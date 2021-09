Su Amazon le migliori offerte per accessori per l'addio al nubilato

Devi organizzare l’addio al nubilato di tua sorella, tua cugina, la tua migliore amica, tua cognata, la tua collega o chiunque altro e non sai dove sbattere la testa. Niente paura: ti basterà trovare la location ideale per la festa, invitare tutte le donne della sua vita e comprare gadget e oggetti a tema per rendere tutto speciale.

Se non hai negozi vicino a te dove trovare il necessario, niente paura. Su Amazon è vasto l’assortimento per ogni tipo di party, anche per la Bride to be, termine che indica la futura sposa in inglese. E ovviamente per il Team Bride to be, le amiche della futura sposa.

Noi oggi te ne proponiamo almeno 10 che puoi iniziare a comprare subito, perché perfetti per una festa di addio al nubilato indimenticabile.

Gadget per l’addio al nubilato con palloncini e banner

Fonte foto da Amazon

Iniziamo con le decorazioni migliori per arredare la sala o il locale dove si svolgerà la festa. Questo kit per l’addio al nubilato propone palloncini con le lettere dell’alfabeto a formare la scritta Bride To Be, più un palloncino a forma di anello di fidanzamento, un nastro bianco, nappe in oro rosa, rosa chiaro e bianco, palloncini a cuore, palloncini con paillette e in lattice perlato, tracollina rosa per la futura sposa, velo, adesivi, nastri pendenti a spirale. Insomma, tutto il necessario per festeggiare come si deve una bride to be. Attenzione solo a non gonfiare troppo i palloncini in alluminio perché potrebbero scoppiare.

Velo sposa con cerchietto, occhiali e tatuaggio

Fonte foto da Amazon

E passiamo agli accessori pensati solo ed esclusivamente per vestire la futura sposa nel giorno in cui dice addio al suo stato nubile. Gli accessori sono perfetti per quest’occasione e realizzati con i migliori materiali, come il raso, il pizzo e il poliestere. Comodi da indossare, non possono mancare nell’outfit della vera sposa: abbiamo il cerchietto, gli occhiali da sole rosa con scritta Bride to be e diamante a indicare il fidanzamento, la fascia in raso, il velo e anche delle comode spillette. Il velo bianco ha un comodo pettine così sarà più facile da indossare.

Giochi da tavolo per adulti per bere, 100 carte

Fonte foto da Amazon

Come intrattenersi durante la festa di addio al nubilato? Ecco il gioco di carte in italiano (ma è disponibile anche in tedesco, in inglese, in spagnolo e in francese) per divertirsi insieme con le amiche e trascorrere ore a ridere tutte insieme. Il gioco è l’ideale per una festa di questo tipo, ovviamente è un gioco alcolico, che ha poche e semplici regole. Potreste ritrovarvi con i reggiseni in testa o a raccontare aneddoti con protagonista la sposa o a cantare a squarciagola facendo il karaoke. Non è uno spasso?

Fascia e velo da sposa, accessori per addio al nubilato

Fonte foto da Amazon

Un kit minimal pensato per la futura sposa per celebrarla al meglio nell’ultimo giorno da single. Il kit prevede:

un velo bianco dotato di pettine, così è più comodo da indossare, realizzato in chinlon (il pettine è di plastica, invece)

una tiara da sposa in oro rosa, creata in lega di metallo con il puntino sulla I a forma di diamante, molto leggera da indossare

una fascia Bride to be realizzata in raso rosa con scritte dorate, molto morbida e liscia (le misure sono 73,7 x 9,7 cm, quindi facilmente adattabile).

Tutto lo stretto necessario per festeggiare la vigilia delle nozze o per una festa di fidanzamento.

Gioco alcolico di carte per bere, Kit Team Bride to Be

Fonte foto da Amazon

Ed ecco un altro gioco di carte alcolico per bere ideale non solo per feste di questo genere, ma per ogni party organizzato a casa con le amiche e gli amici. 100 carte alcoliche per divertirsi, con prove che tutte devono fare se pescano quella particolare carta. Prima di iniziare a giocare, ovviamente, bisogna bere un drink e tenerne altri a portata di mano. Il kit prevede sette diversi giochi con un packaging davvero glamour. Un gioco team bride che è anche uno dei gadget più gettonati per trascorrere l’ultima notte da nubile.

Kit gioco per amiche della sposa: quanto la conosci?

Fonte foto da Amazon

Quanto conosci realmente la sposa? Ecco un gioco con diversi quesiti ai quali rispondere per vedere se davvero siete così amiche come pensavate. Chi sbaglia, ovviamente deve fare una penitenza, che di solito riguarda gli alcolici. Ma se ne possono scegliere anche altre, ovviamente. Un regalo originale per rendere la serata davvero speciale, con tante sfide per capire chi conosce meglio la futura sposa e chi la conosce di meno.

Spillette Team Bride To Be e Bride

Fonte foto da Amazon

Anche le spillette della sposa (Bride to be) e delle amiche della sposa (Team Bride to be) non possono mancare. Questo set ne contiene diverse così da vestire ogni amica della sposa. Spillette comode e pratiche adatte per un party di addio al nubilato e che possono diventare il souvenir di una serata magica trascorsa insieme.

48 cannucce di carta Team Bride oro rosa e bianche

Fonte foto da Amazon

Quando è ora di bere i drink, non c’è niente di meglio delle cannucce del Team Bride. Il pacchetto ne contiene 48, lunghe 20 centimetri e dal diametro di 6 millimetri. Leggere e comode, sono perfette per la festa della sposa, perché in oro rosa e materiali di altissima qualità.

T-shirt per le amiche della sposa con scritta divertente

Fonte foto da Amazon

Perché non vestirsi tutte uguali? La t-shirt con scritta ironica per scherzare sul matrimonio (Ti avevamo detto di prendere un Mojito, non un marito) è sicuramente la scelta ideale. Rimarrà anche come splendido ricordo quando le luci della festa si saranno spente. Le maglie sono in tinta unita, realizzate in cotone al 100%. La t-shirt è disponibile nei colori nero, navy, asfalto, royal blu, bianco, verde mela, marrone, oliva, rosa e viola e nelle taglie dalla S alla 3XL.

Sei Ancora in Tempo – Gadget Divertenti per Addio al Celibato o Addio al Nubilato

Fonte foto da Amazon

Infine, un incoraggiamento per future spose e futuri sposi: lo striscione per feste color oro con la scritta “Sei ancora in tempo” è davvero molto divertente, così da mettere in imbarazzo i protagonisti del party. La scritta è in oro glitterato e lo striscione sarà ben visibile visto che è lungo più di un metro e mezzo!

Buona festa alla futura sposa e alle amiche della sposa!

