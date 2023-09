Accusa un forte fastidio nell’orecchio, ma quando scopre cosa c’è dentro rimane sotto choc: la storia

La storia che vogliamo condividere con voi oggi ha a dir poco dell’incredibile. Protagonista della vicenda è una ragazza di nome Iris che ha voluto condividere quanto successo su Tik Tok. La ragazza è ancora sotto choc e non può credere a quello che le è capitato. Tutto è iniziato in seguito ad un forte fastidio nell’orecchio; Iris non ha potuto credere alle parole dei medici quando ha scoperto cosa c’era dentro.

Iris è una ragazza spagnola la cui storia in queste ore è diventata virale e sta facendo il giro del web. Tutto è iniziato quando la giovane ha accusato un forte fastidio nell’orecchio. La situazione è diventata preoccupante quando l’orecchio di Iris ha cominciato a sanguinare. Da qui, dunque, la decisione di recarsi in ospedale.

Ma quando è arrivata in ospedale la giovane ha fatto una scoperta che l’ha lasciata senza parole. I medici hanno fatto una scoperta choc. Questa è la frase che Iris ha utilizzato per riassumere la disavventura di cui si è resa protagonista:

Un insetto decide di vivere nel tuo orecchio.

Ebbene sì, il fastidio accusato dalla giovane e il successivo sanguinamento sono stati causati dalla presenza di un insetto. Dopo la scoperta, il medico ha preceduto a rimuovere l’ospite indesiderato nell’orecchio della giovane. Grazie all’utilizzo di una torcia e di una pinzetta, il personale sanitario è riuscito a rimuovere l’ospite indesiderato.

Nel video è possibile vedere le espressioni di Iris durante il breve intervento. Dalle immagini condivide sui social, sembra che una falena di medie dimensioni abbia deciso di entrare nell’orecchio di Iris. Inutile dire che questa storia ha destato molto scalpore. Tra i tanti commenti scritti possiamo leggere:

C’è una falena lì dentro? Che paura.

Oppure:

Ma come ci è entrata?

E ancora: