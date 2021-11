L’albero di Natale è sicuramente il simbolo più famoso e amato delle feste di fine anno. Tutti adorano averne uno addobbato e illuminato in casa, sia per decorare gli interni sia per decorare gli esterni. Così da arredare casa secondo un mood natalizio al quale è impossibile resistere.

Scegliere l’albero di Natale migliore per le proprie esigenze non è facile. Anche perché di modelli ce ne sono davvero tantissimi. Da quello tradizionale con aghi di pino a quelli innevati, da quelli dal design moderno e all’avanguardia alle proposte ideali per i più piccoli di casa (o se abitiamo con un gatto o un cane curiosi quando si avvicinano le feste di fine anno).

Su Amazon possiamo trovare sicuramente il modello ideale per le nostre esigenze e per i nostri gusti. Alberi decorati e illuminati che possono diventare anche ottime idee regalo da fare e da farsi, per poter rendere più natalizia ogni abitazione e ogni giardino.

A te la scelta, per trovare sempre l’abete natalizio migliore per le tue esigenze. E per la tua idea di Natale.

Albero di Natale alto 60 centimetri con ornamenti creativi e decorazioni colorate

Fonte foto da Amazon

Gedegook su Amazon vende il suo albero di Natale dal design moderno, con ornamenti creativi e un design in miniatura con 29 ornamenti in stile natalizio. Disponibile in due modelli differenti, questo mini albero è alto circa 60 centimetri propone decorazioni scintillanti ed eleganti. Fai da te, include 24 palline, 2,5 metri di catena a stella, 1 albero, 1 scritta Merry Christmas, 1 tappetino per l’albero e una stringa a LED con 30 luci. Funziona a batteria e le luci sono bianche e calde. Le batterie AA che servono per il funzionamento della decorazione non sono incluse: le luci hanno una doppia modalità di illuminazione, fissa e lampeggiante.

Albero di Natale innevato folto con base di pino verde e rami di alta qualità, montaggio facile

Fonte foto da Amazon

Sicuramente l’albero di Natale innevato con base a pino verde e appoggio in metallo pieghevole è perfetto per chi ama portare un clima natalizio all’interno delle nostre case. Disponibile in due altezze, 150 centimetri e 180 centimetri, è sicuramente il modello preferito dai bambini. L’albero innevato Gran Sasso ha moltissimi rami ed è molto folto, per essere decorato con luci e addobbi che preferiamo. L’albero è così realistico che sembrerà di essere in alta montagna. Inoltre è ecologico e ignifugo, sicuro e bellissimo. Si monta facilmente e velocemente.

Albero a LED Bianco per Esterno, addobbo natalizio illuminato alto 2 metri

Fonte foto da Amazon

GTR su Amazon, invece, propone il suo albero di Natale stilizzato a LED con luci bianche, ideale anche per l’esterno. Le misure sono 80 centimetri di diametro per 2 metri di altezza. Una decorazione molto luminosa, ma anche molto leggera e robusta, che si può anche personalizzare. Si monta con semplicità e con velocità. E poi si adatta a ogni arredo di interni, così come a ogni giardino o balcone.

Albero di Natale stilizzato in acciaio inox, con 10 allegre palline natalizie colorate e dalle forme originali

Fonte foto da Amazon

Per chi ama lo stile moderno, ecco l’albero di Natale stilizzato realizzato in acciaio inox con 10 palline di Natale dai colori e dalle forme da sistemare secondo la propria fantasia, un modello alto 70 centimetri. Si può scegliere tra quattro modelli diversi, tutti con una decina di decorazioni da applicare con i fermagli fermacampione compresi nella confezione. Gli abeti in miniatura sono altamente resistenti e si possono mettere sia in casa sia in giardino, perché non arrugginiscono. Gli alberi natalizi hanno una satinatura professionale bi facciale per un’installazione artistica moderna e originale. Si può anche usare come centrotavola per le feste di fine anno. Il prodotto è Made in Italy.

Albero di Natale artificiale alto 240 centimetri con borsa porta albero e apertura dei rami a ombrello, in PVC e PP

Fonte foto da Amazon

Lo store Bbricoshop Christmas Collection su Amazon ecco l’albero di Natale artificiale Giove, alto 240 centimetri con borsa inclusa per poterlo conservare a fine feste fino all’anno successivo. L’apertura dei rami è a ombrello e l’albero è molto folto e realistico, riproducendo alla perfezione gli aghi del pino vero. La forma è classica, il fogliame copre bene fino alla base toccando quasi a terra. È realizzato in polipropilene (PP) e PVC, con due diverse tipologie di foglie. Facile da montare e da smontare, dura a lungo nel tempo. Il piedistallo a croce ha quattro piedi con gommini antiscivolo per dare la massima stabilità all’abete.

Albero di Natale in feltro alto 127 centimetri, con 36 decorazioni staccabili, ideale per i bambini

Fonte foto da Amazon

Infine, un albero di Natale in feltro che crea l’atmosfera, ma è anche sicuro per chi vive con dei bambini oppure con degli animali e vuole decorazioni del tutto sicure, che non si rompono e non causano problemi se dovessero cadere in maniera accidentale. La confezione include un albero in feltro alto 127 centimetri e 36 decorazioni natalizie facilmente rimovibili. Addobbi a forma di pupazzo di neve, di Babbo Natale, di caramelle, di calze, campane, idee regalo e molto altro ancora, per creare l’atmosfera giusta in ogni ambiente, dal salotto alla cameretta dei ragazzi. I materiali sono di altissima qualità, con feltro dallo spesso di 3 millimetri, resistente, leggero, sicuro, non tossico, senza odore. È un albero salvaspazio, morbido e facile da riporre. Sarà divertente giocare con questi addobbi e queste decorazioni.

A ognuno il suo albero di Natale!