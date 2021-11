L’Agenda 2022 è un’ottima idea regalo da fare in ogni occasione, in particolare per Natale. Sono tanti i modelli da scegliere in vista dell’anno nuovo, per cominciare il 2022 con un’organizzazione su misura, non dimenticando più nessun appuntamento (personale o lavorativo).

Ci sono agende che iniziano a gennaio e finiscono a dicembre, mentre altre, pensate anche per la scuola (per chi è studente e magari per chi è insegnante), iniziano l’anno prima a settembre o addirittura in estate, per poi accompagnarci per tutto l’anno nuovo.

In pelle, vegane, con motivi iconici, in edizione limitata, con vignette e frasi ironiche: a ognuno la sua Agenda 2022, anche nei modelli tascabili. Su Amazon si possono già trovare tantissimi modelli da acquistare subito per non arrivare il primo gennaio, dopo i bagordi di Capodanno, impreparati.

Eono – Agenda tascabile 2021-2022 – Formato A6, Agenda tascabile settimanale e mensile

Fonte foto da Amazon

Eono è un brand Amazon che propone la sua agenda tascabile 2021-2022, settimanale e mensile, che parte da luglio 2021 e arriva a giugno 2022. Il diario ha una copertina colorata, mentre le dimensioni sono decisamente ridotte (16,2 centimetri x 9,8 centimetri), così da averla sempre con noi. L’agenda è pensata per aiutarci a gestire meglio il tempo, con spazi per le note e ampie pagine settimanali, oltre che mensili. Ci sono anche delle pagine di contatto, il calendario, la pagina delle festività e molto altro ancora. La copertina è resistente all’acqua, mentre la chiusura è elastica.

Agenda 2022 Settimanale 21,5 x 16,5 cm – Planner 2022 Verticale con Intervallo Orario, Pagine di Note e Contatto, Copertina Morbida in Pelle Vegana

Fonte foto da Amazon

Davvero bellissima l’agenda settimanale con planner 2022 verticale con copertina in morbida pelle vegana venduta da Poprun nel suo store di Amazon. Disponibile in Pacifico Verde e Marrone, in tre diverse dimensioni (16,9×10 centimetri, 21,5×16,5 centimetri, 26,5×21,5 centimetri), il diario propone un’interessante pianificazione quotidiana con orari e spazio per le note. Gli angoli a strappo aiutano a trovare velocemente il giorno giusto e ci sono anche dei segnalibri personalizzabili. La chiusura è a elastico. È realizzato con carta ecologica proveniente da foreste sostenibili.

Agenda 2022 Giornaliera A5, Agenda 2022 da gennaio a dicembre, agenda giornaliera con copertina in pelle, tasca interna e 16 pagine di note extra

Fonte foto da Amazon

L’Agenda con copertina in pelle è un classico, qui proposto da Artfan. In pelle marrone, contiene pagine settimanali e mensili, con i festivi contrassegnati e sezioni per pianificare e programmare meglio i propri impegni. C’è anche una pagina per le festività future e due pagine contatto. Funzionale e pratica, dispone di rilegatura metallica a doppio filo, con fascia a chiusura elastica. La carta è più spessa del normale, è bianca brillante e prodotta in maniera ecologica, con materie prime completamente vegane.

Agenda annuale 2022 Mickey – Agenda Disney

Fonte foto da Amazon

Ami Topolino? Lo store di Amazon Grupo Erik propone la sua agenda annuale 2022 dedicata a Mickey Mouse, il personaggio che ha dato vita all’impero della Disney. Il diario presenta un layout idoneo per poter pianificare tutte le attività giornaliere e anche per prendere appunti. C’è anche un calendario annuale, una programmazione mensile ed è molto compatta, così da poterla portare sempre con sé. Sono presenti anche due segnalibri, due pagine di stickers, illustrazioni e una tasca espandibile. L’Agenda è disponibile anche con altre grafiche: Botanical verde, Frida, Glitter Blu, Harry Potter, Japanese, Pusheen.

Kokonote Agenda Settimanale 2021 2022 Glitter Premium Edition, Agenda 17 mesi da agosto 2021 a dicembre 2022

Fonte foto da Amazon

Se vuoi uno stile più glamour, da Kokonote trovi l’agenda settimanale Glitter Premium Edition, l’agenda 17 mesi che ci terrà compagnia fin da subito e fino alla fine del prossimo anno. Presenta un layout settimanale da agosto 2021 a dicembre 2022, con due pagine a disposizione per ogni settimana e spazio per gli appunti. Ideale per una pianificazione oraria, ma anche mensile, con calendario dei giorni festivi. Ci sono anche degli stickers, un righello segnalibro, due tasche espandibili. La copertina è rigida e resistente e propone una rilegatura a spirale con chiusura a fascia elastica. È disponibile anche nelle varianti Animals Vintage rosa, Blummen multicolor, Botanical, Pink Girl, Seasonal Flowers e Terracotta Fruits.

Agenda 2022: Calendario giornaliera e settimanale da Gennaio 2022 a Dicembre 2022

Fonte foto da Amazon

Bellissima la proposta di Biblioteca Lucy, per un’Agenda 2022 con calendario giornaliero e settimanale da gennaio a dicembre. L’agenda è annuale, mensile e settimanale, per vedere tutti gli appuntamenti velocemente con un colpo d’occhio: il formato per la settimana è a due pagine e contiene anche un calendario 2022 e un calendario dei giorni festivi. Ci sono anche la rubrica e tanti spazi per scrivere note, appunti e pensieri. Infine, le dimensioni sono 15×21 centimetri.

Diario Scuola 2021 2022 Pusheen Foodie Collection, agenda scolastica 2021 2022 giornaliera con 11 mesi

Fonte foto da Amazon

Ecco il diario per la scuola e non solo Pusheen Foodie Collection, ideale per chi ama questo bellissimo gatto protagonista di storie, vignette e meme da condividere sui social. Da agosto 2021 a giugno 2022 è l’ideale per chi ha bisogno di un’agenda che non duri tutto l’anno, così da pianificare le attività fino a metà anno. Tanti i dettagli utili come il segnalibro, gli adesivi per personalizzare le pagine, le illustrazioni e una tasca espandibile. Compatto, si può portare facilmente ovunque. La copertina è morbida e resistente, mentre la rilegatura è a spirale e la chiusura è con classica fascia elastica.

Moleskine – Agenda Giornaliera 18 Mesi Edizione Limitata Harry Potter, Agenda 2021/2022, Daily Planner con Copertina Rigida e Chiusura ad Elastico

Fonte foto da Amazon

Infine un classico in edizione però limitata: Moleskine presenta la sua agenda giornaliera di 18 mesi dedicata a Harry Potter, con copertina rigida e chiusura ad elastico. Disponibile in nero e verde, nelle varianti Large e Pocket, ma anche Giornaliera e Settimanale, l’agenda copre 18 mesi, per tenere traccia di tutte le cose da fare. Il planner ha un layout giornaliero con spazi per prendere appunti. Gli angoli sono arrotondati e c’è anche un nastrino segnalibro. La carta è color avorio. Sono inclusi anche 295 stickers adesivi colorati, anche con le lettere dell’alfabeto.

L’Agenda 2022 può diventare anche un’ottima idea regalo per Natale, pensaci su!