puoi lanciare silenziosamente. Con il sorriso!

Quante volte un insulto ci toglie di dosso la tensione e ci fa sentire meglio? Beh, pensa un po’ quanto può essere rilassante colorarne uno di formato (quasi) gigante! Bando ai mandala, questo libro da colorare per adulti (che costa solo 7.99 €) ti farà decisamente stare meglio!